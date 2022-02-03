盤點烏克蘭與俄羅斯的空中戰力：曾經的第四大空軍 vs. 全球第二大空軍

2022年世人眼球最關注的地方，其實不是不太可能打起來的台灣，而是不必等到俄羅斯出兵，國內親俄與反俄勢力早已大打出手的烏克蘭。烏克蘭與台灣有許多類似的地方，但卻有更多的地方不怎麼類似。今天我們要討論的，是其中最不類似的地方，那就是盤點烏克蘭空軍的戰力。然後再把烏克蘭空軍與其最大的敵手，即俄羅斯空軍做一個比較。

什麼是烏克蘭與台灣差距最多的地方？那大概是烏克蘭是獲得全世界，包括俄羅斯都承認的主權國家，而台灣的主權則直到今天都還沒有被烏克蘭正式承認。可台灣從來就不曾被中華人民共和國統治過，但烏克蘭與俄羅斯確實曾經是同一個國家。因此烏克蘭與俄羅斯的空軍，曾經都是蘇聯空軍組成的一部分，可中華民國空軍與中國人民解放軍空軍卻不曾真正在一起過。

雖然確實有極少數中華民國空軍的飛行員，在1949年後留在中國大陸，並參加中國人民解放軍空軍的建設工作，但是中國人民解放軍空軍的主體核心仍是二戰時代的汪精衛政權或者滿洲國軍飛行隊。至於烏克蘭空軍的主體，基本上是由1991年以前的蘇聯空軍第24航空軍衍生而來，幾乎所有老一輩的烏克蘭飛行員，都有與俄羅斯飛行員一起效力蘇聯空軍的經驗。

與二戰末期開始就接受美援的中華民國空軍不一樣，烏克蘭不曾被納入美國的勢力範圍過，因此烏克蘭空軍也從來沒有裝備過美式戰機。烏克蘭空軍時至今日的主力，仍是1991年從蘇聯空軍接收的Su-27與MiG-29戰鬥機，而且過去30年來幾乎沒有進行過性能提升。既然本是同根生，那麼俄羅斯空軍對烏克蘭空軍其實早已有通盤的掌握。

烏克蘭受制於俄羅斯的壓力，過去30年從來沒有在質量和數量上提升空軍戰力的機會，因為俄羅斯本身不願意出售Su-30或Su-35等更新型的戰機給烏克蘭，但同時又嚴格禁止烏克蘭向美國或者其他北約國家採購新式戰機。這也是為什麼烏克蘭最終難以避免倒向西方，向西方尋求軍事援助，甚至於提出加入北約組織申請的重要原因。

Photo Credit: 許劍虹 Il-76運輸機，烏克蘭空軍第25戰術運輸航空旅，2018年7月由筆者攝於英國皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）

曾經的全球第四大空軍

筆者很幸運的在新型冠狀病毒爆發前的2018年7月，前往英國採訪皇家國際航空展（Royal International Air Tattoo）的時候，接觸到以Su-27戰鬥機為主力的烏克蘭空軍第831戰術航空旅，還有裝備Il-76運輸機的第25運輸航空旅。除了進行機種的動態與靜態展示外，烏克蘭空軍還在現場向我們展現了烏克蘭的傳統舞蹈，給筆者留下深刻的印象。

第831戰術航空旅是烏克蘭空軍的門面，他們藍黃色鮮豔塗裝的Su-27戰鬥機經常被派往西方國家進行交流活動，還曾經與到訪烏克蘭的美國加州空中國民兵第144戰鬥機聯隊F-15戰機舉辦聯合操演。照理說，第831戰術航空旅應該風氣會比其他烏克蘭空軍單位更加開放才對，可是以筆者2018年的經歷來看卻未必如此。

記得當時筆者想對幾名烏克蘭Su-27飛行員進行採訪，他們以禮貌友善的態度與筆者交談，卻強調一切問題都還是要先通過政治委員的同意才能回答，顯見蘇聯軍隊的風氣仍存在於烏克蘭空軍之內。當然比起2012年筆者參觀珠海航展的時候，被俄羅斯飛行員直接以「我不懂英文」為由，直接打槍筆者的經驗還是好太多了。

即便從俄羅斯的立場出發，第831戰術航空旅也是支英雄部隊，該航空旅的前身為1941年11月「衛國戰爭」期間成立的蘇聯空軍第659戰鬥航空團。他們參加過人類史上規模最大的戰車會戰庫斯克戰役（Battle of Kursk），後來還投入到解放羅馬尼亞與保加利亞的戰鬥中，完全是蘇聯空軍愛國主義的象徵。每年5月9日，他們都會與俄羅斯空軍站在同樣的國族立場，紀念「衛國戰爭」中犧牲的先驅。

當蘇聯剛解體的時候，烏克蘭空軍從前蘇聯空軍手中接管了至少300架的Su-27與19架Tu-160戰略轟炸機，一度為全球規模第4大的空軍。不過經過30年的發展，如今烏克蘭空軍的戰力只剩下51架MiG-29、32架Su-27、17架Su-25與12架Su-24。當中有許多的MiG-29與Su-27本來已經除役，但為了因應俄羅斯的威脅又經過重新翻修後回來服役。

Photo Credit: 英國皇家空軍 在波羅的海上空被英國皇家空軍捕捉到的俄羅斯空天軍Su-34戰鬥攻擊機

全球第二大的空中武力

反觀俄羅斯，至今仍擁有排在美國之後全球第二大的空中武力，共計有4173架飛機服役。其中第四代規格以上的戰鬥機就有1000架之多，最多的為Su-34戰鬥攻擊機，數量約150架，而且俄羅斯航空太空軍（Russian Aerospace Forces）還在去年又添購了76架。Su-34之所以備受青睞，得意逾期在敘利亞內戰中的良好表現，有力從空中支援阿塞德（Baššār al-ʾAsad）鎮壓反抗軍。

第二多數量的則是Su-30SM，據悉已有100架以上服役，為Su-30的四代半升級版。至於另外一款性能更先進的Su-35，數量同樣達100架以上。至於其他數量沒那麼先進的Su-27、Su-30、MiG-29以及MiG-35合起來也有400架之多。至於與F-22、F-35同規格，屬於第五代戰機的Su-57，雖然還沒有大量生產，卻也被派到過敘利亞接受戰火洗禮。