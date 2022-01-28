2021「台灣製造」15張年度專輯回顧（下）：音樂會一直存在，關於真實的一切可以流傳下去

延續上一篇文章，此篇文章繼續討論2021年度台灣專輯，本文評析另外八張專輯，增添一張「特殊榮譽獎」。

I Mean Us 《Into Innerverse》

關於流暢與細節之間的調和，I Mean Us的新專輯在所有台灣樂團發行裡，說是第一名也不為過。

流暢，來自band sound與合成器（聽得出硬體的部分，而非全憑電腦軟體）之間的對話；細節，在於編曲裡每一分寸都佈滿樂理安排的玄機。至於調和，則是上述兩者皆備後，即使聽覺訊息很多，仍不叫人疲乏。

在I Mean Us的專輯裡，搖滾樂器跟合成器的編法可以分開看，搖滾樂負責較多性格塑造，合成器則仔細地把音符給熟成，邏輯不互搶，但靈魂是分進合擊的。也就是這樣，聽覺訊息裡，有清晰的線條，好似線索很多，卻又能收納在一首一首歌曲裡。

寫歌還是很重要，這並不只是說「悅耳」，仔細聽專輯，裡頭有許多不和諧的音調轉換，尤其是段落與段落間的銜接，並沒有只是順順的過去，而是一心多用，同步進行很多音色的嘗試，卻因為仍重視「寫歌」，編曲始終沒有跨過歌曲本質，試想著裡頭每一首歌即使不插電，仍會是好作品，該如何擺盤，就是適宜與否的提問。

在合成器跟搖滾樂已經緊密結合的時代裡，需要一些專輯，提供「聽覺訓練」，至少對我自己來說，這部分很重要。我們都清楚「搖滾樂裡頭有合成器」不是新鮮事，但怎麼去聽見其中的「用處」與「說明」，或者音樂上的語彙，要做到份上，就不是加減的事情而已。

很感謝這張專輯裡每一個段落與細節，我至今仍覺得還沒享受完。往往聽著細節的同時，就被更強烈的音波流動與旋律色彩帶走，好聽到會被帶走。I Mean Us從旋律命題裡破繭而出，如海浪一波波湧上心頭，腦海仍醉心於上一段音域，另一波漸層又打來⋯⋯冷冽與炙熱間，這語彙即使似曾相似，也是極美的既視感。

當然會想到許多外國樂團的迷幻、電音影子，但同時也在腦中自己證實，即使放在同類型的國外樂團裡，美學上也不會落居下風。

柯智豪《雨季》

柯智豪近年創作多張電影、影劇原聲帶，已從實驗性十足的音樂人「轉型」，當然，對於聲響上的企圖與追求，沒有就此停擺。《雨季》劇場配樂，讓我這老鐵粉，又驚又喜，好像「找回」了什麼，但其實，柯智豪的根本，一直沒變。

自由爵士的丰采，在柯智豪的光影調製之下，色彩獨斷而鮮明，輕／重音與和諧／不和諧音，伴隨著使我沈溺不已的鼓點節奏，具備實驗感性，又能在短篇幅的歌曲之中，創造不同的況味區別。專輯走到〈南方〉時，旋律與異國感襲來，我已完全被說服了，旋律與聲響，絕非只能擇一而為。

《雨季》原聲帶，縱然只是柯智豪多種創作樣式的其中一種，其中的絕對性，卻如此強烈，柯智豪的作品，我每張必聽，雖未必通通喜歡，那份絕對性卻總能在美學上挑戰、駕馭我。

對我而言，這不是一張爵士樂專輯，也不是一張原聲帶，它展現了創作者的自在與決心，這就是「柯智豪的作品」，在創作脈絡中，再劃下一刀，繼續帶著這份血脈與命題，走向更多可行性。

Photo Credit: 中央社 柯智豪

陳建年《人之島》

20餘年的職業歌唱人生，陳建年唱過許多project，包括電影原聲帶、現場專輯，但個人錄音室專輯，這僅是第三張，且離《海洋》、《大地》時隔近二十年，是「員警退休」後，第一次端出完整意念的音樂作品。

作為「國家寶藏」，聽眾可能不會期望陳建年有太「破格」的表現，那的確也不是這張專輯需要表述的事情，但格局本身的大小，仍回歸歌手詮釋與說服力。當我們習慣陳建年之於台東，他心中與音樂中的蘭嶼，又是怎麼樣的島嶼生活呢？那肯定與過往陳建年所闡述的海洋、土地景物，有所不同。

有時候，我們似乎太習慣陳建年的存在與地位，忘記了陳建年擁有一種難以企及的音樂高度——越是靠近個人情感的作品，越能帶出秘境世界觀，而那份世界觀，總是充滿歡迎意味的。

不避諱的在歌曲名稱裡，直觀面向蘭嶼，歌詠吟唱是表達，他彷彿帶我們去到了一個「可能是蘭嶼」，也可能是某一個你理想中的生活：在那裡，沒有觀光與景點、不需shopping，可確實有那麼一片寧靜與回歸生活的地方，其實一直藏在你的心底。蘭嶼其實是一個投射，讓眾人能夠以看見一種生活敘述與歸處，對陳建年而言是蘭嶼，對聽眾而言，可以是任何一處心所嚮往。

藍調風味、小調民謠、耆老獻聲、特色樂器、acoustic感⋯⋯必須要佩服陳建年在歌曲之間的鋪陳安排，非常有道理與音樂邏輯，是全年聽下來，最為流暢且富含巧思的順序（一如序曲般卻又各自有神情的演奏曲，絕對居功不小）。

聽見了嗎？那不只是關於某個歌手的蘭嶼，也是「人之島」，等待著耳際與心情一親芳澤，一旦聽完愛上，你也有了自己的蘭嶼，自己的人之島。這份淡泊的召喚，只有陳建年做得到。

珂拉琪《MEmento.MORI》

每年總有一兩張專輯，無法用樂風道盡。

珂拉琪能創造話題，除了音樂上有奇花脈絡、綻放有理，也表示台灣樂迷所渴望的，是趣味又有料的詞曲咬合。光是把歌詞抽出來看，本身已是生活語言的新世代表述，不宜僅以獵奇視之。

用自然而然的方式，「破解」語言的合宜，以及台灣、華語音樂究竟是否該被語言限制、規範的老題目。該使用日語時就使用日語、該使用族語時就使用族語，該是河洛語就用河洛語，該交錯使用時，就交錯吧！