AWS數位創新體驗營2／23邀您入席，分享高效「逆向工作法」企業致勝法則

邁入2022年，企業將面臨全新的挑戰，在尚未明朗的疫情時代下如何突破重圍，關鍵仍在於企業的數位化與創新力。對此，Amazon Web Services（AWS）亞馬遜雲端服務 將在2月23日舉辦實體活動，不藏私公開AWS數位創新（Digital Innovation） 的心法與成功案例，向企業主管與業務決策者介紹AWS如何利用技術加速創新，以及獨特的「逆向工作法」（Working Backwards）。

本次活動將邀請重量級原廠講者，與參加者進行第一手分享與交流，更邀請企業客戶直接體驗 AWS 創新機制，並學習如何從終端客戶的角度出發、實踐逆向工作法，創造必勝的2022年。

AWS Digital Innovation實體活動3大重點

數位創新，是AWS的企業DNA，也是在局勢多變的環境下尤能成功的心法。在AWS Digital Innovation實體活動中，內容主要聚焦3大主軸：

亞馬遜創新文化： Amazon的創新方式始終如一，即是從客戶角度出發，瞄準需求入手。為了落實創新目標，活動將從文化、機制、架構、組織等四個面向，提供關於AWS創新方法的見解，並說明AWS雲端科技如何幫助企業加快創新進程，甚至掌握機運、克服挑戰。

Amazon的創新方式始終如一，即是從客戶角度出發，瞄準需求入手。為了落實創新目標，活動將從文化、機制、架構、組織等四個面向，提供關於AWS創新方法的見解，並說明AWS雲端科技如何幫助企業加快創新進程，甚至掌握機運、克服挑戰。 亞馬遜經驗分享： 探討Amazon.com從本地整體技術架構到由亞馬遜雲科技支援的微服務架構之轉變過程。 瞭解Amazon.com如何利用AWS技術推動多個專案的創新。 討論圍繞亞馬遜雲科技的使用歷史及當前情況、最佳實踐、經驗教訓以及帶來的好處和價值。

探討Amazon.com從本地整體技術架構到由亞馬遜雲科技支援的微服務架構之轉變過程。 瞭解Amazon.com如何利用AWS技術推動多個專案的創新。 討論圍繞亞馬遜雲科技的使用歷史及當前情況、最佳實踐、經驗教訓以及帶來的好處和價值。 逆向工作法介紹：Amazon最為人所知的成功心法「逆向工作法」（Working Backwards），目前已是成為許多企業學習與模仿的對象。Amazon使用這些方法實現了備受客戶喜愛的突破性創新，如Amazon Prime、Amazon Kindle、AWS、Amazon Echo和Alexa以及無人商店Amazon Go。因此，AWS在本次活動中將不藏私分享「以客戶為中心」的逆向工作法核心介紹，幫助企業實踐高強度、高協作度的參與方法，並確實打造創新。

擁抱數位創新，創造必勝2022

一直以來，AWS不吝於與各界夥伴分享技術與經驗。在拉開2022年的序幕之際，AWS期望能透過舉辦實體活動，為企業創造面對面的交流機會，藉由寶貴的AWS創新文化與經驗分享，共同創造成功與豐收。

本次活動皆為免費報名參加，分為上、下午場，每場次限額30人，額滿為止。需特別注意的是，本活動僅開放AWS新用戶參與（點此立即免費註冊帳戶），凡於2022/02/09～2022/02/23之間完成AWS新帳戶註冊者，即符合報名資格（報名請點此）。主辦單位將於活動前三天寄出邀請出席通知給報名成功者。活動現場不僅有豐富議程內容，另備有免費餐盒，邀請各界夥伴共襄盛舉。

AWS Digital Innovation實體活動資訊：

日期： 2022年2月23日（上午場：9:00AM-12:00PM／下午場：2:00PM-5:00PM）

地點： AWS台灣總部辦公室

參與資格（需符合以下兩項）：

注意事項：本活動名額有限，確認受邀者將在活動前三天收到入席通知

報名實體活動者若臨時無法前來，AWS將在活動一～兩週後提供當日活動影音連結，僅提供予報名實體活動並完成AWS帳號建立者。

本活動舉辦形式將配合疫情做滾動式調整，感謝諒解。

立即免費報名！2022 AWS Digital Innovation數位創新體驗營