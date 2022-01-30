高中女籃「92比4」的道德辯論：戰力一面倒的運動比賽，該怎麼「贏」才算是尊重對手？

之前有媒體報導，美國高中籃球教練因「贏太多」被禁賽：

美國康乃狄克州聖心女子學院以92比4的比數狂勝Lyman Hall高中女籃隊。直到比賽的最後一節，客隊Lyman Hall高中的比數掛零，聖心女子學院仍採全場緊迫盯人，快攻毫不留情，最終客隊只得到4分。比賽結束後，聖心女子學院為比賽結果取得的方式道歉。 南康乃狄克州運動聯盟主席Al Carbone證實Jason Kirck教練已遭受停賽處分。他說「我覺得這比分差距會向外界發出危險訊號，這不只是88分的差距，這會對學生球員造成什麼樣的影響 ? 」 Lyman Hall高中女籃隊教練Tom Lipka說「聖心女子學院隊整場一直讓我們受迫性失誤，而且整場都在發動快攻從來沒鬆手過。」

關於這場比賽，網友討論相當熱烈，主要聚焦點在一方實力輾壓時，要怎麼贏才是「對的」，由於多數讀者都有競技運動經驗，也曾遭遇實力落差巨大的比賽，因此能看見來自不同領域的論述，交流非常有趣。

每種競技都有其獨特文化和內規，本文只專注討論籃球，以免失焦。

什麼是「全場壓迫防守」？

當進攻方從後場發球時，防守方不全員回防落位等待，直接採取緊迫盯人和包夾等侵略性戰術，主動嘗試抄截，逼使對方掉球、停球、不良傳球，製造進攻方失誤後快攻。

「我能壓迫，你也可以壓迫啊！哪有什麼不公平？」

然而實際上，全場壓迫並不是常規防守方式，因為積極壓迫，導致回防佈陣的人數少，只要被突破一道防線，就有高機率會失分。一般大量採用此戰術，通常有一些前置條件，我個人將其分為三類：

關鍵時刻小幅落後，時間不夠，不賭就輸，賭一把還有機會。 較低層級的比賽，球員基本功不好，苦練幾套戰術有成就容易取勝。我不確定本文中的聖心女子學院是不是這類型，但確實基層籃球常會出現這樣的隊伍。假如要聊這議題，重點就變成「為了贏，你願意做到什麼程度」。 球員基礎能力差距極大－這也是多數讀者的共同經驗，也是本篇主要的思考出發點。

在台灣打過正規全場籃球的人，多少都有被虐（或虐人）到不會打球的經驗。因為只要基礎能力差一個層級，想讓對方看起來像個「連球都不會運的智障」一點都不難，撇除技術的差距，光用身體對抗逼對方失衡、掉球，就足夠製造大量失誤。

而當雙方基礎能力差距過大時，由於體能、技術、預判能力和壓力的差距，防守方的消耗程度反而會比進攻方少，導致實力弱的一方越打越累，勝方越戰越勇，高風險防守？賭博性抄截？因為對方毫無還手之力，導致這「風險」低到非常值得投資。

抄截、快攻、抄截、快攻。假如你不想停，這樣的屠殺可以持續上演40分鐘。

Photo Credit: 中央社

難不成要放水嗎？全力以赴才是尊重對手！

這是最常出現在虐菜比賽的論戰關鍵點。因此我們會淺談「全力以赴」、「尊重」這些概念。

在周偉航老師的運動倫理學文章內，有提到競技運動的「規矩」，可粗分為：禮儀、習慣、道德規、規則和球品，並講解了劃分理由：

其實運動規約經常產生矛盾，有些矛盾是在同一類的規約中發生，需要進入非常高深的倫理學層次才有辦法解決，像「拳擊是否應該被禁止？」、「使用禁藥是種道德錯誤嗎？」等問題，沒花上一番功夫，通常找不到答案。甚至到現在為止也沒啥標準答案。 其他衝突則是發生在不同類的規約之間，如禮儀和道德規則產生衝突（用球界輩分要求對方放水），就比較容易找到分出價值高下的脈絡。因此透過這種分類法，我們可以將規約之間的矛盾先過濾過一次，清出真正的倫理議題，並且指明某些遵守規約的行為存在明顯的倫理謬誤。

