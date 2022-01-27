泰國民眾返鄉投身環保，盼打造「曼谷的都市綠肺」為螢火蟲生態島

（中央社）泰國民眾素吉從曼谷移居回到和曼谷只有一河之隔的家鄉邦喀造，希望保留家鄉的良好生態環境。14年前投身保護螢火蟲的運動，素吉期盼把邦喀造打造成為人類和螢火蟲和平共存的生態島。

「你看，這裡平常會有螢火蟲飛來飛去，這幾年污染嚴重，螢火蟲就越來越少了。」今年67歲的素吉（Sukij Plubchang）帶著記者在運河旁繞了一圈，講話節奏慢慢的他談起螢火蟲，眼裡散發出光芒。

和曼谷都會區相隔著昭批耶河（Chao Phraya River）的邦喀造（Bang Krachao）被稱為曼谷的都市綠肺，由於被昭批耶河三面包覆，從空照圖看呈現類似半島的形狀，交通較為不便，發展程度遠不如只隔著昭批耶河的曼谷，但也因此保留較為原始的樣貌，是許多曼谷人週末想要親近大自然的選擇。

Photo Credit：中央社 泰國民眾素吉在家鄉邦喀造的蘭普邦卡索社區致力保存螢火蟲的生存環境，圖為社區內展示邦喀造的空拍圖。

在邦喀造出生的素吉在外地包括曼谷生活多年後，決定在40歲左右搬回邦喀造，和高度發展且長年飽受空氣污染之苦的曼谷相比，他發現邦喀造的空氣清新，家裡後院的整棵樹上都是螢火蟲，令人感動不已。

「我就跟老婆說，我們也不要搬家了，就在這裡做一些能夠造福社區的事情好了，想了想，決定來做一點保護螢火蟲生態環境的事情。」就這樣，素吉和志趣相投的幾個朋友14年前展開這段保護螢火蟲的旅程。一開始他們想得很天真，以為樹種下去，螢火蟲就會來，殊不知源頭在於水太臭太髒，樹種了，螢火蟲仍然沒有來。

素吉和他的團隊決定先從治水開始做起，他們發現運河的閘門壞掉無法升降，是造成水無法流動而髒臭的原因，閘門修理好之後，水慢慢開始流通，螢火蟲慢慢地開始聚集，13年來每年邦喀造都可以看到螢火蟲滿天飛舞。

素吉每年都會在蘭普邦卡索社區（Lamphoo Bang Krasorb）免費開團或是舉辦工作坊，從教育的角度出發，帶著有興趣的民眾和小朋友觀察運河旁的樹林，數著一隻一隻發亮的螢火蟲，告訴孩子們螢火蟲存在對環境的意義。小朋友看到螢火蟲激動的模樣，和素吉數十年來的心情一模一樣，他相信這樣不斷帶團參觀，能一點一滴累積民眾對環境保護的意識。

Photo Credit：中央社 泰國邦喀造的蘭普邦卡索社區內介紹螢火蟲的看板。

有螢火蟲的地方代表有著乾淨的水源和生長良好的樹木，這也代表人與環境和諧共存，素吉的夢想是讓邦喀造成為螢火蟲棲息的小島。他說：「螢火蟲只是一種很小很脆弱的昆蟲，如果這樣微小的生物也能夠跟我們共處，人類的環境一定很不錯，我們可以告訴全世界的人，來到泰國首都曼谷，過河就可以來到這座小小的螢火蟲小島，那一定是個神奇的景象。」

但發展的浪潮席捲全球，邦喀造也不能例外，素吉觀察到，2020年開始因為道路拓寬，加設路燈，螢火蟲數量開始減少，不只道路工程，政府整治運河的工程也大大影響螢火蟲的棲息地，造成微生物和藻類減少，直接影響螢火蟲的生存。素吉嘗試和政府單位溝通，但開發工程仍然沒有停下來過，令素吉感到有點灰心。

邦喀造被稱為曼谷的綠肺，是因為廣大的綠化面積可以持續生產新鮮空氣，但若開發工程持續進行，綠化面積越來越少，素吉感到憂心忡忡。

雖然氣餒，但素吉不會放棄對保護環境的理想，「我只是很小一部分，但會繼續努力，讓大家看到環境的重要性」。素吉認為，如果邦喀造不再有螢火蟲，是一件很可惜的事情，「我不會放棄的，即使只剩下2、3隻，只要還可以恢復，我們就會靜待時機，每個人都一定能看到牠們的價值」。

Photo Credit：中央社 泰國民眾素吉在家鄉邦喀造投身環境保護運動，致力保護螢火蟲的生態環境，期盼將邦喀造打造成為生態島，能讓更多旅客對泰國的生態環境感到驚豔。Photo Credit：中央

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