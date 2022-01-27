2022/01/27,
國際

泰國民眾返鄉投身環保，盼打造「曼谷的都市綠肺」為螢火蟲生態島

泰國民眾返鄉投身環保，盼打造「曼谷的都市綠肺」為螢火蟲生態島
Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

「我就跟老婆說，我們也不要搬家了，就在這裡做一些能夠造福社區的事情好了，想了想，決定來做一點保護螢火蟲生態環境的事情。」就這樣，素吉和志趣相投的幾個朋友14年前展開這段保護螢火蟲的旅程。一開始他們想得很天真，以為樹種下去，螢火蟲就會來，殊不知源頭在於水太臭太髒，樹種了，螢火蟲仍然沒有來。

（中央社）泰國民眾素吉從曼谷移居回到和曼谷只有一河之隔的家鄉邦喀造，希望保留家鄉的良好生態環境。14年前投身保護螢火蟲的運動，素吉期盼把邦喀造打造成為人類和螢火蟲和平共存的生態島。

「你看，這裡平常會有螢火蟲飛來飛去，這幾年污染嚴重，螢火蟲就越來越少了。」今年67歲的素吉（Sukij Plubchang）帶著記者在運河旁繞了一圈，講話節奏慢慢的他談起螢火蟲，眼裡散發出光芒。

和曼谷都會區相隔著昭批耶河（Chao Phraya River）的邦喀造（Bang Krachao）被稱為曼谷的都市綠肺，由於被昭批耶河三面包覆，從空照圖看呈現類似半島的形狀，交通較為不便，發展程度遠不如只隔著昭批耶河的曼谷，但也因此保留較為原始的樣貌，是許多曼谷人週末想要親近大自然的選擇。

photo_(2)
Photo Credit：中央社
泰國民眾素吉在家鄉邦喀造的蘭普邦卡索社區致力保存螢火蟲的生存環境，圖為社區內展示邦喀造的空拍圖。

在邦喀造出生的素吉在外地包括曼谷生活多年後，決定在40歲左右搬回邦喀造，和高度發展且長年飽受空氣污染之苦的曼谷相比，他發現邦喀造的空氣清新，家裡後院的整棵樹上都是螢火蟲，令人感動不已。

「我就跟老婆說，我們也不要搬家了，就在這裡做一些能夠造福社區的事情好了，想了想，決定來做一點保護螢火蟲生態環境的事情。」就這樣，素吉和志趣相投的幾個朋友14年前展開這段保護螢火蟲的旅程。一開始他們想得很天真，以為樹種下去，螢火蟲就會來，殊不知源頭在於水太臭太髒，樹種了，螢火蟲仍然沒有來。

素吉和他的團隊決定先從治水開始做起，他們發現運河的閘門壞掉無法升降，是造成水無法流動而髒臭的原因，閘門修理好之後，水慢慢開始流通，螢火蟲慢慢地開始聚集，13年來每年邦喀造都可以看到螢火蟲滿天飛舞。

素吉每年都會在蘭普邦卡索社區（Lamphoo Bang Krasorb）免費開團或是舉辦工作坊，從教育的角度出發，帶著有興趣的民眾和小朋友觀察運河旁的樹林，數著一隻一隻發亮的螢火蟲，告訴孩子們螢火蟲存在對環境的意義。小朋友看到螢火蟲激動的模樣，和素吉數十年來的心情一模一樣，他相信這樣不斷帶團參觀，能一點一滴累積民眾對環境保護的意識。

photo_(1)
Photo Credit：中央社
泰國邦喀造的蘭普邦卡索社區內介紹螢火蟲的看板。

有螢火蟲的地方代表有著乾淨的水源和生長良好的樹木，這也代表人與環境和諧共存，素吉的夢想是讓邦喀造成為螢火蟲棲息的小島。他說：「螢火蟲只是一種很小很脆弱的昆蟲，如果這樣微小的生物也能夠跟我們共處，人類的環境一定很不錯，我們可以告訴全世界的人，來到泰國首都曼谷，過河就可以來到這座小小的螢火蟲小島，那一定是個神奇的景象。」

但發展的浪潮席捲全球，邦喀造也不能例外，素吉觀察到，2020年開始因為道路拓寬，加設路燈，螢火蟲數量開始減少，不只道路工程，政府整治運河的工程也大大影響螢火蟲的棲息地，造成微生物和藻類減少，直接影響螢火蟲的生存。素吉嘗試和政府單位溝通，但開發工程仍然沒有停下來過，令素吉感到有點灰心。

邦喀造被稱為曼谷的綠肺，是因為廣大的綠化面積可以持續生產新鮮空氣，但若開發工程持續進行，綠化面積越來越少，素吉感到憂心忡忡。

雖然氣餒，但素吉不會放棄對保護環境的理想，「我只是很小一部分，但會繼續努力，讓大家看到環境的重要性」。素吉認為，如果邦喀造不再有螢火蟲，是一件很可惜的事情，「我不會放棄的，即使只剩下2、3隻，只要還可以恢復，我們就會靜待時機，每個人都一定能看到牠們的價值」。

photo
Photo Credit：中央社
泰國民眾素吉在家鄉邦喀造投身環境保護運動，致力保護螢火蟲的生態環境，期盼將邦喀造打造成為生態島，能讓更多旅客對泰國的生態環境感到驚豔。Photo Credit：中央

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。