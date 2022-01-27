試試這家吧，吃盆菜不一定要委過於人

近日，盆菜此等賀年團圓美食成為全城焦點，鬧得滿城風雨。

全因為一位人稱「富貴KOL」的「雪姨」，於YouTube拍了一條短片，比較Ritz-Carlton酒店、帝京酒店和深水埗基隆茶餐廳的盆菜，直斥基隆茶餐廳盆菜質素差，尤其是其髮菜少得可憐，隨即賣生髮產品廣告，影片內容及邏輯惹來大批網民反感。

吃盆菜，卻一昧只顧鬥名貴，其實有點捉錯用神。盆菜是否一定新年才吃？盆菜一定有髮菜？讓我們談談盆菜的源起。恰好我也吃了一家黃店做的盆菜，是次也點了傳統懷舊的餸菜，正好就是基隆茶餐廳相對街坊價錢、樸實無華的那種。一試，立即明白，盆菜從來吃的不是為了鋪張排場，而是一家人聚首一堂、很多雙筷一起開動的熱烘烘。而且，只要有心做，誰說一塊燒腩肉一定比鮑參翅肚遜色？

Photo Credit: 作者提供 現時不少年輕人相聚，都會吃盆菜，方便且餸菜多元。

盆菜，相傳是新界客家族群的一款傳統菜式，不但歷史悠久、源遠流長，而且一直寓有吉祥的意頭。吃盆菜其實不一定在新年。傳統來說，每逢喜慶節日、婚事、壽宴、甚至祠堂開光，有村民誕下男丁的慶祝儀式，就會在祠堂外，擺好枱凳，八人一枱，圍著火爐和銻盆，吃起盆菜來。在圍村，同姓宗親，大排筵席，請客吃飯，那是非常熱鬧體面之事。

然而吃的，是相對樸實的食物。盆菜都是由多種食材層層疊地鋪滿銻盆，如豬皮、枝竹、蘿蔔、芋頭等等，都放在最底，吸收整個盆菜的濃厚的南乳醬汁。然後，慢慢上面放上相對名貴的食物，如蝦、炆豬肉、門鱔等等。直至近年，一些圍村以至街外人認為盆菜不夠豐盛，才慢慢加入鮑魚、蠔豉、冬菇、燒鴨等等名貴食材，慢慢演變至今，是的，甚至令雪姨聲名浪藉的髮菜（寓意「發財」）也有了，其實從前傳統簡單實在得多。

說回試味，我今次買了位於北角、人人和平小飯店的懷舊盆菜，外賣自取，店面車水馬龍，很多人光顧，黃店就是多人撐，但吃過後，發現不是盲撐。餸菜有野生海蝦、花菇、燒腩肉、髮菜、鯪魚球、炸魚蛋、枝竹、蓮藕、芋頭、魷魚、豬皮和蘿蔔；還配搭了滷水鴨及貴妃雞。份量幾足料，點了六人份，我們八人吃也飽得撐腸拄腹。

Photo Credit: 作者提供

而味道方面，腩肉炆得軟腍、夠入味。盆菜居然有鯪魚球，有趣，可惜略嫌太粉、不夠彈牙。有少少髮菜，旨在點晴，環保啲咪幾好。最出色是蘿蔔，清甜又多汁，索掉盆菜的滿瀉的南乳汁，一絕。吃到最後，芋頭還在舌中，軟糯適中，芋香十足。吃個盆菜，不一定要委過於人才顯得自己有品味。這一頓，沒有鮑魚花膠，但就如傳統盆菜，最原汁原味，最重要是，蔗渣的價錢，能做出燒鵝味道，愈樸素的食材做得愈是出色。

Photo Credit: 作者提供

最後，吃盆菜是朋友的提議，我還是要坦白從寬：其實我不特別喜歡盆菜，原因是，所有餸菜一個茨汁同一個味。不過，對我來說，與其說是吃味道，不如為了意頭，一家人一班朋友齊齊整整起筷，於亂世更為難能可貴。

Photo Credit: 作者提供

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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