過渡性房屋綜合呎租分析

政府近年大推過渡性房屋「撲火」，加碼起至2萬個。現時已落成2000多個單位營運中，租金與住屋質素能夠給予基層「過渡性」的住屋需要？

我們透過整理所有已經入伙同存有相關租賃資料的項目詳情（16個），以平均租金水平同項目單位的平均面積計算呎租，發現不同項目的租金差距甚大，最平每平方呎租金只需7.5元（港幣，下同），而最貴可達過30元。

圖片由作者提供

現時過渡性房屋主要分為三大類，分別是：

「積木屋」——組裝合成 現成舊住宅單位改建，以及 酒店／賓館改裝的單位

現時營運中的主要以現成舊住宅單位改建為主，最高呎租項目就是去年施政報告提出改裝酒店計劃之一，由樂善堂營運的「樂屋」。「樂屋」平均呎租介乎18.2元至33.1元。至於另一個由路德會營運的酒店改裝項目「德薈II」，呎租亦介乎28.1元至29.4元，雖然租金未「過三」，值得注意申請租戶仍需要額外付水電費同10%的管理費，明顯可以定價上比其他發展形式更為「進取」。

除了酒店，近年都有不少地產商借地做過渡屋，如新地於元朗東頭「同心村」，單位最貴呎租都超過18元（$2,370-$4,950）。營運機構曾指租金定價根據同區私樓市價的半成至一成，亦會跟通脹檢討租金，不過翻查同村村屋呎租都只是$17-$18。

比較其他類型單位租金，房委會最新的公屋租金每平方呎約於6-7元水平，最新劏房戶每呎租為38.7元；差估署最新的資料亦反映，新界區同九龍區面積少於430平方呎的私樓單位，平均每呎租金為29.5元同35.7元。意味著過渡屋呎價與現時公屋仍有頗大距離，卻是比較接近劏房同私樓水平。

除了呎租與公屋有一段距離，居住空間上亦有不同。以「德薈II」為例，二人單位只有160呎，意味著人均居住面積隨時只有80平方呎。另一個酒店項目的2人單位只得120呎，隨時每人平均只有60呎。以組裝合成新建的單位，同樣未有增加居住面積，以同心村為例，二人以上的單位人均居住面積只有約60呎至76呎。

根據房委會的公屋標準，人均居住面積不得少於約75呎；更甚的是，根據2020年的官方數字，劏房的人均居住樓面面積中位數亦有71呎。同時有不少居於劏房的基層亦面對煮食問題，事實上就算入住過渡屋，住戶同樣難以明火煮食，甚至需要因應設備共用廚房。

換言之，就算入住過渡屋整體來說有輕微減輕私樓租金負擔，卻未必可以令基層戶過度擠迫的問題。

政府一直以過渡性房屋的數量當為解決短期住屋需要的政績，並指租金參考「綜援租金津貼」或「不超過住戶入息25%」，亦講明營運機構可於租金收入扣減「其他支援服務的開支」，這亦可能是影響社福團體呎租定價的原因之一。

團體要維持管理成本及提供社區服務實在無可厚非，尤其一些單位數量較少的項目，長遠隨著管理單位規模加大降低管理成本，呎租應更為貼近公屋可負擔水平，才較能充當過渡時間舒緩住屋問題的作用。

（救世軍就「住+」項目提供最新資料，特此鳴謝）

參考數據：LIBER INFO：過渡性房屋呎租分析（本土研究社）

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！