晶片荒＋缺工，英國汽車產量創下65年來新低，美國關鍵晶片庫存不足5天

英國當地持續受到「晶片荒」影響，2021年汽車產量再度下探，又加上脫歐後，不利的移民政策，連帶使汽車、倉儲、工程以及運輸等行業都面臨嚴峻的勞力不足問題，目前英國出廠汽車已是疫情前三分之一的水準，也是自1956年以來的最低的產量，

英國汽車產量是65年來新低

近日英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）表示，2021年英國生產了85萬9575輛汽車，這個數據比2020年又再減少了6.7%，如果和疫情爆發前相比，整整縮水了三分之一。

SMMT首席執行長Mike Hawes說：「2021年對汽車產業來說是極其困難的一年，也是自從二戰以來最糟糕的一年」。

雖然英國的經濟已經從疫情中逐漸恢復，但是汽車產業始終一蹶不振。《路透社》報導指出，2021年11月經濟已經回到了疫情前的水準，但是12月的汽車產量，卻相較於同期下降了12.7%。

SMMT表示，全球半導體持續短缺，又加在疫情導致工人短缺，成為汽車產量不斷下滑的重要原因。目前英國製造的汽車數量，已經下降到和1956年一樣的水平。

全球鬧晶片荒，美國：晶片庫存不足5天

半導體短缺並非單一國家的問題，而是全球性的供貨不足。美國商務部（United States Department of Commerce）報告指出，2019年美國公司的關鍵晶片都會保持在40天，但是直至今日庫存已經不到5天。

商務部報告稱，如果海外供給中斷，那半導體工廠則將停產2至3周的時間，最終將導致美國生產線停擺，員工面臨強制休假的窘境。

《關鍵評論網》詢問力成半導體封測業內人士強調，晶片荒不單只有美國，歐洲也面臨困境。疫情復甦再加上電動車市場蓬勃發展，晶片供不應求明顯，台積電在先進製程買設備擴廠房，投入金額上看440億美元（新台幣1.23兆元），而聯電也調整投資幅度為30億美元。

他還說，這樣的擴廠趨勢並非僅有台灣，美國英特爾（Intel）前一陣子又再度宣布投資至少200億美元（台幣5600億元），於俄亥俄州興建8座工廠。他強調2022年年中後，晶片缺貨的情況將會明顯改善。

英國各行各業缺工嚴峻

除了在製造業找不到工人外，英國水仙花主要產地也面臨無人採收，數百萬顆水仙花恐成為爛泥的情況。《衛報》報導指出，受到脫歐移民政策影響，再加上疫情衝擊，餐飲服務甚至是農業都持續找不到人手。

自從2021年聖誕節左右，缺工問題就浮上檯面。英國倉儲協會（CILT）執行長在此前就已經不斷向當地政府示警，倉儲、工程、運輸等行業都嚴重勞力不足。

英國工業聯合會（CBI）當時表示，70%英國企業打算用加薪解決缺工問題。但批評者認為這根本無法解決問題。薩塞克斯大學副教授羅斯科（Sam Roscoe）警告：「除非徹底改變移民制度，英國的勞力短缺問題一直都在」。

目前，捷豹路虎（Jaguar）是2021年英國最大的汽車製造商，擁有22萬0554輛汽車，其次是日產（Nissan），擁有20萬4522輛和寶馬的Mini，則有18萬6762輛。

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核定稿編輯：翁世航