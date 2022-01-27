本土新增21例，BNT疫苗與輝瑞口服藥雙雙到貨，桃園兩條不明傳播鏈疫調有進展

國內今（27）日新增21例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案，境外移入新增43例個案，確診個案中無新增死亡。此外，第17批BNT疫苗91.84萬劑，以及3200人份輝瑞口服藥，皆於今日抵台。

指揮中心表示，今日新增本土個案為11例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲；外移入個案為21例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（14例）、印度（3例）、越南、印尼、英國及法國（各2例）、衣索比亞、坦尚尼亞、新加坡、土耳其、菲律賓、南非、芬蘭、日本（各1例）移入；另10例調查中。入境日則介於2021年5月2日至今年1月26日。

針對疫情不明源頭的調查部分，指揮中心表示，經疫調發現加貝爾幼兒園學童（案18630）一家5口染疫的事件中，學童的阿嬤案18631曾到錢都用餐，加上昨公布的案18616、案18167新增家人確診，也有去吃錢都，讓原本看似不相關的兩條傳播鏈串起來，「算是好消息。」

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不過，桃園又爆零星3個找不到源頭的新案，也讓目前桃園不明感染源增至5個。

疫苗與口服藥雙雙到貨，陳時中：「目前口服藥採購量算多的了」

記者會中，指揮中心也宣布台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第17批BNT疫苗91.84萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至冷儲物流中心進行後續檢驗與封緘作業。

同時，輝瑞藥廠的口服抗病毒藥物「Paxlovid」也已於今日上午運抵台灣，首批共有3200人份。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣是亞洲第二個取得輝瑞口服藥的國家，僅次於韓國；默沙東口服抗病毒藥物，台灣也是繼日本後，亞洲第二個拿到的國家。因此，台灣目前是亞洲唯一同時擁有輝瑞和默沙東口服藥的國家。

被問到口服藥物進口數量是否有過少的隱憂，指揮官陳時中表示，藥物進口計畫要達到「有效、多樣性」的目標，目前也有很多新的藥物在研發，也會準備採購的量能，至於買藥的數量要考慮病人數量，若比較台灣和韓國的病人數目，台灣目前藥的採購量「算多的了。」

指揮中心公布「民眾假期生活防疫指引」，籲請民眾主動落實

針對春節連假期間民眾的活動，指揮中心也訂定「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，提醒民眾在享受春節連假時光時，主動落實防疫措施，平安過好年。

指揮中心指出，春節連假期間落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣尤為重要；若民眾本身或家人屬於慢性病患者、老年人、孕婦、體重過重、嬰幼兒等免疫力比較不好的族群，更易受感染及感染後病症較為嚴重，請符合接種條件者，儘速完整接種疫苗，獲得保護力。

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同時，也應儘量避免參加可能密集接觸不特定人的聚會或活動，及前往人潮聚集、密閉空間或通風不良的公共場所。

此外，民眾如果要探視上述免疫力較差的對象，建議雙方皆已完整接種疫苗，而探視者也要確認自身沒有身體不適症狀，且近期沒有參加密集接觸不特定人的聚會或活動，再行當面探視，探視時雙方都應佩戴口罩，以降低感染傳播的機會；否則建議使用電話或視訊方式取代。

指揮中心呼籲，連假期間外出活動，儘量選擇前往開放且沒有人群擁擠的地方，並遵循疫情警戒期間外出全程佩戴口罩、與不特定人保持適當社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）、落實實聯制、體溫監測等防疫規範，親友聚餐也儘量控制人數，並遵守餐飲防疫措施。

而民眾外出時，可攜帶乾洗手用品隨時保持手部清潔，並準備備用口罩以便替換，返回住所時，要確實執行手部衛生。如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。

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核稿編輯：楊士範