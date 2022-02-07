【圖表】2年疫情期間台灣「假愛情交友」、「投資詐欺」案件續創新高

年節將至，許多人的年終獎金或紅包陸續入袋，卻同時也是詐騙集團最想下手的時機。台灣各式詐欺案件過去十年來成長2成，但其他與治安直接關聯的刑事案件類型近年則有下滑趨勢。

根據內政部公布110年詐騙案件資料，「假投資」、「解除分期付款」、「假網拍」3種手法發生數最多，其中投資詐欺案件比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前（2019年）成長1.58倍，創下歷史新高。

從以下圖表來看，疫情前後一年，以投資詐欺案件增加最多，從第四名攀升至第一名，在2021年時共有4904件；假網路拍賣雖然有微幅下滑，仍排名在最常見詐騙手法前五名當中。

內政部表示，投資詐騙瞄準近期理財投資風潮，通常會透過社群網站或通訊軟體，散佈假投資訊息或內線消息，吸引被害者投入「虛擬貨幣」、「衍生性金融商品（如二元期貨）」或「博弈網站」等不熟悉的投資領域，進而榨取錢財獲利。

假網拍手法也一改過去手法，佯裝成假買家潛伏在各大拍賣平台，聯手假客服一起騙取賣家信用卡資料，導致多個網拍業者受騙上當。

現代人工作忙碌，交友軟體成為許多人認識異性的熱門工具，然而稍有不查，也有可能落入愛情陷阱，例如近期Netflix紀錄片《Tinder大騙徒》，便是講述三位女性在交友軟體Tinder上被同一位男性欺騙感情與騙取錢財的真實故事。

而透過下圖數據可以發現，假愛情交友過去兩年成長近6成。相對來看，色情應召詐財則不若以往管用，疫情期間持續下滑，大幅衰退63.5%。

內政部發現，許多新興詐騙手法會結合「假交友」與「投資詐騙」，先透過交友認識的名義吸引被害人注意，再以溫情攻勢慫恿被害人一起加入投資、或操作外匯期貨，讓被害人愛情跟金錢落得兩頭空。

詐騙簡訊變多不是錯覺

陌生來電辨識軟體Whoscall公布2021年度報告也發現，詐騙電話與簡訊在疫情期間居高不下，全球詐騙電話與簡訊辨識量達到4.6億次。比較疫情爆發後這兩年數據可以發現，每月數量持續成長，而且2021年每月數量，都比2020年同期更多。

詐騙簡訊成本低、發送迅速，內容也很「在地化」。Ｗhoscall統計，以台灣為例，2021年詐騙簡訊年增率達190.13%。而因為股市熱潮席捲全台，所以使得股票投資詐騙獨步全球，與投資有關的詐騙電話或簡訊佔總量超過六成。相對而言，韓國、日本、泰國的大多數簡訊詐騙手法，則與點擊陌生連結後下載惡意App有關。

Whoscall也歸納出台灣年度詐騙關鍵字，大部分高風險的簡訊關鍵字皆與股票社團與投顧老師有關。其中「飆股」出現率達42%、「領取」與「加賴」達到36%，凸顯電話與簡訊已被詐騙集團當作首次接觸民眾的主要管道。

除了詐騙簡訊，比較2020年與2021年每人年均電話辨識查詢量可以發現，以總量來看，金融借貸的推銷電話仍是最多，但推銷投資課程或股票的電話從0.4通增長至4.1通，增長超過10倍。

內政部提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙。國人也應提高警覺，交易匯款前務必再三確認，勿輕易相信來源不明投資管道，避免受騙上當。

只要把握「calm（冷靜）、check（查證）、call（求助）3C原則」，接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線請求協助。

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核稿編輯：林奕甫