Omicron變異株異軍突起，我們原有的防疫方式是否仍然適用？

文：林應然（台灣兒科醫學會副理事長、台北市醫師公會常務理事）

自2020年1月20日設立中央疫情指揮中心以來，已然成立滿兩周年，幾近每日匯報記者會，將疫情告知國人，持續期間之長，已可能是金氏紀錄了。歷經武漢肺炎原始病毒株，Alfa、Beta、Gamma、等等變種病毒的肆虐，造成全世界恐慌，重症率20%，死亡率2－4%，住院的住院，進加護病房的進加護病房，插管的插管，連呼吸器都不夠用，誰不恐慌。

至今全世界已有3億多人確診，550萬人以上死亡，許多國家的醫療系統被癱瘓，大量發生死亡導致死者甚至無處埋屍，民生經濟活動停擺，宛如世界末日，本以為疫情將隨疫苗施打而緩和，不料而今新變種Omicron異軍突起，傳染力大增，每日數百萬迅速蔓延，確診人數直線上升，又讓希望幻滅。

病毒防不勝防，全面防堵殊為困難

台灣原以為只要靠者邊境嚴密防守，就可以偏安一隅，阻絕病毒於外，雖然曾遭幾次突破，但在疫調、匡列、隔離的阻絕圍堵措施下，已有幾次清零，民生活動回復正常。只是病毒豈是弱者，幾經突變，愈變愈適應環境，我們原有的防疫方式是否仍然適用，已經引起爭議。

如果一個病毒引起的住院、重症、死亡甚少，值不值得大費周章消耗大量資源去圍堵清零？

Omicron這個病毒株與早先的原初病毒相比，感染後的症狀相對輕微，台灣的桃園機場及其後發生的群聚感染，目前為止可說沒有任何一例重症發生，有時連一般感冒也不如。只是大多數人一直活在恐懼的陰影中，過去的恐怖記憶猶深，難以一時忘懷，政府也還活在過去清零的功績當中，試圖再造豐功偉業。

然而已有不少有識之士已經提出建議，希望政府千萬不要再以對付武肺、Alfa、Delta的思維去對付Omicron，否則不僅得不償失，也非常可能達不到效果。清零已是過去式，如何提升免疫抵抗力去面對疫情正面衝擊而不崩潰才是正解。

美國有些地區因為醫護人員染疫太多，人力短缺，要求無症狀或輕症確診醫護人員也要上班去照顧確診病患，否則面臨病人乏人照顧窘境。澳洲、義大利已經讓染疫輕症人員或無症狀者繼續工作，或是只需要在家休息。

但台灣卻還是嚴陣以待，最初把所有染疫者都送醫院住院隔離，後來知道醫院將不堪負荷，才改弦易轍將輕症送防疫旅館或集中檢疫，其後仍然嚴格試圖圍堵傳播鏈，只是看起來成效有限。

聯邦銀行－西堤餐廳感染者日增，亞東護理師的感染找不到傳染源，顯示社區感染已然成形，隱形傳播鏈已經存在，且將繼續發生。過去有不少確診案例是在例行檢驗才發現，例如醫院員工定期檢查，有些陪病家屬或是病人要入院進行檢查治療才被驗出也是證明。

入境旅客搭機兩天前PCR陰性檢驗證明竟然入境時仍可驗到近10%陽性案例，再加上在防疫旅館或集中檢疫所檢疫隔離時才驗出陽性案例，顯示對接觸者必須連續採檢兩週才能確定有無受到感染。再再證明若想安全阻絕病毒傳播鏈，必須至少隔離兩週以上。

但是連獨裁中國堅壁清野不擇手段的清零政策，似乎都無法對Omicron的傳染有效控制，我們民主台灣又如何能做到清零？為了清零，多少工廠要關閉？多少學校要停課？多少醫療資源要耗費？社會成本豈能無限支出？困獸之鬥是否明智？

Photo Credit: 中央社

Omicron毒性不如Delta

人類一生會接觸感染的病毒何止百千種，除了不會突變的天花病毒曾被人類發明的疫苗消滅以外，我們又何曾消滅過何種病毒，特別是會突變的病毒人類似乎都沒有消滅過。

新冠病毒較像流感病毒，都是RNA病毒，複製迅速但不準確，因此會隨機突變，今天既然溫和又繁殖快速的Omicron已經異軍突起，取代了較嚴重的Delta病毒株，我們應該感謝這個天賜良緣。就當它是無法避免感染的一般感冒或流感輕症，只要打好疫苗提升保護力，再加上口罩及勤洗手及盡量保持社交距離等防疫措施，這樣即使被病毒感染，也幾乎都是無症狀或輕症，應可滿足。

已經有社區傳染後，面對一個感染後常常無症狀或像一般感冒及腸胃炎的疾病，是很難避免被傳染的，因為被感染者不知道自己有染疫，接觸者也不知道對方有染疫，這樣又如何避免互相傳染？

試圖完全不感染維持清白是幾乎不可能的事，除非遺世獨立不與人群接觸，否則終究會感染的，這也就是為什麼美國防疫專家弗奇會說出：「所有美國人終究都會得到病毒」的原因。

北歐佛系防疫的國家，挪威、丹麥、瑞典每日感染數萬人，社會依然正常運作。如果感染後只是輕症或無症狀，那根本不必去認真對待，事實上被感染的人對抗病毒的免疫力是會進一步提升的。

Photo Credit: 中央社

面對Omicron，態度要改變

面對Omicron疫情我們應該要做的是：

（一）政府要有全面性思維，不能只有防疫考量而不計民生經濟，不必為了只是要防止傳染而無限上綱提升感控措施。如果沒有發生一定程度的住院、重症或死亡進而影響醫療量能，不必為升級而升級感控，殺雞用牛刀會影響民生經濟巨大，不符比例原則。

（二）應進一步提高疫苗覆蓋率，不管第一、第二、或追加第三劑，都應該在風險最高的春節前後盡速完成，以便提升保護力正面迎對春節聚餐與南北交流群聚時病毒的衝擊。疫苗接種雖然不能完全避免突破性感染，但可以明顯減少住院、重症、或死亡的風險。