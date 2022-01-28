美國左翼媒體指控美軍訓練右翼烏克蘭民兵，卻忽視俄羅斯才是侵略的一方

前陣子有台灣媒體引述《今日俄羅斯報》（Russian Today）以及美國左翼雜誌《雅各賓》（Jacobin）的報導，指出美國從2015年起訓練烏克蘭的「新納粹」（Neo-Nazi）對抗俄羅斯。這裡指的「新納粹」，其實就是筆者在過去文章中，提到的極右翼民兵團體「亞速營」（Azov Battalion）。

確實從2015年起，曾經在冷戰時代被派來台灣與國軍一起演訓，外號「天兵」的美國陸軍第173空降旅，就開始為烏克蘭提供訓練。

烏克蘭內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）甚至表示，「亞速營」為第一批接受美軍「無懼守護者行動」（Operation Fearless Guardian）訓練的烏克蘭民兵。結果美國眾議院迅速作出反制，以「亞速營」為新納粹團體為由，禁止美軍為其提供軍事訓練與援助。

非洲裔的美國眾議院議長柯尼爾斯（John James Conyers Jr.），特別感謝美國眾議員們一致反對美軍向新納粹團體提供援助，他格外反對向「亞速營」這樣的組織提供人攜式防空飛彈。不過隨著烏克蘭東部的戰況日益吃緊，親俄羅斯民兵表現的越來越囂張，眾議院在2016年11月撤銷了對「亞速營」等右翼武裝團體制裁的相關修正案。

不過直到今天為止，筆者還沒能掌握到任何美軍訓練或者裝備「亞速營」的證據，倒是2019年10月，又有一批民主黨眾議員要求國務院將「亞速營」定義為恐怖份子。可見「亞速營」與美國的關係其實是十分緊張的，更因為其種族主義和納粹主義的色彩，遭到包括以色列還有德國在內的美國盟友抵制。就算美國要為「亞速營」提供訓練，一切也只能偷偷摸摸的來。

曾經在歷史上遭到德國侵略的烏克蘭，為什麼會有一批狂熱的青年崇拜納粹？「亞速營」的領袖比利茨基（Andriy Biletsky）確實多次發表白人至上言論，其信徒還在紐西蘭基督城清真寺，針對穆斯林信徒進行無差別屠殺，絕對是不折不扣的新納粹組織。可是否美國對烏克蘭提供支援就等於支持新納粹？難道俄羅斯就真的比較無辜嗎？請看筆者的分析。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭右翼民兵「亞速營」的軍人

為什麼烏克蘭會有納粹信徒？

烏克蘭為什麼會有大批狂熱的納粹信徒？其實不是因為烏克蘭民族主義者，多喜歡納粹或者希特勒。而是來自於烏克蘭西部在歷史上，曾經接受奧匈帝國的統治，讓許多烏克蘭人在情感上，容易偏向與奧地利人同屬日耳曼人的德國人。

再加上帝俄與蘇聯先後兩個政權，都嚴厲打壓烏克蘭民族主義，很自然的就讓烏克蘭民族主義者，在德國入侵蘇聯時站到了德軍的那一邊。

不過看在希特勒（Adolf Hitler）眼中，留著斯拉夫血統的烏克蘭人不會因為文化與日耳曼人接近，就真的變成了亞利安人。所以在佔領了烏克蘭後，蓋世太保（Gestapo）轉而打壓烏克蘭民族主義者，就連原先積極主張與希特勒合作的班德拉（Stepan Bandera）都被抓到柏林軟禁起來。此舉立即讓烏克蘭陷入三邊混戰的情況，蘇軍、德軍與烏克蘭民族主義者大打出手。

班德拉體會到烏克蘭的獨立不能仰賴德國人，組織烏克蘭起義軍（Ukrainian Insurgent Army）同時與納粹、蘇聯交戰。本來烏克蘭反抗軍的故事，可以成為一個弱小民族同時抵制兩大極權主義侵略者的壯烈史詩，然而烏克蘭民族主義者的敵人卻不是只有納粹與蘇聯。同時與蘇聯、納粹兩面交戰的波蘭家鄉軍（Polish Home Army），也是烏克蘭起義軍交火的對象。

因為波蘭與烏克蘭同為從俄羅斯帝國與奧匈帝國的領土中獨立的國家，雙方之間仍有激烈的領土紛爭存在，所以兩支反抗軍在抵抗德軍和蘇軍的同時，彼此也時常交鋒。烏克蘭起義軍甚至還多次對波蘭與猶太平民實施種族清洗，因此即便他們有與納粹德國交戰的紀錄，仍被英美盟軍視為法西斯附隨組織看待，不給予任何支援。

還有一批烏克蘭民族主義者，在蘇聯紅軍進入反攻階段後，基於「敵人的敵人就是朋友」的立場，在1943年加入納粹武裝親衛隊（Waffen SS），組成有名的第14武裝擲彈兵師，俗稱「加里西亞師」。蘇聯重新佔領烏克蘭後，「加里西亞師」與烏克蘭起義軍的殘餘勢力合流，持續組織反共游擊戰直到1956年被徹底鎮壓為止。

Photo Credit: AP/達志影像 在烏克蘭境內作戰的德軍

蘇聯與烏克蘭民族主義者的競合關係

從上面的描述中來看，仿佛烏克蘭民族主義者是一群堅決的反共反蘇份子。可歷史沒有我們想得那麼簡單。因為史達林（Joseph Stalin）與赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）先後兩任蘇聯領袖之所以能擊敗班德拉，最大的原因來自於他們收買了烏克蘭民族主義者。

如何收買呢？對於任何民族主義者而言，領土的擴張是最不能抵抗的誘惑，烏克蘭民族主義者也不例外。

打從1939年史達林與希特勒簽署《德蘇互不侵犯條約》，派出蘇聯紅軍與納粹德軍共同瓜分波蘭開始，他就不打算把波蘭東部的爭議土地還給波蘭。等到第二次世界大戰末期，蘇聯紅軍開始向德國反攻時，史達林順水推舟的把烏克蘭與波蘭之間的爭議領土交給烏克蘭，成功收服了許多烏克蘭起義軍與「加里西亞師」老兵們的心，讓他們又調轉槍口與德軍對抗。

後來赫魯雪夫又推了一把，直接將克里米亞半島無條件送給蘇聯統治下的烏克蘭蘇維埃社會主義共和國，此舉得罪了俄羅斯民族主義者，卻足以讓烏克蘭人願意安分的接受莫斯科治理。烏克蘭民族主義者大量加入蘇聯紅軍，參與了包括古巴飛彈危機、安哥拉內戰以及入侵阿富汗等武裝衝突。他們搖身一變，成為蘇聯擴張海外勢力的急先鋒。