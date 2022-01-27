賴清德出訪宏都拉斯：與卡斯楚會面盼繼續維持邦誼，邀貝里斯總理遊台南

（中央社）副總統賴清德今（27）日與宏都拉斯新任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）會面，賴清德希望台、宏未來一定加強合作，卡斯楚則希望兩國未來繼續維持邦誼。

副總統賴清德出訪宏都拉斯，出席宏國新任總統卡斯楚就職典禮。在過境美國洛杉磯停留24小時後，專機經過6小時飛行，於當地時間26日下午2時30分抵達宏國索多加諾（Soto Cano）空軍基地。宏國副總統李薇拉（Maria Antonia Rivera）及外交次長巴拉翁納（Jose Isaias Barahona）於機梯前親迎，兩人拱手寒暄致意。

賴副總統原定與卡斯楚舉行雙邊會談，並象徵性捐贈防疫物資，但臨時取消；正當賴副總統與宏國兩位即將就任的兩位副總統晚宴時，突然接獲通知，卡斯楚將與賴副總統會面。

賴副總統隨即率領特使團與卡斯楚會面，並代表總統蔡英文呈遞特使國書，兩人這場會議進行7分鐘。

賴副總統告訴卡斯楚，總統蔡英文特別強調，卡斯楚是宏都拉斯共和國第一位女總統，蔡總統是中華民國台灣第一位女總統，未來一定要加強合作，促進兩國的邦誼，讓兩國都可以持續進步，造福人民。

卡斯楚在結束與賴副總統會面後受訪表示，宏國人民對於台灣長期以來的支持與幫助，始終心存感激，多年來兩國也始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼。

與貝里斯總統雙邊會談，總理3月訪台

賴清德率特使團抵達宏都拉斯後，在下榻飯店隨即展開與貝里斯總理布里仙紐雙邊會談，賴清德說，布里仙紐規劃3月訪台，他代表蔡總統表達歡迎之意，也邀請布里仙紐到台南一遊。

賴清德出訪宏都拉斯，出席新任總統卡斯楚就職典禮，下午抵達宏都拉斯索多加諾（Soto Cano）空軍基地。

賴副總統車隊在宏國警方人員引導下，前往下榻飯店。飯店大廳內，熱情僑胞手持中華民國國旗，高喊「副總統好」、「歡迎副總統」等口號，副總統賴清德在安全人員陪同下一一向僑胞們問好致意。

為表達對賴清德所率領特使團的歡迎，卡斯楚指派兩位禮兵官員到飯店門口迎接賴清德及特使團成員。

賴清德在飯店內隨即展開第一場雙邊會談，賴清德與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談，就彼此共同關切議題廣泛交換意見。賴清德表示，很高興與布里仙紐會面，據他了解，布里仙紐規劃於3月訪問台灣，他要代表總統蔡英文表達歡迎之意。

賴清德說，布里仙紐上次訪問台灣是多年前的事情，多年後再度訪台，相信會帶給總理很不同的感受。不過，賴副總統也強調，環境雖然有改變，但對總理的歡迎、感情一直都沒有變。隨後，賴清德與布里仙紐總就雙方關切議題，廣泛交換意見，並盼兩國持續深化交流與合作。

與會人員包括駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋與外交部次長俞大㵢等人。

並未與賀錦麗會面

《中央社》報導，賴清德代表總統蔡英文接受宏都拉斯邀請，參加新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。美國方面，則由賀錦麗（Kamala Harris）代表出席。美方表示，未安排兩人會晤，但讚許台灣在促進宏都拉斯與區域其他地區發展方面扮演的建設性角色。

雖然美方並未安排兩國副總統會談，不過，外交部次長俞大㵢日前指出，賴清德與慶賀團在宏都拉斯會有跟各國政要、慶賀團互動的機會，「這應該是有的」。

美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）日前也聯名致函賀錦麗，期盼她把握難得機會，以官方身分在宏國與賴清德公開會晤。議員在信中向賀錦麗強調，美國與盟友交談不需要中共同意，「我們期盼妳能優先強化我們對台灣的強健支持，在訪問宏國期間公開與賴副總統會晤」。

過境美國24小時，舉辦7場線上與美方會談

（中央社）賴清德出訪宏都拉斯，在美國洛杉磯過境24小時，美西時間25日透過視訊線上會晤17名美國國會議員。美國跨黨派議員共同關心台美經貿關係、中國威脅等議題。

賴清德率特使團經12小時飛行，美西時間25日上午6時30分左右抵達洛杉磯，駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）登機迎接。

賴清德下飛機不久，就透過推特（Twitter）用英文向美國友人問好：「前往宏都拉斯的路上過境洛杉磯，非常高興來到這裡。期待在美國的這一段短暫停留期間，與老朋友、新朋友見面。」

賴清德與特使團上午8時下榻位於好萊塢環球影城的希爾頓飯店，受到上百名僑胞歡迎。疫情下，賴清德以揮手代替握手，向戴著口罩的僑胞致意。

基於防疫考量，賴清德過境美國24小時都待在飯店內，但線上行程滿檔，安排了7場視訊會議會晤美國政要、一場與台灣僑胞會談。他進入飯店僅休息一個小時，隨即在上午9時展開第一場與美國會議員視訊通話。上午總共會晤17名國會議員。

包括聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano）。加州具亞裔背景的聯邦眾議員如台裔的劉雲平（Ted Lieu）、華裔的趙美心（Judy Chu）、韓裔金映玉（Young Kim）均出席視訊會議。

來自猶他州的聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）會後在推特貼文表示：「今天我很榮幸主持台灣副總統賴清德訪美的第一場會談。猶他州與台灣有許多交流，這是我在國會期間所一直努力加強推動的。」