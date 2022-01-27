六都餐廳內用措施一次看：桃園29日起「離開座位要戴口罩」、北市已規劃「2.5級」SOP

春節馬上要到了，不過各地接連有餐廳出現確診案例，指揮中心指揮官陳時中昨（26）日表示暫時不考慮禁止內用，不反對餐廳恢復設置防疫隔板或是梅花座，但不會強制要求。桃園今日也開出第一槍，祭出餐廳內用3項加嚴新措施；台北市副市長黃珊珊也表示，北市已規劃「2.5級」防疫SOP，若有狀況的話會公布「春節期間新做法」。

桃園市：29日起餐廳內用座位減半

桃園市近期多起確診都和餐廳群聚有關，除了本月初的西提牛排群聚案，最近八德區錢都日式涮涮鍋店也出現確診者，桃園市政府除已廣發細胞簡訊通知可能接觸者，也針對餐廳內用做出最新指示。

桃園市長鄭文燦今日上午主持防疫專案會議後表示，桃園市提高用餐3項新措施，包括餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩，餐廳附設卡拉OK暫停開放；若餐廳配置無法減半座位，也必須保持社交距離，或以屏風、獨立包廂等方式替代隔開距離，新規將自本週六（29日）開始實施。

雖然目前沒有停止內用的規劃，但鄭文燦也呼籲過年期間保持個人防護、減少群聚、減少在外用餐，特別是沒有打疫苗的民眾，更要減少在外用餐。

台北市：已規劃2.5級SOP，一有狀況就會公布

台北市也有餐廳出現確診者足跡，是否跟進桃園市做法？台北市副市長黃珊珊今日表示，北市已規劃「2.5級」防疫SOP，待明（28）日上午討論，若有狀況的話會公布「春節期間新做法」。

新北市：暫不跟進

針對餐廳、小吃店等內用是否加嚴？新北市長侯友宜表示，新北市在整個餐廳的防疫上，一切嚴格落實去執行，不管是實聯制、戴口罩、勤洗手、量體溫以及各項防疫清消等，大家一定要嚴格遵守相關規定並落實防疫，「我相信只要落實防疫，我們一切有信心，大家一起努力可以把疫情全力的守住」。

是否考慮新增使用隔板或是人數限制的規定？侯友宜強調，目前新北市的疫情都可以在確診的少數個案裡面，馬上展開匡列、採檢，且目前採檢出來都是陰性，「我們一切希望能夠落實防疫，就能夠守住疫情，我們大家一起加油」。

基隆市：暫不跟進

基隆市疫情相對穩定，目前不會跟進，視疫情狀況滾動調整。

台中市：暫不跟進

台中市經發局表示，暫未考量餐飲內用座位減半，但餐飲業工作人員必配戴雙罩（口罩及面罩），並加強疫苗涵蓋率。

台南市：暫不跟進，但沒做實聯制將開罰

台南市長黃偉哲認為，台南暫時還沒有餐廳內用座位減半的需要，因為禁止內用對國計民生或庶民經濟影響非常大，這部分要審慎，但是內用的部分，原則禁止在餐廳裡面或是在飯店裡面邊走邊吃。市府還是會持續密切關注疫情發展，隨時機動調整。

不過黃偉哲也表示，近期疫調發現民眾未落實實聯制，一旦發生疫情，恐淪為防疫破口，之後只要查到，將依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元。

高雄市：旗津地區餐廳加嚴管制

高雄市長陳其邁宣布針對旗津區防疫加嚴，以14天為基準，餐廳必須使用隔板和加強實聯制，卡拉OK或小吃攤唱歌都要戴口罩，婚宴、廟會則一律暫停舉辦。

高雄市全市餐廳則一定要落實實聯制規定，假如輔導還沒改善，將不得提供內用，目前其他地區餐廳無強制一定要使用隔板。

陳其邁日前也表示，如果出現不明感染源，就需依照確診個案數、有無群聚、是否能找到感染源，3項依據標準判斷是否取消餐廳內用。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範