俄烏德法四方會談達成停火協議，但專家認為「俄羅斯對烏克蘭的威脅一直存在」

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社、德新社、法新社）

俄羅斯和烏克蘭代表以及德國和法國官員26日在巴黎舉行「諾曼第模式」會談，希望平息兩國緊張情勢。在經過8小時的談判後，雙方同意維持停火，下個月則會在柏林再舉行新一輪會談。

莫斯科表示，與烏克蘭、德國和法國官員的會談「不簡單」。雖然彼此存在分歧，軍隊也已經在兩國邊境備戰，但他們支持2014年在烏克蘭東部的停火協議。

這是自2019年以來，首次舉行這一類的會談，也是莫斯科在烏克蘭邊境開始重兵集結後的首次會談。俄羅斯的軍隊部署，激起外界對俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂。

會談前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問葉爾馬克（Andriy Yermak）說，這次會議是一個「準備好和平解決的強烈訊號。」會談進行期間，法國外交部長讓勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）告訴法國參議院，「我們正在採取所有必要的舉措讓情勢降溫。」

會談是如何結束的？

整場會議持續了八個多小時。克里姆林宮特使科扎克（Dmitry Kozak）說，該會談很艱難，但有共識。他說：「儘管有各種不同對事件的看法，但我們同意，（烏克蘭東部的）停火必須由所有各方根據協議來維持。」

他所指的是《明斯克協議》，該協議是俄羅斯吞並克里米亞並繼續支持烏東地區分離勢力的情況下，為解決危機，通過「諾曼第模式」下所簽署。

特使們「支持無條件地尊重停火和全面遵守2020年7月22日的加強停火措施，無論在與執行《明斯克協議》上有何分歧，」法國當局稱。

俄羅斯和烏克蘭在2014年和2015年簽署了《明斯克協議》。儘管協議簽署後，主要的戰爭已經結束，但仍有一些衝突發生。

多年來，俄羅斯和烏克蘭都曾多次指責對方違反停火協議，該協議旨在化解烏克蘭軍隊和親俄分裂分子之間的衝突。法國愛麗舍宮表示，雙方同意兩周後在柏林會面，進行進一步對話。

對局勢有何影響？

歐洲對外關係委員會的安全政策專家格雷澤爾（Gustav Gressel）告訴德國之聲，目前還不清楚這樣的外交進程將對俄烏邊境局勢產生什麼影響。

「對烏克蘭的威脅一直存在，」他說，「普亭（Vladimir Putin）本人和拉夫羅夫（Sergey Lavrov）本人都強調有意動用軍事力量，在過去三個月中，也一直使用同樣的措辭。我認為我們應該認真對待這一點。」

自去年11月以來，美國和歐洲公開宣稱有情報顯示，俄羅斯的軍事部隊包圍了烏克蘭，目前有超過10萬名部隊駐紮在該國邊境。

這些情報促使人們擔心，俄羅斯在2014年吞並烏克蘭的克里米亞半島後，計劃升級頓巴斯地區的衝突，並奪取更多烏克蘭領土。1月初，德國和法國試圖舉行三方會談，兩國的代表穿梭於基輔和莫斯科之間，但四方都沒有同時坐下來好好談。

美國與北約回覆俄羅斯要求

而就在俄烏德法四國在巴黎舉行「諾曼第模式」會談的同時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國已經就俄羅斯的安全要求作出書面回應，但強調華盛頓沒有做出任何讓步，表示此舉只是為了為解決烏克蘭危機提供了一條新的「外交途徑」。

美國和北約週三（26日）表示，他們對俄羅斯提出的安全要求作出了書面答覆。俄羅斯之前要求提供安全保證，保證烏克蘭永遠不會加入北約，並要求北約停止東擴，當時美國和北約拒絕了這些要求。

布林肯說，這份文件解決了莫斯科的疑慮，「把事情寫成文字是……確保我們盡能盡量精確，且俄羅斯可以清楚地瞭解我們的立場，我們的想法。現在，文件在他們那裡」。他並透露，將在未來幾天與與俄羅斯外長拉夫羅夫會談，並說美國的書面回應不會對外公開。

布林肯重申了華盛頓對俄羅斯要求烏克蘭永不成為北約成員的立場。他說：「我再清楚不過了，北約的大門是開放的，仍然是開放的，這就是我們的承諾。」

這份回應有助緩解情勢嗎？

同時，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）說，該軍事聯盟堅信，「緊張局勢和分歧必須通過對話和外交手段來解決。」

「我們現在再次與俄羅斯接觸，試圖對話，找到政治的解決方案，史托騰伯格說。他補充：「但當然，在我們希望並努力尋求一個好的解決方案、緩和局勢的同時，我們也為最壞的情況做好準備。」

俄羅斯方面也已經表示，已經收到了美國對於安全要求的回應。俄羅斯外交部長拉夫羅夫告訴國會，他將在收到華盛頓的答覆後向總統普亭建議下一步行動。

他說：「如果西方繼續其侵略性路線，莫斯科將採取必要的報復措施。」拉夫羅夫還強調，莫斯科「不會允許我們的建議被淹沒在無止盡的討論中。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航