蔣萬安打「經國牌」，怎會有人拚命想證明自己是「台版金正恩」呢？

政治文化在不同政治發展階段存在巨大斷裂，這也是前現代與公民社會在政治參與模式的對比，簡單來說，就是「用人唯親」與「選賢與能」的差別——前者強調的是血統與宗族，因此有幸皇族或國戚同姓，或是血液中的濃度或純度就是決定飛黃騰達或飛龍在天的關鍵。

相形之下，科層制與民主政治著墨的反而是績效制與能力導向，政治人物的成功不是取決於父親或爺爺是誰，而是選民對其人格特質或個人條件的認同。

因此，蔣萬安近期發文突顯自己是「蔣家之後」，這個動作固然引發輿論的討論，但這也反應了藍營當下的無奈的政治現實。

國民黨內的亂象不停，注定陷入「短多長空」的未來

國民黨在韓流起落以來，就淪為被深藍紅統與韓粉綁架的狀態，這些人擁有極強的內聚力與動員能力，雖然成事不足但卻一定敗事有餘；迎合他們保證在初選時輕騎過關，得罪他們必然吃不完兜著走。朱立倫與郭台銘在2019年總統初選中吃了燜棍，對於這一點必然冷暖在心頭。

諷刺的是，國民黨的混亂狀態不僅如此。

當江啟臣為了自保與私利，再度打開潘朵拉盒子放任黨內罷免與公投進行仇恨動員時，藍營僅存的理智線完全潰堤，到了主席選舉時張亞中效應反而讓朱立倫亂了方寸，當戰鬥藍在四項公投後尋找、獵殺戰犯，韓國瑜在中二補選前後進場踹門，國民黨已陷入群雄割據各自為政的情勢，更別說張亞中與洪秀柱還在旁邊擷取額外的政治紅利。

如果說，領過中山獎學金的朱立倫、江啟臣無力處理韓流亂象，甚至只能選擇向這股勢力妥協低頭，那麼蔣萬安當下也面臨「不得不」的狀況；乍看之下似乎屬於「理性下的不理性」選擇，其實註定陷入短多長空，沒有未來的下場。

Photo Credit: 中央社

高年齡層本來就會投給你，但年輕族群的票反而更加流失

當蔣萬安這位曾經被藍營寄予厚望的明日之星，選擇以連結蔣經國作為啟動「2022萬安演習」的序曲，本質上就是回到其父蔣孝嚴過去「一張票三世情」的復辟邏輯；誠如前文敘述，這是否意味蔣萬安忽略了個人能力與成就導向，認為高學歷與律師資格顯然不如訴諸「血統」有意義，高舉蔣家正統絕對贏得黃復興與韓粉的認同？

只是，萬安先生忘了一件事，日前某藍營媒體做了一個民調，他個人在年齡層中支持度壓過對手的就是高年齡層，大概只有這群人能夠反饋蔣經國派的訴求。但這種策略最大的侷限，就只能在凶險的藍營政治氛圍中取得「護身符」或買「平安險」，全然欠缺擴張力與擴散力。

試想，在台北市這個年齡群體多半不會投給民進黨候選人，但是這樣的訴求極可能讓50歲以下的支持者出現雪崩效應。仔細計算後根本毫無政治效應可言。

為什麼一直想證明自己是「台版金正恩」呢？

必須說，這批尊蔣的老人未必是當下狂熱的韓粉，更可能是類似求學過程中的某位老師或教官。

我猶記得，小時候學校的教官很自豪地告訴全班同學，浙江城市是台北市的街道命名之首，他還解釋這是因為兩位蔣總統都是同鄉，所以他以寧波人為榮。教官的說詞也不難理解，是他告訴大家只要是老蔣辦的學校校訓都是「親愛精誠」，小蔣曾經練過新年軍搞過救國團，因此老蔣小蔣分別喜歡自己嫡系部屬稱他們為「校長」與「教育長」。

Photo Credit: AP / 達志影像 蔣經國與妻子蔣方良

然而，對於如筆者一般的六年級生前段班而言，蔣經國其實是成長過程不愉快的回憶。在求學時期尚未解嚴，在黨化教育下若回答不出來什麼「十大建設」或「青年守則」，必然遭受一頓體罰；此外，蔣經國逝世時正值國殤，執政黨取消一切娛樂活動也讓許多人感到莫名其妙。

最關鍵的是，這些人剛好跨足威權與民主兩個階段，野百合學運剛好是政治啟蒙的過程，蔣萬安訴諸蔣經國只是勾起反權威的歷史記憶。

至於三十歲以下的太陽花世代而言，他們對蔣經國與蔣介石毫無情感可言，不僅如同毛澤東、史達林是威權的象徵，同時也是也是轉型正義撻伐的對象。高舉蔣經國只是棄守這個世代的支持，而且可能把蔣萬安打成公民社會的對立面，在這群人的世界觀與認知中，怎會有人拚命想證明自己是「台版金正恩」呢？

最為致命的是，中二補選的政治效應餘波盪漾，正當顏寬恒被見證他父親是顏清標時，蔣萬安迫不急待提醒大家「我爺爺是蔣經國」。明眼人都知道這不是一個聰明的政治選擇，雖然我們都知道萬安非常無奈。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航