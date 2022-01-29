台灣人的國族認同，20年來有因為中國變有錢就更想統一嗎？

文：王宏恩

最近有在台灣的YouTuber討論兩岸議題，認為應該心胸開放，說假如中國未來變有錢或改制度，那統一有什麼不好？這個話題引起不少的討論。先就事實來說，台灣的人均GDP在今年超過3萬美金，而中國大概是1.2萬，更別提李克強親自說了中國有6億人月收入不到1000美金。

在這種情況下，中國人要平均比台灣人有錢，還有非常長的一段路要走。假如只是各自比較其金字塔頂端來決定誰有錢，先別提這毫無邏輯，更需要在意的是這金字塔的高度是不是由下面犧牲堆砌上來的，而一旦自己加入了會同樣成為頂端還是成為基石。

而就態度上，其實這個問題在台灣主流政治科學已經被問過非常多次了，第一次問甚至在20多年以前，持續研究至今。有趣的是，20多年前台灣民眾對這件事的看法跟如今非常不同。

在2002年，由杜克大學贊助、政大選舉研究中心執行的電話調查「台灣國家安全調查」的問卷中，有這麼一題：「如果台灣和大陸在政治、經濟、社會各方面的條件差別很小時，請問您贊不贊成台灣和大陸統一？」同樣的這一題，在2020年的同一個調查中也再問了一次。

在2002年，台灣民眾回答這題時，56%贊成，31%反對。

在2020年，台灣民眾回答這題時，26%贊成，64%反對。

Photo Credit: 王宏恩

Photo Credit: 王宏恩

絕大多數的台灣人，在針對這個假設性狀況時，已經給了清楚的答案了：就算有一天台灣跟中國在各方面越來越像，也不想統一。這也難怪這位YouTuber會受到圍攻了。

值得注意的是，在這過去20年內，許多人都稱羨中國經濟起飛、責難台灣經濟停滯。假如真的中國變有錢就會讓台灣人想統一，那理論上現在中國越來越有錢，那台灣想統一的人應該是越來越多才對。但是民調結果顯然是相反。

反之，台灣民眾條件式台獨的比例始終居高不下，就是只要中國不打，那就支持台灣獨立。到最後，中國還是只能不斷派飛機跟台灣消耗以維持現狀。

為什麼台灣人沒有見錢眼開？一個原因自然是制度與信任問題，再有錢也可能會被共同富裕、50年不變也可能隨時變歷史文件，一家親就是家暴等於家務事。

而背後更深層的理由，自然是台灣認同的建立。國族認同這件事，在政治心理學是個非常重要的研究題目。國族認同，就是人類對於我群想像的邊界。我為何會覺得某些人跟我是同一國的？根據Benedict Anderson的說法，是因為有共時性——我可以大致想像這一群人、在這一塊土地上，每分每秒每個人大概在做什麼事，然後整群人隨著時間軸一起前進。

這種國族是想像的，是隨著媒體與報章雜誌建構的，但卻是強而有力的。因為具有這樣的共時性，我們感到跟同一群人休戚與共，對方發生了什麼事我也覺得未來會影響到我，因此對內我們一起討論政治來建立國家政策，而對外我們則一起提槍上戰場保衛你我的家人。

在台灣，國族認同的比例變化，是全世界各個追求獨立的地方比起來最為巨大的。在台灣自認為自己只是台灣人的比例，從1992年的18%、到2002年的41%、而到如今的62%。而自認為是只是中國人的比例，從1992年的26%一路下滑到如今的3%。當台灣民眾受訪時，自然而然地講出自己就只是台灣人，這就是腦中那個想像的邊界，台灣人能夠想像到共時性的範圍，就只在於台澎金馬。

在戒嚴時期，大家腦中讀著過時的中國史地，想像對方水深火熱、自己有朝一日要跟隨委員長去解放。但解嚴之後，台灣人自己辦了總統選舉、自己經歷過政黨輪替、自己決定了各種政治事務，而文化與生活方式跟文字也跟對岸漸行漸遠，能夠想像共時性的範圍，當然就僅剩下台澎金馬的範圍了。

在這樣情況下建立起的台灣認同，當然就會認為台灣就是台灣。中國就算變有錢，Good to you，但沒道理因為你有錢我就要跟你統一，假如有錢就要統一，那台灣當然要選全世界人均GDP最高的盧森堡統一，哪還排得到中國。

許多人或許會喊出血緣親情兩岸一家親之類的話語。或許台灣在過去因為地緣與歷史而與中國有密切交流（在未來也勢必會繼續交流），但隨著這意外國度的誕生、意外邊界的建立，解嚴後30年，這個意外出生的小孩也已經長大成人，可以有自己的意志、可以改自己的名字了。就算因此困頓，但還是自由的，自己決定。更別提中國自古以來，邊界從來沒確定過（如下圖所示），說哪裡自古屬於中國、因此中國可以統一，都僅是想掩耳盜鈴的話術而已。

事實上，這樣分開久了就不想統一的事情，在其他國家也有出現，例如歐洲的塞浦路斯Cyprus，兩邊分治久了之後，年輕一輩的民眾就越來越覺得為何非得跟對方統一不可。假如去問問新加坡想不想跟馬來西亞重新統一一下，大概也只會被笑。

在這件事情上，韓國也不是特例。在韓國的民調中（北韓顯然無法做民調），年輕一代的韓國人越來越覺得北韓不是「我們」的一部分。而假如被問到統一有什麼動機，老一輩韓國人會說是因為國家本來就該統一，而年輕一輩的則多是說這樣有比較好的人道援助、或者說這樣就不用打仗了，都不是因為情感因素。

當然，中國自然也看到了共時性與想像邊界的這個問題。要能統一成功，首先要做的就是消滅台灣認同。於是你看到了找蕭敬騰唱兩岸一家、看到了付錢給台商挺韓國瑜、看到了Line群深藍寫手瘋狂攻擊師大推出的母語教學與，傳播數年的詆毀歷史課本的各種假新聞、看到了小紅書抖音以及對岸無數青創免費培訓台籍網紅。這些對於台灣年輕人的努力跟投入，也都始於要台灣年輕人「心胸開闊點」。