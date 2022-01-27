國際組織呼籲抵制緬甸玉石：因為上面沾滿了人民的鮮血

文：林森

國際組織認為，龐大的中國消費市場和緬甸軍政府的巧取豪奪，使得緬甸采玉業成為血汗產業。與此同時，緬甸人權團體呼籲禁止銷售緬甸玉石，並呼籲國際玉石消費者抵制產自緬甸的玉石。

在過去的幾年裡，緬甸玉石礦頻頻發生礦難，引發國際社會對緬甸玉石行業的關切。

美國商務部、國土安全部、勞工部、國務院、財政部和貿易代表辦公室等六部門，星期三（1月26日）聯合發布緬甸經商諮詢文告，提醒美國商家和民眾在緬甸做生意，特別是與緬甸軍政府做生意時的風險增加。

美國政府認為，由於緬甸軍政府對法治的攻擊、為腐敗和非法金融活動提供便利、嚴重侵犯人權，以及發動政變嚴重破壞了緬甸的經濟和商業環境，因此與緬甸軍政府有聯繫或可能接觸、參與與軍政府有關的運營或供應鏈的企業和個人，有可能面臨重大聲譽、財務和法律風險。

血汗行業成為緬甸的經濟支柱

美國政府六部門的文告，特別提到了緬甸的玉石行業，而玉石行業不僅是緬甸軍政府的最重要經濟收入來源，而且玉石貿易據信佔緬甸全國GDP的一半以上。

緬甸克欽邦（Kachin）北部帕敢（Hpakant）一帶的露天礦，是全球優質玉石的主要來源，因此玉石行業在緬甸是一項非常有利可圖的產業；然而，玉石礦工的生活和薪資待遇卻是十分淒慘。

帕敢的玉石礦災難頻發，最近的一次是去年底（12月22日），帕敢鎮附近的一座玉石礦發生山體滑坡，造成至少3人死亡，至少數十人失踪。而在2020年7月，由強降雨在帕敢附近引發的另一起山體滑坡，造成至少160名礦工死亡。而2019年7月發生的一次山體滑坡，奪走了至少13人的生命。

漢娜・欣德斯特羅姆（Hanna Hindstrom）是總部設在倫敦的國際非政府組織「全球見證」（Global Witness）的緬甸資深倡導人士。

欣德斯特羅姆告訴美國之音，緬甸的玉石礦工，尤其是那些獨立礦工，是緬甸最脆弱、最不受保護的工人群體之一。 「他們每天都面臨著山體滑坡死亡的風險，因為他們在不穩定的舊礦區和廢物堆場地裡尋找玉石。」

據欣德斯特羅姆介紹，這些礦工通常是由卡特爾（cartel）式（編按：獨佔聯盟類）的老闆們管理經營；但是如果他們一旦有幸發現了一塊有價值的石頭，這些老闆們就會以極低的價格騙取礦工的玉石。對這些礦工中太多的人來說，他們的日常現實是一種極端艱辛、吸毒成癮和貧困的生活。

「自從緬甸發生政變以來，這些情況因發生在帕敢鎮的衝突和不穩定激增而加劇；因為軍方和克欽獨立軍（Kachin Independent Army）一直在爭奪對緬甸這個最寶貴資源之一的控制權，」她說。

全球見證去年6月發表的一份研究報告稱，位於緬甸北部克欽邦的帕敢擁有世界儲量最豐富的玉石礦。這些礦場及其年產價值數十億美元的玉石，引發了由於玉石開採而導致武裝衝突頻生的惡性循環。幾十年來，這種惡性循環一直困擾著緬甸北部，並滲透到該國的政治經濟中。

根據全球見證的研究報告，玉石資本為緬甸各場衝突的各方武裝組織及其強大盟友提供了大量財富。這一惡性循環的核心是緬甸國防軍（緬甸軍方）及其在玉石業建立起的廣泛利益團體。上世紀 90 年代，在與克欽獨立組織軍進行了數十年的激烈交鋒後，緬甸軍方取得了對本國玉石礦區的控制權。

Photo Credit：AP / 達志影像 去年12月22日，緬甸帕敢鎮的玉石採礦區山地坍塌，4人死亡百餘人失蹤。

玉石行業滋生軍政府暴行和毒品氾濫

玉石行業為緬甸帶來了巨額資金，同時也成為緬甸軍政府的主要財政來源，並且給緬甸社會帶來了毒品氾濫、腐敗和暴力犯罪等頑疾。

2021年2月1日緬甸軍方發動政變，推翻了脆弱的民主政府，逮捕了文職領導人。這次政變全面恢復了緬甸的軍事統治，結束了自2011年開始的短暫的准民主制度。

緬甸去年的政變也讓緬甸國防軍重新獲得了對玉石業監管部門和許可部門的直接控制權；使得玉石行業成為緬甸國防軍的行賄基金，以及支持軍事政權的政治資助來源。根據國際組織的調查，緬甸國防軍現在直接控制著開採許可證的發放，可以斂取巨額意外之財，並可以通過向盟友發放許可證來鞏固政治支持。

緬甸正義組織（Justice for Myanmar）是緬甸一家「致力於改善緬甸全體人民生活的秘密活動團體」。該組織的發言人亞達納爾・貌（Yadanar Maung）通過電郵告訴美國之音，玉石行業是緬甸軍政府通過控制緬甸寶石企業（MGE），並且通過軍方的企業參與玉石開採，而獲得豐厚收入的主要來源。緬甸寶石企業（MGE）是緬甸自然資源和環境保護部下屬的國有企業。

亞達納爾・貌說，「緬甸軍政府是一個恐怖組織，他們將從玉石貿易中獲得的資金，用於支持軍政府的暴行和罪行，同時也摧毀了礦區的少數民族社區的生活。」

國際NGO組織全球見證的調查發現，在去年2月1日政變後，國防軍和克欽獨立組織在緬甸的玉石開採區更頻繁地開戰，突出了讓武裝組織把持這樣一個利潤豐厚的行業的危險性。使得緬甸的玉石開採業與破壞這個國家的武裝衝突問題深深交織在一起，成為緬甸非法經濟為衝突提供資金的長期歷史的一部分。

全球見證的欣德斯特羅姆對美國之音說，另一方面，多年來玉石行業對緬甸北部的社區產生了毀滅性的影響，加劇了衝突、腐敗和環境的惡化。毒品氾濫的問題也席捲了帕敢鎮。一些估計表明，大多數玉石礦工現在都對海洛因或甲基苯丙胺上癮。