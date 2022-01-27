這1816人與確診者足跡重疊，黃珊珊呼籲接獲通知後儘速前往7家醫院採檢

（中央社）台北市副市長黃珊珊今天表示，有1816人曾到過大食代廣場、遠東百貨台北寶慶店B1美食街及中國科技大學等地，與雜誌編輯等確診者足跡重疊，呼籲收到通知後儘速出門採檢。

台北市衛生局昨天公布一名職業為雜誌編輯的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者（案18518）足跡，個案從11日到23日曾到過台北101購物中心、微風南山、微風信義、ATT 4 FUN信義店、CITYLINK松山壹號店、新光三越信義新天地A9及A11等地。

黃珊珊今天在臉書發文表示，有313人曾在18日造訪全家長賓店、21日造訪大食代廣場；還有681人曾在19日造訪阿圖麻油雞（台北博愛店）、21日造訪遠東百貨台北寶慶店B1美食街，與確診者足跡重疊，請在接獲通知後，儘速前往7家醫院採檢。

此外，黃珊珊表示，有822人曾在12日及14日造訪中國科技大學，請在接獲通知後儘速自行前往採檢，並出示細胞簡訊。

衛生局說明，除中國科大外，其餘為案18518的足跡，已在昨天公布；中國科大則為確診者在非可傳染期間的足跡，經評估社區感染風險較低，所以不會另行公布。

黃珊珊呼籲，Omicron變異株傳染力較強，感染後多為類似感冒的輕症或無症狀，容易被輕忽，務必請民眾接到簡訊後依指示前往採檢，才能有效把病毒控制住，並提醒民眾加強自我健康監測，若有疑似症狀，請做好自身防護後向醫師評估採檢，或撥打1922向衛生局洽詢。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範