美國空軍為了因應中俄威脅成立「先導聯隊」，正是當年「飛虎隊」打空中游擊戰的概念

2022年1月5日，美國空軍空中作戰司令部司令凱利（Mark Kelly）將軍正式宣布將第四戰鬥機聯隊、第23戰鬥機聯隊、第55偵察機聯隊、第355戰鬥機聯隊以及第366戰鬥機聯隊指派為「先導聯隊」（Lead Wings）。這是繼筆者去年撰文介紹了「轟炸機特遣隊」（Bomber Task Force）之後，另外一個美國空軍為了因應中共與俄羅斯等強權所設計的另外一種全新部署概念。

與「轟炸機特遣隊」一樣，「先導聯隊」首重機動與靈活的作戰部署，差別在於前者是以轟炸機為主，後者則是以戰鬥機和攻擊機為主。自波灣戰爭結束以後，由於美國空軍面對的敵人多為蓋達組織或者伊斯蘭國等非國家行為者，不具備在空中與美國空軍相抗衡的能力，因此美國空軍往往將大隊及或者聯隊級的單位直接派往海外。

美國空軍直到目前為止，共有四個「空中遠征聯隊」（Air Expeditionary wings）與8個「空中遠征大隊」（Air Expeditionary wings）部署在海外。遠征聯隊與遠征大隊都是依據任務指向臨時編成的單位，麾下沒有固定的中隊，更沒有固定使用的機種。一切都依據前線陸軍和陸戰隊的需求搭配，由戰鬥機、運輸機、直升機以及無人機混合編制而成。

「遠征聯隊」與「遠征大隊」的編制，本來就是為了讓美國空軍在對抗恐怖組織的戰爭中能更靈活部署而設計，只是這個設計到了中共在台灣海峽以及俄羅斯在烏克蘭的當下顯然已經過時。俄羅斯與中共不僅有龐大的空中武力，還可在開戰前就率先以彈道飛彈摧毀美軍在歐洲或者印太地區最前沿的機場，令美國空軍必須想新的方法應對。

於是就有了以戰鬥機和攻擊機為基礎的「先導聯隊」概念誕生，因為美國空軍要因應俄羅斯軍隊或者中共軍隊以迅雷不及掩耳之勢，將北約、日韓以及中華民國等盟邦空軍摧毀於地面的可能性。來自不同聯隊的戰鬥機和攻擊機不只要混合編制在一起搭配運用，而且還必須部署在俄軍與共軍想都想不到的基地，才能夠持續從空中抵擋敵人的推進。

Photo Credit: AP / 達志影像 美軍的F-15E

把空中作戰司令部打掉重練

與1990年代的改革相比，這次的改革更著重於空中作戰司令部，以戰鬥機和攻擊機為重。畢竟各款不同的戰鬥機，有不同的作用，沒有辦法通通編到一個聯隊裡。例如第4與第366戰鬥機聯隊是F-15E戰鬥攻擊機聯隊、第55聯隊為RC-135偵察機聯隊、第23戰鬥機聯隊為A-10攻擊機聯隊，第355混合聯隊則同時有A-10、HC-130空中加油機以及HH-60搜救直升機。

RC-135可執行偵察任務，F-15E能進行有限的空戰，A-10則完全針對地面目標進行打擊，HC-130提供空中加油服務，HH-60則搜索救助被擊落的美軍或聯軍飛行員。平常各聯隊的飛機仍舊隸屬於原本的聯隊，甚至於不會派駐到海外基地。一旦戰爭爆發，各聯隊不同性質的飛機立即組織起來，飛往戰場第一線各司其職執行任務。

各位讀者注意，上面提到的幾款機種，除了偵察機、加油機與直升機外，清一色是以對地打擊為主要任務，好像還缺了一些對空作戰的機種。凱利將軍也注意到了這個問題，所以他還將裝備F-22的第1戰鬥機聯隊、F-16的第20戰鬥機聯隊、F-35的第388聯隊以及未來將裝備F-35的第325聯隊編為「絕境先導聯隊」（Lead Wings in Extremis），以搭配一般的「先導聯隊」。

兩種「先導聯隊」將實施高低配，由「絕境先導聯隊」的F-22、F-35與F-16先取得戰場制空權，再由一般「先導聯隊」的A-10和F-15E為地面部隊提供密接空中支援。相互搭配，確保未來無論是對付俄羅斯還是中共的戰爭，空中都將持續為美軍所掌握。但還有一點值得注意，那就是「先導聯隊」概念上與「轟炸機特遣隊」一樣，都極大程度上依賴與盟邦的合作。

既然是強調靈活部署，那意味著未來美國空軍不會像過去一樣大規模或者永久性部署海外戰場。因此把第23戰鬥機聯隊列為「先導聯隊」，就做出「飛虎隊」（Flying Tigers）將重返印度太平洋地區的結論還為之過早。

即便回來，可能也只是其下轄第74、第75或者第76中隊的其中一個，跟著其他聯隊派出來的中隊一併回來而已，不會是整個聯隊通通都來。

Photo Credit: 許劍虹

陳納德將軍的經驗與遺憾

第23戰鬥機聯隊的前身為1942年7月4日成立的第23戰鬥機大隊，而第23戰鬥機大隊的前身則是中華民國空軍美籍志願大隊，這確實是一段一脈相傳的歷史。

直到今天，第23戰鬥機聯隊還是中華民國空軍第五戰術混合聯隊的姊妹隊，因為當年還是第五戰鬥機大隊的第五混合聯隊，曾經與第23戰鬥機大隊的第75中隊共用芷江機場，一起對抗來勢洶洶的日本侵略者。

然而陳納德將軍在中國戰場犯了一個重大錯誤，那就是單方面信賴空權的他主張把所有經由駝峰航線運往中國的物資，優先提供給他的第14航空軍使用。國軍在1943年鄂西會戰與常德會戰的成功，讓陳納德錯誤的相信中華民國陸軍有足夠的能力抵擋日軍的地面攻勢。因此對於國軍的地面部隊之裝備與訓練，陳納德的態度是完全忽視。

結果到了1944年，日軍動員52萬人的兵力發動「一號作戰」，殺得國軍猝不及防。除了衡陽的陸軍第10軍在軍長方先覺將軍指揮下，以寡擊眾抵抗了47天外，絕大多數國軍都如秋風掃落葉般為日軍所擊退。包括第23戰鬥機大隊在內的第14航空軍各飛行部隊，雖然完全取得制空權，還是無奈的必須放棄掉衡陽與桂林等大型飛行基地。