《四樓的天堂》推拿顧問爆出性醜聞，劇組4點回應：「不當碰觸不應發生，希望事實儘速釐清」

以推拿為核心，強調「身體權」的療癒系公視劇集《四樓的天堂》爆出性騷擾醜聞。起因為片中找來推拿師汪世展擔任推拿顧問，然而汪世展的前妻黃琬婷，昨（26）日在個人臉書發表言論，表示汪世展「曾經多次透過推拿性騷擾女性，是性騷擾慣犯，也曾經在其懷孕期間，與在他推拿工作室打工的未成年少女發生性關係。」引起一片譁然熱議。

《四樓的天堂》由陳芯宜執導，邀請香港金像獎影帝黃秋生飾演推拿師「天意」，並找來金馬獎影后謝盈萱、金馬獎最佳新演員范少勳、金鐘獎影后黃姵嘉等人共同主演，更是首部以推拿師與心理諮商師為題材的台劇，去（2021）年10月播映，獲得好評。

黃琬婷在臉書貼文寫道：「相信劇組對汪先生的種種劣跡並不知情，而本劇呈現的按摩手法與編排亦合情理，但為避免觀眾將天意正直且宜為人師的形象，投射於汪先生身上，我寫下這篇文章。」

文中提及汪世展於2013年擔任某宗教團體讀經班的幹部，另一名幹部的女兒在汪世展的推拿工作室打工，汪世展後來向黃琬婷坦承，曾在工作室與少女發生性關係。當時與汪世展有婚約且懷有身孕的黃琬婷鼓勵受害少女提告，但對方當時情緒混亂，加上未成年因素，最後選擇聽從父母建議沒有提告。

黃琬婷也說明，此事一開始也相信汪世展的說法，與少女是互有好感才發生性行為，直到後來「#metoo」事件爆發，才讓黃琬婷重新思考整件事，進而理解，這是年齡、性經驗、職位與權力皆極度不對等的狀態下所發生的。

黃琬婷全文擲地有聲，論述清楚，強調真正專業的推拿師絕對不會在不知情同意下施作，甚而透過言語與行為，模糊私人情感與療程應有的身體邊界。更懷疑汪世展歷年的性醜聞可能是「性上癮症」，而黃琬婷也提到，汪世展加害的對象們至今依然尚未得到應有的道歉，但汪世展藉著《四樓的天堂》的高人氣賺取名聲和金錢，因此選擇寫下此文公開說明。

同時，黃琬婷表示相信本劇的製作單位亦是對身心議題有所關注，因此希望劇組與公視能有所回應，一起共同譴責逾越按摩倫理的權勢性騷擾。最後，黃琬婷寫道：「唯有接受按摩與療程的當事人，透過在日常中學習覺察自己的身心狀態，我們才能尋找真正適合自身的『療程』，『療癒』也才能真正發生。」

Photo Credit: 公視提供 《四樓的天堂》劇照

黃琬婷發布這則臉書貼文後約莫2小時，《四樓的天堂》劇組也立刻回應，發布以下4點說明。

劇組確曾聘請汪世展先生擔任本劇拍攝期間的推拿顧問。 本劇拍攝製作期間，劇組均未曾聽聞關於該文指涉的任何相關情節。獲知此事後，我們非常關心，不論其所敘述過程狀況為何，劇組均希望事實能儘速被釐清。 本劇的核心旗是透過推拿顯現、進而化解身心問題。本劇內容亦有呈現身體工作者應如何確立身體界線與倫理規範。 不論任何環境，任何關係，不當的碰觸都不應該發生。性別平等與工作倫理的追求也是本劇劇組不變的堅持。期待本劇能為所有身體工作者與環境帶來更多正面價值與改變。

最後，事件本人汪世展則尚未公開回應，其經營的臉書「慢漫功房」也已經搜尋不到。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範