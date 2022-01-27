中國淪為俄羅斯武嚇歐洲的「戰略墊背」，陷入「拉一個朋友，招十個敵人」的困境

文：黃澎孝

烏克蘭危機爆發後，美國一方面以寸步不讓的強硬姿態，拒絕了俄羅斯的所有要求，另一方面，反而獲得了中歐及東歐諸國的主動靠攏。在印太方面，美國為了防止中國趁烏克蘭危機興亂，近日內調派了三個航母戰鬥群進入南海，並在中國南海諸島礁中最核心的西沙，硬闖其島礁12海哩內的最敏感海域。

這讓中國在顏面盡失之餘，還體驗到美國橫跨歐亞，雙線同時作戰的實力。但是，中國同時還發現被俄國耍了，已不由自主地淪為俄羅斯武嚇歐洲、挑戰西方的「戰略墊背」。而面臨著在歐洲進退失據的尷尬處境。

前蘇聯解體後，北京與莫斯科在2001年簽訂了《中俄睦鄰友好合作條約》成為中俄關係的友好基礎。但是，一直以來，雙方在戰略合作上，卻始終維持著若即若離的曖昧。中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮便曾生動說明：為何中國不與俄結盟？原因就在於會造成「拉來一個朋友招來十個敵人」的後果「不划算。」；最主要怕會引起歐洲國家的反彈。

但是，近年來，由於美中關係急劇惡化，尤其在美國印太戰略壓力之下，北京當局在飢不擇時，慌不擇路的情況下，對於莫斯科伸過來的友誼之手，自然備感溫暖。就在美中阿拉斯加晤談不歡而散之際，俄羅斯外長拉夫羅夫於3月22日至23日對中國進行了寒冬送暖般的訪問。

中國外長王毅特別以「中俄組合」這個特殊的名詞，來形容雙方「結伴不結盟」的戰略協作關係。中國官媒還特別引述了中國現代國際關係研究院原院長季志業的評論，說：「拉夫羅夫訪華會不會推進中俄『聯手抗美』，取決於美國本身。如果任何極端勢力執意要與中俄兩國為敵，那麼中俄雙方自然會以相應的適當方式合作抗壓。」

雙方敲定了去年6月28日習近平與普亭的視訊會議。不但宣布將《中俄睦鄰友好合作條約》延期。習近平還喜滋滋地指出：該友好合作條約「符合中俄兩國根本利益」是構建「新型國際關係和人類命運共同體的生動實踐」。中俄兩國都將「繼續凝心聚力、篤定前行」。有意無意地強化了中俄「連手結伴」的國際印象。

隨後，在2021年8月與10月，俄羅斯與中國分別舉行了陸上與海上的「西部互動2021」和「海上互動2021」軍演。大動作的展現雙方在戰略合作上的高調升溫。

其中，最受矚目的莫過於中俄共出動10艘海軍艦艇，於18日通過位於北海道和本州之間的津輕海峽，進入太平洋後南下，繞日本航行後通過九州鹿兒島的大隅半島與種子島之間的大隅海峽進入東海後才分航。

這次俄國派艦艇配合中國繞行日本之舉，贏得了中國舉國歡騰般地熱烈掌聲。中國媒體不但詳細介紹每一艘艦艇的編號與性能，以及日本社會對於此事的緊張反應。中國官媒並詳細分析中俄艦隊路過海峽的威懾作用，與中共海軍前出太平洋的戰略意義等。同時還特別指明這是有效反制美艦以自由航行之名，一再穿越台灣海峽的挑釁行為。

Photo Credit: Reuters/達志影像

孰料，中俄聯合軍演結束後，普亭卻隨即以「境內自由調派軍隊」為由，向烏克蘭邊界，派駐了將近20萬大軍，普亭並喊話美國，提出所謂的「談判清單」，顯然是以中國為「戰略墊背」，向西方擺出「以武逼談」的架勢，讓中國陷入了進退維谷的困境。

烏克蘭曾經是中國取得高科技軍武的主要來源，但是，由於克里米亞問題與台灣有若干相似之處。因此，中國的態度比較傾向俄羅斯，也拒絕加入西方國家對俄羅斯的經濟制裁。但是，在烏東問題以及北約東擴等問題上，中國的立場則傾向於中立。但是，在乎這次的烏克蘭危機中，俄羅斯顯然利用了中國當其對抗西方的戰略墊背。

俄羅斯外長拉夫羅夫在今年1月14日舉行的年度記者會上，一方面，此地無銀三百兩地宣稱：「我們沒有與中國交好來反對任何人。」另一方面卻又高談「俄中建立了獨一無二的全方位合作機制」不但在伊核問題、阿富汗、中亞等諸多國際和地區問題上，俄中的立場相近。拉夫羅夫還表示，俄中「在聯合國安理會及其下屬機構開展合作，共同捍衛了國際法和國際公平正義。」

拉夫羅夫這項意有所指的記者會發言，迫使中國外交部發言人趙立堅不得不於記者會上表示，「中俄關係上不封頂，兩國戰略合作不設禁區。」但在烏克蘭危機上，中國只能蒼白無力地表示，「國際上的事應由各國共同商量著辦，要開放不要封閉、要合作不要對抗、要共贏不要獨佔。」

然後，完全不著邊際的説些高遠空洞的廢話：至於會不會在歐美造成金燦榮所說：「拉來一個朋友，招來十個敵人」的後果，中國也只能看著辦了。

事實上，這次中國在應對俄羅斯所挑起的烏克蘭危機，和美國3個航母戰鬥群所形成的南海危機，可說是束手無策。中國不但在烏克蘭危機中，啞巴吃黃連的任由俄羅斯當墊背耍弄，甚至在南海問題上，中國也是泥菩薩過江，自身難保。

以上在在顯示出，中國並不具備與美國爭奪世界霸主地位的條件，甚至於，中國要想鞏固其在印太地區的區域強權地位，恐怕都得加好幾把勁。當然對於所謂「武統台灣」，也就只能遙遙無期地推給未來的「時與勢」了。

延伸閱讀

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！