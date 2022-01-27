閱讀璇筠：喚醒麻木心靈，洞察香港之詩

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

返學打工，庸俗瑣碎的日常，令人失去自我。我們都曾經活得敏銳，懂得細味生命，唯獨時日磨損，使我們變形、扭曲。藍天依舊，繁星不改，眼睛卻黯然失色。

常聽說，生活需要詩，需要文藝滋養。我們未必要吟詩作對，當一位生活的藝術家，借助詩人之眼，喚醒麻木心靈，重新發掘，不論美好、醜惡，諸種感受。

〈八月的港鐵〉 進入毒氣室

洗澡 磨掉一層皮膚

然後

下班

香港詩人璇筠，眼神敏銳、細膩，關心社會，捕捉慣常之外的微光。就像〈八月的港鐵〉，炎炎夏日，汗流浹背的車卡，讓我們難以喘息。

毒氣室，讓人想到集中營的欺瞞，進入似是自願，實質卻為世所迫。以洗澡引誘，美好得付出性命。點解要返工，係愛呀定係責任呀？

正所謂香港人的精神，就是無精神，出生以來，從不存在足夠睡眠。搭鐵之人，往往充滿疲態或醜態，工作磨蝕皮膚，血肉模糊仍要輪迴。

〈翡翠的雨〉 十年前

你是我的石頭。

你忘了

那是我們曾經踏進的河

如何從常見的事物，發掘靈光一閃？璇筠即以雨、石頭和河流為喻，短詩四句，卻包括時空之變化，可與席慕容〈一棵開花的樹〉對讀。

題為〈翡翠的雨〉，溫潤、瑰麗，古云巫山雲雨，雨露之恩，情愛也。強調「我的」，更是甜蜜地佔有。偏是十年前，故雨又見淚水之悲。

十年生死兩茫茫，痴情者永憶記。世界上最遠的距離，見面不相識，愛侶攜手踏進時間河流，最終分別。​​逝者如斯夫，不舍晝夜，多殘酷。

「石頭他朝成翡翠」，戀人身分轉變，最熟識的陌生人，昔日的石頭如今卻可能是，已成了別人的翡翠。最可悲的，是我仍記得你已忘卻。

〈回到香港仔〉 那疲憊的西裙

穿過山洞

迎接他的，便是一道明媚的強光。

有一個卡通太陽在微笑。

穿過一盞綠坡

球場上的老人和青年緩步跑

在密封的玻璃車廂內

彷彿迎來撲撲海風 那道橋劃分避風塘

避風塘相對南海

遙遠卻熾熱的夕陽。

那年老的畫舫

睜眼看着高高的玻璃外牆

圍堵海岸。

青根魚的眼。 街上時有汽車的煙塵，

揚起浮游的鹹腥

老嬤嬤和老嬤嬤在串門

這兒人的面容粗豪而純淨

就像隨時可以把尾巴放回海洋。

香港仔廣場上

白鴿不知何時都飛走了

大家仍舊坐在麥當勞邊。 聽說山洞要再砍開來

那文明的鐵

轟隆轟隆

讓我們便捷的出去

把更多人送過來。

這山洞已沒有乒乓魚蛋，

鴨脷洲早已不再寒傖。 來到海的邊緣

天后娘娘仍在守護

爸爸的歸航/點點鱗光。

那常不是一道風景

那常就是我的歸途。

大海大海

當你捲起波濤

一瓣又一瓣

我只能

純樸如最初 — — 20120422

貼近你我的景色，往往最難書寫，錯覺一切都太普通，陳腔濫調。就像，外國的月亮總是特別圓，而〈回到香港仔〉反道出本土美景。

疲憊地坐車，回到二字，舊地重遊。詩人筆下的香港仔，不沾塵俗繁囂，海風、畫舫、夕陽、海岸等景致，此地之情，彷彿令萬物閒適愜意。

此詩如在目前，將景色神韻呈現，我們就像跟著詩人，一覧香港仔。連那汽車的煙塵，浮游的鹹腥，都在老嬤嬤串門之中，親切動人。

文明鐵路的長臂，再次砍開山洞。詩人沒有譴責這些工業發展壓破一切，寄託天后娘娘的守護，守護所有。浪花或生滅無常，人潮不管漲退，一瓣又一瓣的展開，初心依舊。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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