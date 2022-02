英國歷代王儲必冊封「威爾斯親王」的傳統，源自愛德華一世收服威爾斯傳說

當今英國王室的王儲查爾斯王子(Prince Charles),他被封為威爾斯親王(Prince of Wales)。威爾斯親王是王儲的專用封號,由英國國王或女王冊封。這個傳統可以追溯回西元14世紀英國金雀花王朝(House of Plantagenet),愛德華三世(King Edward III)冊封他的長子愛德華為威爾斯親王。從此,英國歷代君主沿用他的做法,冊封王儲為威爾斯親王。

但為什麼愛德華三世會有如此做法?這要說一個英國的傳說故事。愛德華三世的祖父愛德華一世(King Edward I)是金雀花王朝一個著名君主,被稱為「長腿愛德華」(Edward the Longshanks)和「蘇格蘭鐵鎚」(Hammer of the Scots)。關於他與蘇格蘭(Scotland)的恩怨情仇不是本文重點,總之在他任內,英格蘭成功吞併了威爾斯(Wales),差點吞併了蘇格蘭。

武力征服了威爾斯後,當時桀驁的威爾斯人還不願意向愛德華一世臣服。當愛德華一世準備派總督統治威爾斯時,威爾斯人向他提出這個人選必須符合四個條件:

必須在威爾斯出生。 必須是來自帝王家。 既不說英語也不說法語。 純潔無暇,從沒有犯過錯。

威爾斯人提出這些條件,當然是故意刁難愛德華一世,這樣的人怎麼會存在這個世上呢?誰不知,愛德華一世哈哈大笑,從容不迫。

不久後,他把即將分娩的王后來接到威爾斯卡那芬堡(Caernarfon Castle),王后在這裡誕下了新生兒子。愛德華一世在眾威爾斯貴族面前舉起自己這個剛誕生的兒子,然後說:「他就是你們的新主人-威爾斯親王。」

Photo Credit: Wikimedia Commons @ CC BY-SA 4.0 愛德華一世

的確,這個嬰兒是在威爾斯出生,不懂說英語法語,只懂娃娃哭。他是愛德華一世的兒子,王室正統無誤。嬰兒剛誕生在這世上,純潔無暇,沒做過半點壞事。威爾斯人看到傻眼,只好承認這個來自英格蘭王室的嬰兒王子成為自己的新主人。

接著愛德華一世的孫子愛德華三世成為英王後,冊封自己的長子為威爾斯親王,這做法被後來的英王沿用。不過,因為威爾斯人始終對英格蘭王室存在敵意,所以後來的冊封都在倫敦舉行,直到近代愛德華八世(King Edward VIII)成為國王前才再次在威爾斯被冊封為親王,並成為傳統。只是愛德華八世不愛江山愛美人,當英王不久後便放棄了王位。

關於威爾斯親王的傳說最早可以追溯至西元16世紀,是否真實存疑。不過,英國王儲必被冊封威爾斯親王的做法,卻是歷史悠久的傳統。

本文獲即食歷史授權刊登,原文發表於此

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:翁世航