「小惡魔」因「七矮人」砲轟新版《白雪公主》，迪士尼回應：「避免刻板印象會採取不同作法」

因演出HBO史詩大作《冰與火之歌：權力遊戲》而走紅的「小惡魔」彼得汀克萊傑（Peter Dinklage），日前重砲怒轟迪士尼新版《白雪公主》，指稱迪士尼繼續產製7矮人住在洞穴裡的故事對於侏儒是倒退作為，引起各界熱議，而迪士尼則在近日回應，表示會採取不同做法呈現故事中的小矮人。

Photo Credit: AP / 達志影像 彼得汀克萊傑

進入2010年之後，迪士尼積極的將旗下「經典動畫」類型翻拍成真人版動畫，先不論藝術成就，在商業考量上確實獲得全世界觀眾的支持。已經上映的包含《魔境夢遊》、《黑魔女》、《仙履奇緣》、《與森林共舞》、《阿拉丁》、《小飛象》等等，其中賣最好的當數2019年的《獅子王》，全球賣出16.62億美金，名列影史第8名；再來是全球收穫12.73億美金的《美女與野獸》，位居影史第18名。

從票房數字來看，「經典動畫」改編成「真人動畫」儼然成為迪士尼新一代的金雞母，不但能販賣老影迷的情懷，更能繼續將迪士尼精神深植於新影迷心中，以便迪士尼擴大IP宇宙，而不止票房，迪士尼樂園、周邊商品的銷售也能持續成長，一代傳一代，真正成為「生生不息」（Circle of Life）的娛樂帝國。

因此，迪士尼當然會繼續進行系列產製。不過，在當代社群平台消弭知識傳播的門檻下，真人動畫的選角、產製過程甚至是成品呈現，就會造成許多「議題」的迸發。

例如真人版《花木蘭》，主角居住於南方福建客家土樓，這與史實背道而馳，且片中服裝、場景、文化等等皆欠缺考究，慘遭華人影迷嚴厲批評；而即將推出的多部真人版也遭受砲轟，例如《小美人魚》將由年僅21歲的非裔歌手荷莉貝莉（Halle Bailey）飾演主角愛麗兒，當然，她擁有的黑色皮膚與原版紅髮白皮的愛麗兒差距甚遠，此點引起各界論戰，許多人更認為迪士尼是為了「政治正確」而矯枉過正。

Photo Credit: AP / 達志影像 新版「小美人魚」荷莉貝莉

再來，就是本文主角《白雪公主》。作為迪士尼於1937年推出的首部全彩動畫長片，《白雪公主》的改編自然有其影史意義，而且也備受影迷期待，早在彼得汀克萊傑針對「矮人」議題開砲之前，選角就已經受到眾議。

白雪公主一角將由近期出演《西城故事》的瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）飾演，而瑞秋曾格勒的爸爸是波蘭裔、媽媽是哥倫比亞拉丁裔，許多影迷砲轟其膚色「不夠白」不夠格飾演「白雪公主」，也讓此次選角陷入與《小美人魚》同樣的種族輿論風波。

Photo Credit: AP / 達志影像 新版「白雪公主」瑞秋曾格勒

至於彼得汀克萊傑則更是嚴厲指責迪士尼。眾所皆知，彼得汀克萊傑致力於去污名化侏儒症，對於這次新版的《白雪公主》，彼得汀克萊傑是這樣說的：「迪士尼找來拉丁裔女演員扮演白雪公主，他們為此感到自豪，但還是在講述『白雪公主與七個小矮人』的故事。退一步看看你們到底在幹嘛。對我來說完全是不合理的。」

彼得汀克萊傑進一步說：「看起來，你某方面是進步的，但你還在產製敘述7矮人住在洞穴裡的故事？這是一則他媽的落伍故事，他媽的你們在搞什麼？我的理念完全沒有被推動嗎？或許是我還不夠努力。」

對此，彼得汀克萊傑的聲音迪士尼聽見也回應，迪士尼表示：「為了避免強化原版動畫的刻板印象，對於這7個角色我們會採取不同作法，也不斷與侏儒症社群進行協商溝通。在經過漫長的開發期後，此作品進入了製作階段，我們期待能分享更多內容。」

新版《白雪公主》將由《戀夏500日》、《蜘蛛人：驚奇再起》名導馬克偉柏（Marc Webb）執導，卡司陣容除了上述的瑞秋曾格勒飾演白雪公主之外，以色列女星「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）將飾演壞皇后。而目前迪士尼尚未公布新版《白雪公主》的上映日期。

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核稿編輯：楊士範