倘若不稍微區分一下，全都用「運動家精神」、「尊重比賽」之類的模糊概念來吵，吵半天也不會有結果的。

「全力以赴」是為了什麼？

「全力以赴才是尊重比賽、尊重對手！」這句話屬於習慣、球品，還是道德規約呢？

「使用全力才是尊重」的論述有一項陷阱，就是僅檢視了行為，卻模糊甚至扭曲了意圖。「全力」是行為，那為什麼要用全力？是為了「尊重」嗎？你真的是在表現尊重嗎？而對手會感覺到被尊重嗎？

以在競技運動的角度，核心的正確意圖當然是「求勝」。

打拳擊、MMA，你可以一拳擊倒對手，得到勝利。打排球、羽球，你可以快速完封對手，得到勝利。

假如用全力就能提前獲取勝利，為了盡早或穩穩將勝利收入囊中，即使已輾壓仍全力以赴就符合「求勝」意圖，具道德正當性。然而籃球沒有「提前結束比賽」這回事，就算把對面打哭，領先了100分，殺到對手下跪求饒保證一輩子再也不碰籃球，比賽時間依然是40分鐘，對方的苦難一樣漫長。

那麼，既然你已確定勝利，為何還要持續用高風險策略去壓迫抄截？為什麼不用低風險的半場防守，確保領先分數呢？你一樣可以守得很認真，攻得很盡力啊？領先40分，還全場壓迫盯人，使用全力盡可能贏更多分數這項「行為」，背後的意圖是以向對手表達尊敬、友善，展現運動家精神為出發點嗎？

當然不是。

那是想幹嘛？

絕對是想製造highlight啦！打板！灌籃！秀給場下妹子看！狂砍30分爽一下！

尊重對手咧，說得比唱得好聽，當別人沒打過籃球？這種「全力以赴」的意圖就跟打LOL、傳說對決大順風場刷人頭洗KDA一樣，就是自爽行為，差別只在對面沒辦法按投降而已。我並不認為洗KDA有什麼不好，但當你在洗KDA時，還聲稱為了全力求勝，一副道貌岸然的模樣，那就有點把別人當笨蛋了。

Photo Credit: 中央社

那麼，既然無關求勝的全力以赴不太好，那麼以求勝為前提的全力以赴，就一定符合道德嗎？

那也未必，求勝是運動的主要目的，但並非最高的「善」，例如足球在對手傷重時，偶爾會故意踢出界以便救傷，因此比起行為本身，檢視其意圖是否良善，才更適合檢驗比賽中某些行為的道德問題。

所以，應該如何改變比賽？

運動規則分為「建構性規則」和「調節性規則」，我認為可以制定調節性規則，來減少這種「讓人心裡怪怪的」、「慘不忍睹」、「殘忍而漫長」的比賽。例如，基層籃球可以考慮添加中場或第三節止損點，例如半場落後40分以上可選擇投降。

「籃球沒有這樣打的啦！」

現在是沒有。

那麼，為什麼沒有？為什麼不能加入減少垃圾時間的規則？NBA是商業體，必須維持48分鐘的比賽長度來賣廣告，也需要讓選手刷數據或湊一些「史上留名」的紀錄以便製造吸睛的新聞（某人在31分鐘內狂砍25分12板7助攻2阻攻且命中率54%以上0失誤，33年來25歲以下的球員之中，僅X人有此恐怖成績！！）。

那菜市場盃呢？高中生呢？小朋友呢？有必須打滿40分鐘的理由嗎？

這沒有標準答案，相信讀者內心也有自己的想法。但能確定，籃球作為年輕的運動，規則還在演進中，即使是最高殿堂NBA，也才剛修改「二次進攻從24秒變14秒」或「不能故意買犯」這種大幅影響比賽內容的規則，因此我認為，籃球規則本身並非不能討論的。

結語

最後提出一個有趣的「反例」，一支全力把對面虐到不成人形，卻廣受愛戴的隊伍。

1992巴賽隆納奧運的籃球項目中，有一支隊伍，靠著全場壓迫防守製造無數精彩畫面，從頭虐到尾，平均勝分43.8分奪得金牌。然而不僅觀眾開心，連對手賽後都跟他們要簽名呢。