「北部都會區」將旅遊地產概念伸延入香港鄉郊？

《北部都會區計劃》出爐，各界關注集中喺新界西北嘅嘅科技創科城，較為忽略「雙城三圈」嘅第三個「圈」——「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」。

但呢個所謂生態康樂旅遊圈對於環境影響，不比搞新界西北嘅濕地細。呢個圈面積為三圈之首，而且前期已落實規劃較為成熟，落實可行性頗大。呢個圈延續大灣區「建設宜居宜業宜遊的優質生活圈」中嘅「宜遊」概念，顧名思義，大鵬灣同印洲塘一帶將有大大小小不同規模以旅遊之名的發展項目，印洲塘一帶海岸公園及郊野公園保存得相當好嘅自然環境必然受影響，不禁令人懷疑「宜遊」概念究竟有幾「生態」。

「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」嘅規劃[1]：

範圍極大 ：西至蓮麻坑、東至東平洲，直徑達30多公里，涵蓋整個印洲塘及西貢半島；深圳方面則涵蓋鹽田區至大鵬半島及整個大鵬灣，達三分一個深圳之大；

：西至蓮麻坑、東至東平洲，直徑達30多公里，涵蓋整個印洲塘及西貢半島；深圳方面則涵蓋鹽田區至大鵬半島及整個大鵬灣，達三分一個深圳之大； 過關後直接登岸 ：正與深圳商議及研究設置「跨境水路旅遊口岸」，雖暫未有詳情，但屆時旅客或可直接從海路經大鵬灣往返深圳及印洲塘海岸公園；

：正與深圳商議及研究設置「跨境水路旅遊口岸」，雖暫未有詳情，但屆時旅客或可直接從海路經大鵬灣往返深圳及印洲塘海岸公園； 開發自然資源作「生態旅遊」：在自然保護區及傳統鄉鎮的提供「綠色旅遊基建」，「豐富兩地居民的休閒生活選擇」。

要理解旅遊圈所謂何事，先要理解旅遊圈概念背後，近年粵港兩地之間嘅旅遊政策互動：

2017年3月，《粵港澳大灣區》概念首度提及區內「具優厚條件發展成『世界級』旅遊區」 [2] ；

； 2019年2月，提倡「構築休閒灣區」，選址大鵬灣建設「粤港澳國際遊艇旅遊自由港試點區」，並在大鵬灣建設「遊艇小鎮」 [3] ；

； 2021年8月，深圳市政府提出2025年前喺大鵬灣建立「世界級濱海生態旅遊度假區」[4]，兩個月後，施政報告先提出「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」。

（詳見近年深港兩地的大鵬灣、印洲塘及沙頭角發展政策）

圖片由作者提供

概念在深圳掀起地產熱

呢個與大灣區相關嘅概念一出，立刻係深圳掀起地產熱潮。我哋短時間内係深圳各大地產代理網頁簡單搜尋，已經搵到接近30個近幾年落成嘅樓盤、渡假酒店以及大型主題樂園等，西至沙頭角，東至大鵬灣葵涌半島，延綿三四十公里嘅海岸線。唔少都係主打背山面海嘅自然環境、遊艇小鎮，以及強調與香港嘅接駁，：

「20分钟可达大小梅沙；沙头角及莲塘双口岸便利通关，与香港无缝相连轻松通达购物天堂，城市繁华与最美自然生活只是一个转身的距离。」——合泰御景翠峰 （2020年開盤）

「片区定位为国际滨海生态旅游度假区。其中，投入3千亿建设大鹏“三岛一区”，将大鹏打造为国际旅游龙头。未来，深圳将有两大国际级区域，一个是作为粤港澳大湾区核心合作区的前海，另一个则是大鹏——国际滨海旅游示范区。」——保利香槟苑 （2019年開盤）

「区域内将加快建设南澳旅游专用口岸，规划公共游艇帆船码头，打通联接香港、惠州、辐射粤东的“海上东进”战略通道」——佳兆业金沙湾领海公寓（2021年開盤）；

「国际乐园总规划占地面积约150万平方米，度假体验内容包括主题乐园群、国际豪华度假酒店群、休闲公园群、滨海公寓、购物、演艺、餐饮、康养健身、海上运动等，可满足全龄段、全业态、全天候的旅游度假需求，是佳兆业国际乐园献给大湾区的世界级旅游度假名片！」——佳兆业金沙湾国际乐园（2021年落成，直線距離東平洲3公里）。

樓盤廣告提及嘅南澳碼頭，位於佳兆業（面對債務危機的內房企）發展的金沙灣國際樂園附近、東平洲以東僅4.5公里嘅南澳碼頭，或成為施政報告所講嘅「跨境水路旅遊口岸」，現正進行做環評，即將開工[5]，詳見深圳大鵬灣主要的房地產及旅遊發展項目／地圖。

芭堤雅式「旅遊+地產」概念有幾綠色？

呢啲樓盤閒閒地都幾十層樓高，又水上樂園又購物中心，可見深圳大鵬灣一方嘅發展屬「旅遊+地產」發展，似都市發展多過綠色旅遊，有理由相信若將整個印洲塘納入區域規劃，印洲塘附近嘅鄉郊，包括吉澳、荔枝窩一帶寧靜嘅鄉村將有巨變。

印洲塘未必會有高樓豪宅同主題樂園出現，但整個區域佈局是深圳一方出現大批旅遊地產項目，印洲塘一方則「不約而同」湧現突兀嘅旅遊設施如「郊野巨mon」[6]、升級碼頭及山徑、觀景台等，深圳亦計劃為東平洲駁水駁電[7]；加上正在策劃中嘅「跨境水路旅遊口岸」接駁兩邊，種種跡象顯示所謂「生態旅遊圈」同「宜遊發展」，佈局上與泰國芭堤雅式嘅「旅遊+地產」發展概念相似：深圳大鵬灣是芭堤雅，而印洲塘眾多小島以至荔枝窩，似乎是供深圳旅客即日來回、「一程多站」[8]玩樂消費的「外島」。

此類發展與施政報告中所講嘅綠色旅遊相去甚遠，呢個發展計劃將如何影響香港保存得最好嘅海岸公園？有無足夠承載力應付海量遊客？配合區域規劃時，有否考慮對於鄉郊環境嘅衝擊？上述問題香港政府尚未回答。

注釋：

本文獲授權轉載，題目由作者稍作修改，原文可見於作者Facebook。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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