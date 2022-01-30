【影評】《諸葛四郎－英雄的英雄》：台灣難得的漫改動畫，雖不完美但能看到製作團隊的用心與努力

文：陸坡 (LUPO)

台灣難得的漫改動畫

日本ACG產業行銷最佳公式，向來是出版社漫畫連載到一定人氣，透過動畫公司製作電視動畫累積一定的知名度，最後將漫畫推廣到遊戲、舞台劇、電影等娛樂媒介，最終可將IP運用在各種商業與公益行為，這也是日本的動漫人物歷久不衰的黃金公式，但中間需要多年的培養與產業鏈支持，不然多說也無益。

如今，台灣也在嘗試這樣的產製模式，而今（2022）年搬出過去一代人的集體記憶——台灣漫畫《諸葛四郎》就是個不錯的選擇。台灣有許多漫畫小說作品，但基本上，很多的台灣動畫在製作時都會採取原創故事的形式，這次以台灣漫畫家葉宏甲的經典漫畫《諸葛四郎》作為改編，的確讓人驚奇，也充滿期待。

《諸葛四郎－英雄的英雄》是什麼動畫？

《諸葛四郎－英雄的英雄》是一部以漫畫劇情改編的台灣3D動畫電影，故事敘述桂國公主被魔鬼黨戴上鐵甲面具，藉以逼迫桂王以傳說的鳳劍作為交換，而諸葛四郎聽聞此事，決定幫助桂國與魔鬼黨展開鬥智、鬥勇的大戰。

《諸葛四郎－英雄的英雄》原作是1958年連載於台灣本土雜誌《漫畫大王》的漫畫作品，英雄諸葛四郎與反派魔鬼黨爭鬥的故事，當時深受小朋友的喜愛，並連載多個冒險故事，宛如《哆啦A夢》這類大長篇漫畫一樣，甚至1962、1978年還演出過真人電影。

很有意思的是，兩部電影版和動畫版，都是改編諸葛四郎1959年連載的《大鬥雙假面》系列，以桂國笑鐵面與哭鐵面雙反派與諸葛四郎纏鬥的故事為主軸，動畫劇情改動了大量劇本，進而讓故事現代化，也增加一些角色的戲份和故事主軸。

動畫主要以兒童為收視客群，也將原本複雜的人物縮減，例如把五位將軍縮小成兩位，桂國的敵國韋國故事線也拿掉，變成較為單一的故事線，甚至以闖關和搞笑元素，加強整體故事的趣味性，同時，劇本也加深了諸葛四郎與夥伴之間的羈絆。

Photo Credit: 牽猴子提供

《諸葛四郎－英雄的英雄》探討、分析與延伸——仍有進步空間

如果單以台灣這幾年的動畫表現來說，《諸葛四郎－英雄的英雄》的確有不小進步，但也必須說的是，還有很多能再更好的表現空間。一樣的，整體表現仍有許多問題，而且有些讓人不解的老問題，也是在真人電影中時常出現的的情況。

第一點，分鏡表現時好時壞。《諸葛四郎－英雄的英雄》依然採用兒童劇團形式營造畫面分鏡，進而導致有些鏡頭沒有發揮動畫的魅力，雖然部分場面展現出不錯的分鏡效果，但是人物飛越甚至不連貫的情況時常出現，甚至還有像是舞台走位的狀況發生，可以說舞台的劇本分鏡不能適用於動畫劇本。

第二點，劇本簡單易懂是好的，但是大量塞入刻意為之的梗概就是會讓人尷尬，有些梗概配合劇情出現是可以，但很多時候都是拿來拖時間，我會覺得，寧願設計多些關卡冒險給主角群闖關，也不要出現這麼明顯的拖戲。

第三點，角色動作依舊有很大問題。我知道想在其中加入京劇武打元素的亮相還有口白呈現，但是，本作很顯然就只是加上去而已，完全沒有考慮動畫的呈現和整體效果是否妥當，最可怕的是，明明有好的收尾卻硬要加入一筆多餘鋪陳，顯得畫蛇添足。

Photo Credit: 牽猴子提供

《諸葛四郎－英雄的英雄》值得一看嗎？

雖然《諸葛四郎－英雄的英雄》有許多不完美，但整體來說我覺得這次動畫是及格的，而且可以看到製作方很認真想把故事說好，而且許多橋段雖然老梗，但還是看得見用心跟努力，試圖營造好的台灣動畫。

而且，比起《廢棄之城》可怕的垃圾式說教，我認為《諸葛四郎－英雄的英雄》更用心營造漫畫世界，更將這部老漫畫用全新的樣貌呈現在大人、小孩面前，除了是爺爺、奶奶兒時的記憶點之外，同時也以兒童動畫類型述說了一個有冒險、搞笑的英雄故事，就算孩子自己看，也能享受其中的樂趣。

如果以現今觀眾接觸迪士尼、皮克斯、夢工廠等大製作動畫的品味來說，《諸葛四郎－英雄的英雄》在高度檢視下，可能是落在及格邊緣分數，絕對可以再更好，且台灣價值和歷史記憶並不能掩蓋它的故事、角色與動態呈現等等面向的不足之處。

不過，我還是會認為，抱著一種投資和支持的心態，看看台灣動畫這些年來的努力去觀賞這部動畫。因為太難得能夠看到台灣漫畫改編成動畫，向來ACG產業就不僅是單打獨鬥，這是由各方層層撐起來的產業；政府、各集團的投資與民眾的支持，才是讓台灣創作可以永續產出好故事的未來方向。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航