認定部分員警逾越比例原則：太陽花學運國賠案，北市警局二審比一審多賠近30萬

太陽花學運佔領行政院行動遭強制驅離，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，對台北市警局提告請求國家賠償，一審原判北巿警局應賠償周等14人共111萬餘元；案經上訴，台灣高等法院今（27）日宣判北市警局應賠償19人共140萬餘元，賠償人數、金額都比一審還多，北市警不得再上訴。

2014年3月台灣發生「太陽花學運」，抗議學生後來從立法院轉進行政院，事後爆發驅離濺血的事件。前台聯立委周倪安與29名民眾認為遭台北巿警局暴力驅離，向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，訴訟期間有人撤回訴訟，其中周榮宗死亡，一審台北地方法院辯論終結時共計29名原告訴。

台北地方法院一審判決指出，民眾在禁制區內抗議，屬非法集會，警方驅離非法「和平」集會，應避免使用強制力，依法可命令解散、強制驅離，也可攜帶警械到場執行職務，若以柔性勸說命令解散無法達成效果，施用強制力是不得已的決定，包括分開手勾手的民眾、拉離或抬離坐、躺的民眾，「但不應該把民眾當成敵人，基於教訓、洩憤和報復而攻擊民眾身體」。

一審認為，警方執勤應符合比例原則，以強制力驅離時難免有摩擦、拉扯或碰撞，但若逾越比例原則，則超出依法行政範疇，國家應負賠償責任。一審判市警局應賠償周倪安等人10萬至20萬元不等，合計111萬1570元，市警局不服再提上訴。

全案經過二審審理後，台灣高等法院今判市警局應賠償19人共140萬8169元，金額比一審還多。

高院指出，依《集會遊行法》規定，除非主管機關核准，行政院院區周邊一定範圍不得舉行集會、遊行，案發當日，民眾未經主管機關核准，在行政院區、大廳集會活動，部分民眾並以油壓剪、鐵撬等物品破壞拒馬，以棉被覆蓋後翻越拒馬進入行政院區，已違反《集遊法》；但警方強制驅離時仍應符合比例原則，不得逾越必要限度。

合議庭認為，原告李姓等5民眾的主要傷勢均屬一般身體擦挫傷，是員警執行驅離勤務時，因原告手勾手彼此抓緊不放開，而強制抬抱、拉離民眾時，所產生的結果未達嚴重身體傷痕，與比例原則的合理性、必要性並無重大違背，判李姓等5人敗訴。

但周倪安、黃貴蘭、汪家慶、李孟融、鄭運陽、陶漢、林志傑、江政韓、蘇俊雄、黃昰森、周榮宗（已死亡）、李昇璋、黃泰綸、張秉生、尹新堯等15人，分別受有頭皮撕裂傷、頭部挫傷、眼窩骨骨折、肋骨骨折等傷勢，應不是員警以抬抱、拉離等方式驅離所導致，再參照現場錄影光碟、證人證詞等事證，可認定是部分員警執行驅離勤務時逾越比例原則，致造成原告傷害，法官認為，本件既查無陳抗現場民眾有施加暴力等事證，北市警局即不能以執行勤務為由而阻卻責任。

高院審酌事件起因、傷勢、醫療費等因素，認北市警應賠償19位民眾，除了一審已判賠111萬1570元，27日再追加判賠29萬6599元，共計140萬8169元。北市警局、北市府不得上訴；黃貴蘭等12人由於求償金額超過150萬元，依法還可上訴。

司改會：期盼不再有抗爭者受傷

二審宣判勝訴，司改會稍早也發布聲明稿，肯定判決結果，稱「這不僅是正義最起碼的伸張，也是法治的勝利。」

司改會指出，事件將近8年後，第一線下手施暴的員警全部「查無此人」，沒有任何人被刑事或行政究責，警察長官們一個個也都功成身退或平步青雲，賠償已經是究責路上「最卑微的請求」，當事人們所在意的，從來不是國家賠償金額的多寡，而是在大規模國家暴力事件過去之後，國家的過錯是否能夠被承認，我們是否能建立人權國家應有的集會遊行執法尺度。

司改會說，本件國賠訴訟當事人，僅是2014年3月24日當晚遭受到國家大規模國家暴力對待的其中一小群。衷心期盼，本件訴訟的結果，能夠成為國家公權力的警惕，未來沒有人再因為上街陳抗而受傷。

台北市警局得知判決結果，表示目前仍未收到法院判決書，所以不會正式對外說明，僅低調回應：「尊重司法判決」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範