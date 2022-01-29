繞路的「C型人生」才是現代社會常態，沒必要逼到孩子「升學」變「升天」

1月21日，有一名考生在學測第一天，考完自然科之後就穿著高中校服跳樓自殺。新聞的字眼用的比較含蓄：墜樓。但大家連膝蓋都不需要用到，都知道這叫「自殺」。

一開始，我並不知道這件事情，因為我最近忙著學業和要出版的第三本書，很久沒看新聞。這件事情是一位讀財法系畢業，夢想是當上法官，卻在各種國家考試一再落榜好幾年的學弟跟我說的。

考生自殺，這在台灣很少見，所以新聞會報。在日本，新聞是已經報到懶得報了。

台灣的升學制度跟日本很不一樣（現在應該有改，不過改成怎樣我沒有去關注），台灣是統一考試、統一分發。日本的升大學就跟我們的升研究所一樣，要自己挑學校系所報考。也跟台灣各大學研究所為了搶學生相同，日本那邊的學校也很喜歡把考試日期設定在同一天：逼你選。所以日本的高中生差不多只能挑3、5間左右報考，如果都沒上，那就明年再見。

但，台灣的升學管道很多元。我們有學測、指考、統測；我們有推薦甄試、個人申請、登記分發……。我們不用像日本的考生那樣「賭」，登記分發的志願卡上面有很多欄位，一連串填下去，再怎樣也會中一間。或者我們應該倒過來講：想全部沒中還真的挺困難的。何況我們還有獨招，和各種「學士後」。

因此，學士學位並非決勝點，決勝負是在研究所（甚至連研究所都不是）。除非你的工作要求必須要名校加高學歷，否則以大部分人的狀況而言，決勝負的是實力。就算台大法律系畢業，還是得跟我蹲在同一間補習班教室裡面把所有大學教授沒教好的最基本觀念全部「打掉重練」。

為何那位考生會跳樓，唯一的答案是家庭。

不過這也很令人匪夷所思。就算家長的要求是當上「三師」（醫師、教師、律師），孩子也完全不需要在大學就衝上頂尖學府。

以醫師為例，我有一名台大生科所畢業的國中同班同學，本來坐擁高薪，卻「自己覺得」這份工作沒有「讓自己可以學到更多知識專長的成長空間」，所以他辭職回高雄蹲補習班，瞄準高雄醫學大學的學士後醫學系考試。

以我們的年紀，等我同學考上、讀完、實習完、通過醫師國考和專科醫師國考，到達能獨當一面的程度，也年過40了。我只能說，那位強者我同學真的很有勇氣，敢賭這麼大。

以教師為例，除了傳統師範院校，現在很多大學（包含技職體系）都有設立師資培育中心，把學分修一修，就可以去考教師檢定了。

司律（司法官和律師）的考試資格就更簡單。管你是多不入流的野雞大學畢業，現在各大學狂開學分班，你連學士後法律系或者研究所都不用去讀，也不用像我「自我要求，自找麻煩」而去高雄市立空中大學拿法學士學位。各大學缺錢缺得要死，學分班狂開，大概5萬多元砸下去（還不用考試），ㄍ一ㄥ個大約半年，你就擁有考司法官和律師的資格了。

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對了，會選擇高雄市立空中大學法律學系就讀純粹是因為我很懶，高空大離我家比較近。雖然我也可以去讀高雄大學法律系的二年制學士後在職專班（一樣是拿法學士學位），但我很懶、我就懶。所以我選了高空大而不是高大（跟某鮮奶品牌完全沒有任何關係）。畢竟如果要衝高學歷（不管是為了什麼），選研究所時可以慢慢挑。

少子化的影響是全面性、全球性的，我完全不擔心以後弄不到一張漂亮的法學碩博士畢業證書，我只擔心我寫的論文會讓法學界的大師們還有實務界的檢察官、法官們大崩潰。

所以，要當上三師，很難嗎？不難。要當軍公教，很難嗎？也不難。現在軍隊也很缺人，二兵薪水就可以破4萬，比普考和特考四等上的公務員的本俸還高，再透過內部的各種訓練和升學管道，賺錢兼升學完全不難，而且軍人的各種福利、和取得所謂「終身奉」的資格，都比公、教還要簡單。你各位年齡還沒超過限制、又缺錢，外加有抖M傾向的，通通都給我簽下去吧。

轉回來。在這麼多、這麼寬鬆的升學方式下，搞到跳樓自殺，我很懷疑那位考生到底活在怎樣的超級高壓家庭裡面？到底是自我要求高、還是家長要求太嚴苛？不管哪一種，都不需要在升大學的這個階段就釘死，要求「一步到位」。

如果是想拿漂亮的大學學歷，送出國吧。以前，我說「以前」，再強調一次：以前。以前我們總是說，台灣的大學是進去很困難，出來很簡單；歐美的大學是進去很簡單，出來很困難。

所以，想拿漂亮學歷嗎？只要有錢就好。不過那位考生沒有被送出國，反而是蹲在台灣重考了好幾年。可以推估「有可能」是該考生的家庭沒有那種財力把小孩送出國，但家長又要求太高，進而導致悲劇發生。

到底是多高度的變態壓力，才會搞到才升大學而已就自殺。日本的升大學重考補習班很多，台灣是升研究所或國家考試（兼國營事業）的補習班很多。前面就說過了，不管是要當軍公教醫護警消，還是所謂的三師，你繞啊繞的，最後一定可以拿到其中一個，實在完全沒有任何必要性追求「一步到位」。

雖然我很想嘴某些當年一起蹲補習班的同學（嚴格來說是嘴他們畢業的學校），但那樣會把所有國立大學通通得罪光，就算了。還是那老話一句：「就算你是頂大出身，到最後還不是一樣要和我坐在同一間補習班教室裡面打掉重練。」醫師如此、教師如此、律師也是如此。