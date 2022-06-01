天虹科技副總違規撞死機車騎士，警方關說風波愈滾愈大，羅秉成嚴正否認「藏鏡人」說法

天虹科技羅姓副總經理5月18日開車違規左轉，和一名擔任保全的機車騎士碰撞發生車禍，騎士送醫搶救後仍不治身亡；家屬控訴羅男找警方高層陪做筆錄，還指警員筆錄時問「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」令人憤慨；此風波從新竹縣警察局的懲處一路延燒，到昨（31）日更傳出行政院發言人羅秉成創辦的律師事務所，是天虹科技的法律顧問，羅秉成有可能是幕後藏鏡人，羅今天則對此嚴正否認。

一場新竹車禍燒到行政院發言人

新竹縣新埔警分局長林英煌陪同羅男製作筆錄引發爭議，立委邱顯智28日就提出3點質疑，為什麼新埔分局長林英煌陪同肇事者做筆錄；為什麼過程中詢問家屬「有沒有自殺傾向」；為什麼新竹縣警局代肇事者發送個人聲明？呼籲警政署長陳家欽、新竹縣警察局給出解釋。

縣警局28日也公布懲處3人，新竹縣政府警察局督察長王立德指出，林英煌當天輪休，過程中未曾與死者家屬接觸，也未干涉員警辦案，但所為仍欠周詳，致社會大眾觀感不佳，予以申誡一次處分。另外還有竹縣警局副局長許豐統劣跡註記，公關科長嚴永銘也是申誡一次。



然而風波持續延燒，外傳曾致電關心本案的還有刑事局副局長黃家琦。邱顯智30日再次表示，分局長被懲處合理，然而出面「喬」分局長到場的吳副大隊長，竟然完全沒事，更厲害的是，依照黃家琦的聲明，原本黃要找吳副大隊長到場陪同，吳因故無法到場，才轉而打電話找林英煌局長幫忙。

黃的聲明中解釋，自己和天虹科技羅先生曾在桃園有一面之緣，顧念羅先生為吳姓副大隊長的友人，僅單純對友人表達關心，才聯繫林英煌前往寬慰羅先生的心情，可能有利案情陳述與釐清，造成後續非議，自己也很愧疚，將自請處分。

《聯合報》報導，新竹縣警局31日則再次公布相關人員加重懲處名單，包括楊姓局長因監考不周自請處分外，另副局長許豐統原為劣蹟加重為記過一次；公關科長維持申誡一次；新埔分局長林英煌原申誡一次加重為記過二次；刑警大隊吳副大隊長也被記過一次。

新竹縣議員連郁婷則質疑，新竹縣新埔分局長關說車禍案幕後另有藏鏡人，並公開點名現任雲林縣警察局局長李謀旺，聲稱李謀旺曾打電話給新埔分局長，叫他陪肇事者做筆錄。李謀旺則直接在下方留言，表示他不知道該車禍之發生，也不認識新埔分局長，當然也不曾打過任何關心的電話。呼籲請勿再以訛傳訛，不實渲染。

而曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣昨晚接續指出，天虹科技的法律顧問是「弘理法律事務所」，弘理法律事務所的創辦人是羅秉成，質疑羅秉成是幕後指點的藏鏡人。

國民黨發言人黃子哲也在臉書上表示，羅秉成自述家鄉在嘉義市「湖子內」，也就是現在的「湖內里」的資料來質疑，有位與肇事的天虹科技副總經理同名的「羅偉瑞」也與嘉義市湖內里有地緣關係，這種巧合令人好奇。

羅秉成：早已退出該律師事務所

羅秉成今天上午舉行記者會對外澄清指出，他對於場車禍案件的始末毫不知情，過程中也沒有打過任何電話給任何警方人員或是跟這個案子相關者，都沒有接觸過，相關影射都不是事實，「沒問我就說有人下指導棋、朝中有人？」

他說，因為想花較多時間投注在法扶工作等，早在6年前就退出弘理法律事務所，後來退出事務所1年後才進入政府團隊，當時退出事務所是「裸退」，現行事務所業務都與他無關。羅秉成也強調，他與發生車禍的羅姓副總過去沒有業務往來，外界一度傳說此人是他胞弟，並非事實。

羅秉成表示，若有做的事是掩蓋不了的，此案若有憑有據有事實，請提出，別做沒必要的政治操作；應該一分證據一分話，別做無憑無據的胡亂指摘。有需要查證、有必要他都會回應，坦然以告。他也表示名譽是自己的第二生命，他對這樣政治操作以及媒體未查證感到不好受，雖然政治人物難免要承受無謂的指摘，但總是浪費大家時間。

是否對張禹宣採取法律手段，羅秉成說，他是律師要告人並不難，但他不會用法律解決這件事，而是希望把事情講清楚，但他也說，人都是有忍耐極限，別再惡意抹黑、影響名譽，「我不會得理不饒人，但政治人物要有自己的格調。」

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核稿編輯：翁世航