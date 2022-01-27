《機場客運站》：喪失身分的鬼魂，在遊離之地連繫眾人

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

艾倫狄波頓《旅行的藝術》曾說臨界空間（liminal space）：on travelling places——像機場中轉站、車站等介乎兩地之交匯點——這種過渡、暫時的空間，乃當代特殊位置，社交、互動短促而有限。

圖片來源：電影《機場客運站》海報

2004年上映電影《機場客運站》（The Terminal，台譯「航站情緣」），主角因國家戰亂失去國籍和身分，無主之人停留機場，見證來去遊離，同時在此陌生空間，連繫眾人情誼。

Thoma Hanks飾演主角維克多，首幕展現機場出入境的忙碌、快速，唯獨維克多喪失身分，現代鬼魂飄浮擱置，進退兩難留在中間。

圖片來源：電影《機場客運站》劇照

全球化的爭論，常見「無地方性」（placeless），空間同質單一，沒有意義。我們活在冷漠的社會，彼此陌生，充斥官僚制度，缺乏人情味，麻木不仁。

維克多剛進入機場大廰，呈現苦況。海關刻意刁難，千方百計迫走他；沒有人聽懂他的語言，轉身離去；人來人往，吞下餅乾，無助得可憐。

性格影響命運，主角誠懇、聰明。對讀俄語、英語的書刊，學懂英文；熱心幫助別人，因而找到建築工作；可以申請政治庇護，卻不說違心話。

圖片來源：電影《機場客運站》劇照

主角協助卡車司機，抱得美人歸：充當俄語翻譯，讓對方能帶藥出境，因而得到眾多員工敬重，視為英雄，印度清潔工為了他甘願犯法回國。

中轉站的交匯，可謂男女最佳搭訕空間。維克多與空姐相遇，她因當情婦受苦，唯他真誠相待，無數次浪漫邂逅，建造拿破崙式噴水池，一吻定情。

社會諸多面具，能說真話的是外人。美妙中轉站，在於相遇者皆為局外，難以再見不必虛偽，吐出秘密。如此，空姐才能自白其軟弱，知心相交；主角始會打開罐頭，打開父親的夢想。

圖片來源：電影《機場客運站》劇照

圖片來源：電影《機場客運站》劇照

可是，相對眾多機場的全職員工，她不過是機場過客，象徵遊離。電影最初結局，是兩人一起入城，而機場外的交錯對視，有緣無份。

戰爭結束，維克多決意闖關圓夢，所有員工跑出店外，送禮告別，警察為他披上大衣，違令讓路。維克多於中轉站，創造深刻情誼，而一切成功之因，正在看見了此地機場客運站之人。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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