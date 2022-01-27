布吉納法索民眾上街歡慶軍方推翻總統，給非洲軍人展示「低風險、高報酬」的奪權選擇

文：張瑞邦（Tucker Chang）

位於西非的布吉納法索（Burkina Faso）於今（2022）年1月23日發生軍事政變，布吉納法索政府先是否認遭叛變軍人奪權，但根據《德國之聲》（DW）公布的消息指出，布吉納法索總統卡波雷（Roch Kabore）已遭軍方軟禁，該國經營的國家廣播電台（RTB）也已被軍隊掌控。

《路透社》於報導中提及，發動政變的軍方團體「保衛與復原愛國運動」（Patriotic Movement for Safeguard and Restoration，以下簡稱MPSR）於1月24日發出聲明表示，軍隊成功推翻總統卡波雷並和平接管政權，目前將凍結該國憲法行使，並解散原先的政府內閣和國民議會。

然而，儘管發生了政變動盪，首都瓦加杜古（Ouagadougou）民眾的生活似乎沒有受太大的影響，據卡達《半島電視台》觀察，該市的主要市集、商店及加油站等提供民生必需品的場所都正常營業，市中心也沒有任何軍事衝突的跡象。MPSR亦於1月25日宣布恢復空運航線，同時也為運送人道援助、軍用設施及民生必需品的車輛重新開放陸路邊界。

「MPSR將會承擔責任，面對歷史、面對國家使命、以及面對國際的責任！含括布吉納法索各軍種與諸多安全單位的MPSR，宣布自2022年1月24日起，終止卡波雷總統的職權。」MPSR的領導者達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）中校在對外發布的聲明中如此說道。

MPSR也承諾，會盡速與國內各界商討，在合理的時程內恢復布吉納法索的憲法秩序。

美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）表示，軍方順利奪權後，布吉納法索成為2020年以來，繼幾內亞（Guinea）、查德（Chad）、蘇丹（Sudan）以及馬利（Mali）後，第五個在非洲薩赫爾地區（Sahel）由軍方接管政權的國家。

軍方為什麼會發動政變？

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，近幾個月來，布吉納法索民間不滿該國政府在對抗伊斯蘭聖戰團體發動的恐怖攻擊中頹靡不振，且無法有效遏制由鄰國馬利蔓延至布吉納法索的伊斯蘭聖戰武裝暴力事件，在無力保護國民的狀況下造成大量平民及士兵傷亡。

《英國廣播公司》（BBC）於報導中採用聯合國難民署（UNHCR）公布的數據顯示，始於2015年的伊斯蘭極端組織攻擊，迄今已造成布吉納法索境內2000多人死亡，並迫使150萬人成為國內流離失所者（IDP），且為躲避聖戰團體襲擊，全國境內有超過10％的學校已經關閉。

自2021年1月以來，該國亦有1萬7500多人因武裝衝突逃往尼日（Niger）、貝南（Benin）、象牙海岸（Côte d'Ivoire）等鄰國，甚至在近幾個月內，布吉納法索尋求庇護者及難民人數幾乎比過往多了一倍。

此外，政府長期在民生經濟、社會安全的不作為也使該國民怨四起。據世界銀行（World Bank）統計，布吉納法索有40.1％的國民生活在貧窮線以下，在世界銀行於2018年10月新推出的「人力資本指數」（Human Capital Index）中，布吉納法索在評比的157個國家裡僅排第144名。

面對民間不滿政府的聲浪日益高漲，MPSR率先開出對抗政府的第一槍，其先是在數座軍營對軍方高層發動叛變，要求政府免職這些高層職務，並在打擊伊斯蘭恐怖主義上提供更多的資源。

然而事件隨即延燒至布吉納法索首都瓦加杜古，該軍事行動發生不久後，瓦加杜古市中心及總統官邸也爆發槍戰。網路安全觀察機構NetBlocks證實，由於軍事政變衝突，布吉納法索境內網路及電信等通訊系統遭中斷長達35小時，待外界重新與布吉納法索境內取得聯繫時，總統車隊已滿彈痕並帶有些許血跡，總統卡波雷也遭囚禁。

諸多民眾樂見軍方接管政權

MPSR政變成功的消息傳開後，上千名群眾湧入瓦加杜古市中心的國家廣場，手揮國旗、吹響巫巫茲拉（Vuvuzela）來支持軍方罷黜總統卡波雷，更有民眾在瓦加杜古街道以長按汽車喇叭的方式歡慶軍方掌權。

卡達《半島電視台》採用駐瓦加杜古記者薩姆・梅德尼克（Sam Mednick）的說法表示，這場政變除了得到許多民眾的支持外，該國軍方基層的年輕士兵也紛紛響應政變。

「很多年輕士兵覺得過往的政府在打擊恐怖主義方面沒有良好的軍事戰略，這些年輕士兵認為自己能比以前的政權，更有效的保護好國家。」梅德尼克說道。

《澳洲人報》（The Australian）則轉述《法新社》（AFP）對親政變軍隊民眾的專訪，現年30歲的教師朱麗安・特勞雷（Julienne Traore）認為，對於布吉納法索多數民眾來說，這不是政變。

「這是將國家從無能領導者手中奪回的解放運動！」特勞雷強調。

來自布吉納法索一間草根團體的社運人士拉薩內・韋德拉戈（Lassane Ouedrago）則稱：「我們多次呼籲卡波雷總統為他的無能下台，但他不聽我們的，現在軍隊聽到了我們的聲音、也了解人民的想法！」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

非洲區域性組織與西方世界同聲譴責軍事政變

據《德國之聲》報導，西非區域性經濟合作組織「西非經濟共同體」（ECOWAS）率先要求發動叛變的士兵返回所屬軍營、恢復原先的共和國體制，並冀望發動政變的軍方能用與布吉納法索官方理性對話的方式解決問題，西非經濟共同體同時也要求軍方須對總統卡波雷的人身安全負責；非洲聯盟（AU）亦對政變加以譴責，並同樣表示軍方須確保卡波雷的安全。