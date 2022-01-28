2022春節哪幾天可以倒垃圾？過年全台垃圾車清運時間、停收日期總整理

文：Zero圈圈

大掃除是春節過年的例行公事之一，而為了讓清潔隊員也能夠順利返家過年，各縣市環保局都公告了春節過年期間垃圾收運的服務時間，呼籲民眾提早開始打掃，分散年節前後的垃圾清運壓力。

根據各縣市的人力調配不同，垃圾停收日期、清運回復日期並不完全相同，民眾務必配合垃圾車的運行時間，避免家中的垃圾堆放到年後。2022年的農曆除夕日期為國曆1月31日，在此整理全台各縣市2022年（民國111年）春節垃圾收運時間、停收日期，至於大型垃圾的清運需求，可以參考「2022春節大型垃圾清運預約日期總整理」。

2022台北市春節過年垃圾清運時間

2022年的農曆除夕日期為國曆1月31日，台北市希望民眾能配合提早於1月23日前進行年終大掃除。於年終大掃除期間，台北市的垃圾收運方式與平常相同，農曆春節期間則於1月30起開始停收大型廢棄物，2月1日至3日停止收運一般垃圾、廚餘及資源回收，並且於2月4日起陸續恢復。

台北市2022春節垃圾停收日期：

2月1日至3日

台北市政府垃圾清運

台北市2022年春節垃圾停收日程表

2022新北市春節過年垃圾清運時間

新北市各區清潔隊將於2022年1月29日，也就是連假第一天機動加強垃圾收運，1月30日加班收運、31日則視情況機動調整，將增加收運至傍晚6點為止。2月1日至3日，新北市清潔隊將停止收運服務，不過若是民眾仍有倒垃圾的需求，可至「新北樂圾車」網站查詢新北市的68處定點收運站。

新北市2022春節垃圾停收日期：

2月1日至3日

新北市政府垃圾清運

新北市2022年春節垃圾停收日程表

2022桃園市春節過年垃圾清運時間

桃園市環保局表示，今年春節連假長達九天之多，為了服務桃園市民，將安排垃圾清運的加強服務。

首先，1月30日星期日原本停收垃圾，但考量民眾大掃除需求，各區清潔隊將自下午1點起加強收運至收完為止，夜間停收。1月31日除夕也將自上午9點起加強清運，後續2月1日至2月4日則停收四天。過年後環保局將於2月5日恢復清運，協助市民清理過年堆積的垃圾。

桃園市2021春節垃圾停收日期：

2月1日至4日

桃園市政府垃圾清運

桃園市2022年春節垃圾停收日程表

2022苗栗縣春節過年垃圾清運時間

苗栗縣的垃圾清運停收時間依照各鄉鎮市而有所差異，原則上以2月1日至2月4日停收為主。在垃圾停收期間，民眾可以利用定點時間投丟垃圾，過年後清潔隊將於2月5日上午9點起恢復垃圾收運服務。至於停收期間的垃圾車定點收運位置，民眾可以詢問各鄉鎮市區公所或負責清潔隊。

苗栗縣2022春節垃圾停收日期：

2022台中市春節過年垃圾清運時間

台中市環保局公告2022年春節過年垃圾清運時間，1月30日小年夜雖然適逢休假日，不過清潔隊將加班收運，直至2月1日才會停止沿街收運服務。台中市的春節垃圾清運將於2月4日起陸續恢復，不過在2月1日至3日的清運停收時間，民眾仍可利用定點收運服務，只有2月2日星期三為休假日，定點收運服務也將暫停。

台中市2022春節垃圾停收日期：

2月1日至3日

台中市政府垃圾清運

台中市2022年春節垃圾停收日程表

2022彰化縣春節過年垃圾清運時間

彰化縣環保局已公告2022年春節過年的垃圾清運時間。1月31日除夕當天，全縣鄉鎮市維持清運，2月1日大年初一、2月2日年初二全縣鄉鎮市將停止清運。自2月3日起，彰化縣大村鄉將提前恢復清運，自2月5日起全縣鄉鎮市都將恢復清運，請民眾配合。2022年春節期間彰化縣各鄉鎮清潔隊垃圾清運時間已公告於環保局網站，民眾亦可透過各公所網站查詢。

彰化縣2022春節垃圾停收日期：

2022南投縣春節過年垃圾清運時間

南投縣的垃圾停收日期依照各鄉鎮市區而有所不同，以初一至初四為主，換算成國曆為2月1日至4日。過年後南投全縣將於2月5日起陸續恢復正常的清運服務，如果有其他需求、或是對春節收運時間有疑慮的話，民眾可直接洽詢各鄉鎮市區清潔隊。

南投縣2022春節垃圾停收日期：

2022雲林縣春節過年垃圾清運時間

雲林縣已公布2022年春節過年期間的垃圾清運日程，會依照各鄉鎮市而有所差異。原則上雲林縣的垃圾清運將於1月30日暫停、1月31日加強清運，2月1日至4日也以暫停清運為主，將自2月7日起陸續恢復。

雲林縣2022春節垃圾停收日期：

2022台南市春節過年垃圾清運時間

台南市春節期間的垃圾清運時間會依照各鄉鎮市區而有所差異，停收日期以大年初一至初三為主，也就是國曆2月1日至3日將暫停清運。自2月4日起，台南市清潔隊將陸續恢復清運，並且加強收運，以利民眾排除堆放在家裡的垃圾。

台南市2022春節垃圾停收日期：

2022高雄市春節過年垃圾清運時間

高雄市原則上將於2月1日至3日，也就是大年初一至初三停止收運垃圾3天，不過實際停收日期以各鄉鎮市區公所公告為準。配合2022年春節及年終大掃除，高雄市環保局也將提前於1月24日起至1月31日加強垃圾清運，1月30日星期日也將加班服務，依照原有的清運路線加強夜間的垃圾清運。

高雄市2022春節垃圾停收日期：

2月1日至3日

高雄市政府垃圾清運

2022宜蘭縣春節過年垃圾清運時間

宜蘭縣2022年的春節過年垃圾收運將依照各鄉鎮市區而有所不同，原則上1月31日除夕當天將加強收運，2月1日至2日停止收運。宜蘭縣的垃圾清運服務將自2月4日起陸續恢復，不過也有部分鄉鎮市區休息至2月5日，並於2月3日提供1天的垃圾清運服務。詳細時間表可參考宜蘭縣政府公告。

宜蘭縣2022春節垃圾停收日期：

2022花蓮縣春節過年垃圾清運時間

花蓮縣2022年的春節過年垃圾停收日以2月1日、2日、3日為主，也就是農曆的大年初一至初三停收垃圾。不過詳細的垃圾停收日期會根據各鄉鎮市區的人力調派而有所不同，例如花蓮市安排2月1日至3日停收垃圾，富里鄉則於1月30日至2月6日暫停收運。詳細時間表可參考花蓮縣政府公告。