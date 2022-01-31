潛伏在國軍中「對日情結」，是威脅台日安保合作的不穩定因素

日前，觀察家范疇在《聯合報》專欄文章探討台灣應對中國的「末日戰略」時，他提到他曾跟中國駐港高階官員直言：「如果北京膽敢對台灣動武，是我的話，我就會出兵釣魚台，引出日本來和中國決鬥」。數年後他得知台灣決策階層也有這樣的想法：

就在2021年11月分，意外的從台灣一位退役高級將領得知，多年前在一場美、日、台的聯合軍棋推演中，得到的結論就是如此，日本政府嚇得隨即祭出轉手釣魚台與民間的動作。

不過范疇的「末日戰略」構想並非筆者在本文探討的重點。筆者更想探討的是，當他提到的這位退役高級將領，以及參與這場聯合軍棋推演的台灣軍方人士在想到在中國侵略台灣之際「出兵釣魚台」的「妙計」時，有多大的動機是基於對於日本的歷史情節跟仇日意識形態所影響？而背後更大的問題是，這種對日情結是否仍殘存在台灣軍方內部，造成台日安保合作的阻礙？

對日情結在軍中早已有之

眾所周知，雖然蔣中正在國共內戰末期已經開始延攬前日本陸軍軍官組成「白團」，作為重新訓練國府陸軍的骨幹，並且在冷戰初始即積極跟日本保守派交好，建構共同反共的政治結盟。但是在這層共同反共的表面背後， 國府軍隊內部仍然有一股基於戰爭記憶跟民族主義的反日情緒隱藏在內部。

如1967年參與國府跟美國合作，偵查中國在羅布泊核試情況的黑貓中隊飛行員莊人亮，即自承：

當時他不清楚任務詳情，原本以為美國欲向大陸投擲原子彈，甚至偷準備了一份東京地圖，打算起飛後轉至日本投下。

直到他發現U-2偵察機腹的吊艙外型不像原子彈才打消此意。這種無視於任務，更無視當時日本跟國府已經並非戰爭狀態，只顧發洩自身對於日本的偏執仇恨，顯示出這股反日情緒在當時軍中的暗湧。值得一提的是，而他在多年後將這個念頭道出時，在軍中及軍武界並未對於他「核爆東京」的想法有所責難或反省，反而是抱持著曖昧的沉默。

這種飛行員單憑己意行事的情況，並不僅只於前述莊人亮私下想「核爆東京」的狂想。在1972年日本跟中華民國斷交，而引發國府揚言封鎖日台航線的僵局時。當時若干跟日本官方及國府都有接觸的日本學者、記者在日本媒體透露，日本官方及國府都有人擔心，有激進的國府空軍飛行員在反日情緒及中國民族主義作祟下。擅自對日本客機開火造成更嚴重的外交危機。從前述莊人亮的情況看來，顯示出這種擔憂並非多慮。

而隨著保釣運動、日本跟中華民國斷交所重新鼓動的反日情緒，則繼續在台灣社會以及軍界當中湧動。

Photo Credit: 中央社

胎死腹中的「漢疆計畫」以及其遺緒

來到1990年，當時行政院院長郝柏村在未知會總統兼三軍統帥李登輝的情況下，指示國防部進行「漢疆演習」，密令陸軍空降特戰司令部組成突擊隊，支援高雄市政府以主辦台灣區運會聖火的名義，登陸釣魚台宣示主權。

儘管此一計劃因為國際局勢因素、以及當時李登輝總統的反對之下而胎死腹中，但是這股以釣魚台為發洩出口的反日情緒，一直在現退役將校當中發酵。彼等無視當時國際環境跟台灣本身條件根本不可能讓「漢疆計畫」有執行的可能性，一味怪罪李登輝的反對是保釣失敗的主因，甚至認為李登輝的日本背景是李登輝反對的原因，時至今日，仍然可以在媒體上見到這樣的情緒發洩。

而這種情緒在軍界人士的軍武文學上特別明顯而強烈，如前海軍陸戰隊上校宋兆文的假想軍事小說《決戰釣魚台》，以及空軍子弟出身，跟空軍人士多所往來的航太工程師王立楨以筆名「元亨」撰寫的《空降釣魚台》就是例證。

這些軍武文學展現出的深藍、大中國主義視角的對日觀、以及假想有現退役將校為了「民族大義」跟「保釣」，可以恣意違令擅自搭載保釣分子空降釣魚台的情節，在在突現出這股扭曲、跟台灣主流社會脫節的對日情節對於部分現退役將校的影響。

也透露出少數現退役將校，不無可能因為「民族大義」跟「保釣」。而出現如前述莊人亮的想法。不顧台灣社會觀感跟政府命令之下，單憑己意盲目行事損害台日關係的可能性。

今日仍未消散的對日情結

軍中內部的對日情結時至今日其實仍未消散，如2015年馬英九政府時期紀念抗戰勝利活動，而彩繪在IDF及F16戰機上象徵擊落日機的日本國旗塗裝的爭議即為一例。而軍事記者吳明杰即為文指摘軍方這股對日情結的弊害：

看看二戰其他盟國的終戰70周年紀念活動，邀請的是當年雙方敵我陣營的參戰老兵共同出席，強調的是放下仇恨，訴求的是和平和反戰，這才是紀念活動舉辦的目的；反觀國軍的抗戰紀念，已淪為部分軍人相互取暖和不滿社會地位低落的情緒宣洩出口，甚至變質成一場仇日、反日活動。 70年前蔣介石就已看到的台灣戰略局勢，沒想到現今仍有國軍將校完全不解，缺乏國家整體利益觀念和戰略素養不談，還輕易就被挑起民族仇恨，顯示過去軍中無論是軍史教育或抗戰相關的紀念活動，方向完全走偏，認知和思維全部錯亂。 只談抗戰過程，不提終戰結果和化解仇恨的思想教育，最後只讓仇恨掩蓋了真正應在軍中傳承的抗敵精神，導致國軍有人至今連敵友都還混淆不清，未來怎知為何而戰？為誰而戰？

或許會有人說，這已經是2015年的事情，今日應該有所不同，但是吾人不得不指出，軍方這些年來對於軍中內部的對日情結並未著手化解，正如黨國遺緒、大中國主義一樣始終在軍中內部殘存著，到了2022年的今日，是否有所改善？

看看現退役將校多對於台日安保合作保持沉默、甚至有著如前述范疇提到的退將認為台灣可以在中國侵略台灣時「出兵釣魚台」的渾水摸魚之舉，吾人實在難表樂觀。

結語

今日台日有識者積極倡議台日安保合作，甚至開始探討「台日互補夥伴關係」、「制定日版台灣關係法」、「類同盟關係」的當下，吾人更應該正視軍方的對日情結問題，並著手化解此一偏執情緒。而不是任其發展，給予中國統戰的破口或少數激進的大中國民族主義者任意盲動損害台日關係，成為台日安保合作的不穩定因素。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航