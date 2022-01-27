營收成長逾41%，飛宏科技攜手殼牌布局全球充電樁市場

飛宏科技2021年12月營收逾12.4億，較去年同期成長41%，不只營收表現亮眼，充電樁產品持續拓展客源。全球第二大化石燃料業者殼牌（Shell），於2021年12月下旬正式宣佈與飛宏科技簽約合作，成為殼牌全球充電設備採購供應商，同時開始將充電樁交貨至全球各地。

殼牌目前積極將旗下加油站轉型充電站，第一個Shell Recharge充電站於香港正式開幕，該站裝設了兩台120kW的直流快速充電設備，能為香港大部份的電動車於40至55分鐘內由10%充電至80%，新款的電動車則最快能在25分鐘內完成充電。身為殼牌充電樁主要供應商之一，飛宏科技360KW的快充技術更成為市場關注熱議焦點。

全球充電樁需求看俏，飛宏積極拓展歐美市場

隨著殼牌宣佈將大規模拓展英國電動車充電電網，於英國加油站轉型為充電複合站，更將充電樁觸角遍及全球。飛宏科技針對此發展表示，歐洲石油大廠紛紛跨足公共充電站營運，截至2020年止，公共充電樁快充佔13%，總數已超過28.6萬，仍持續增加中。

Photo Credit:飛宏科技

飛宏科技在電源供應器設計開發已擁有50年的歷史，目前7成業務來自歐美市場。飛宏科技說明，飛宏是亞洲第一個做到360kW且擁有兼容標準及客製優勢的急速充電樁，可為美國經濟帶來多樣性，並將整合綠色製造，擴展碳中和經營策略。

聯手殼牌，全球建樁腳步加快

面對電動車充電日益擴大的需求與市場，飛宏科技也導入雲端與數據多項解決方案拓展歐美據點，進軍電動車充電樁的全球化市場。針對與殼牌的合作及布局全球充電樁市場，飛宏科技表示，將依據殼牌集團在全球建樁及綠能轉型的需求來量身打造，聯手攻下電動車充電樁及能源市場。

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