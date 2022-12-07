2022/12/07,
司法

華山司法園區開工動土：老樹移植復育、舊月台解構保存，2028年台北地方法院、台灣高等法院進駐

華山司法園區開工動土：老樹移植復育、舊月台解構保存，2028年台北地方法院、台灣高等法院進駐

我們想讓你知道的是

近30年來，全國司法案件量激升，使用法院的民眾及司法人員大量增加，人員合計多達2300人，如果加上即將實施的《國民法官》新制、每天到法院的律師、調解委員、證人、鑑定人、志工及民眾將高達3000人，但是位於北部地區的各級法院院舍普遍老舊且空間嚴重不足。

台灣高等法院、台北地方法院未來將遷往華山車站舊址，今（7）日舉行「司法園區」開工動土典禮，未來將可有效緩解北部法院空間不足問題；而原本華山車站的老建築將會保留，老樹會移植復育，老月台則會解構後融入新建築的設計，未來將建造地下5樓、地上19樓的鋼骨建築，預計2028年12月完工啟用。

華山大草原有多棵大榕樹，寬廣的草原，有不少民眾會在此散步、運動，原本的殘留的華山車站月台，也在每個週末舉辦「希望廣場農民市集」，是假日台北市居民休閒地點；台北市林森北路、市民大道口，還有一棟華山貨運站建物，過去曾外包給廠商做空間營運，會舉辦展覽或是音樂演出等活動。

因高等法院、台北地院空間不敷使用且狹隘，又受限於航空高度，無法就地改建，因此有遷建的必要。司法院經長年積極爭取，取得位於台北市華山地區的行六用地，並獲得總統支持，未來將由台北地方法院及台灣高等法院進駐，兩間法院將從司法大廈、司法新廈搬到華山司法園區。

台北地方法院院長黃國忠表示，期盼了非常久，終於在今年10月7日獲得台北市政府核發華山新建工程的建造執照，得以進行先期工程動工，主體建築工程也將陸續進行，在規劃設計初期，便希望將歷史文物與現代化建築融和，共同打造一個多面向的「司法審判及人文教育園區」。

法院空間嚴重不足，影響人民權益

司法院院長許宗力今天在記者會上說明，近30年來，全國司法案件量激升，使用法院的民眾及司法人員大量增加，人員合計多達2300人，如果加上即將實施的《國民法官》新制、每天到法院洽公的律師、調解委員、證人、鑑定人、志工及民眾將高達3000人，但是位於北部地區的各級法院院舍普遍老舊且空間嚴重不足，影響人民訴訟權益甚鉅。

《在野法潮》報導，院長黃國忠說明，台北地院和高院是全國案量最大的法院，內部空間卻都非常擁擠。以北院為例，行政人員每人使用面積只有2.83平方公尺（不到1坪）、法官使用的平均面積也才8～9平方公尺，目前200位法官每年承載龐大案量，實在很難回應老百姓對司法受益權的要求。

目前北院法庭只有35間（含4間簡易庭），搬遷之後加上國民法官法的實施，將會有63個法庭。院長黃國忠解釋，法庭間數和司法效益有關。當空間不足，便無法要求法官加速審理或增加開庭密度，開不了庭案件便無法審結，這對人民和法官都是痛苦的事。將來擴充法庭間數之後，差不多3位法官就可以使用一間法庭，「目前一直排班等待，卻不知何時才能使用到法庭的情況就會降低，這才有可能打造人民親近的司法。」

老樹將移植復育，舊月台會解構保存

黃國忠致詞時表示，原本在行六用地上的華山貨運站是歷史建築，面對歷史文物及前人走過的足跡，應該懷著謙卑態度去感恩、保護，因為留下的無形或有形資產豐富了文化底蘊；將基地上的受保護樹有三棵老榕樹，施工時將依規定，2棵原地保留，1棵會於園區內予以移植復育。

而老舊的櫛形月台會先解構，取樣分割後，未來將在市民大道、林森北路交岔路口重塑，和主體工程做一個整體設計，重新給予新生命，到時候再現於司法園區前面。

另外歷史建物「華山貨運站」是一棟日式建築，2020年1月13日經台北市政府公告登錄為歷史建築，北院及高院已經獲得司法院同意納入工程預算，會保留於現址，修復後再利用，融合新的建物及環境，未來車站一樓將是咖啡廳。

華山車站
Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

許宗力及黃國忠致詞時，均特別感謝國會部門與中正區梅花里的支持，代辦機關內政部營建署、規劃設計廠商九典聯合建築師事務所專業團隊努力，與各行政機關及法界先進所提供的前瞻概念，期盼兩院遷建早日完成，以提供大台北地區人民更新、更好的院舍，華山司法園區將持續呼應各界的期許，承載人民的信賴及支持，堅定推動、穩步向前。

司法園區土地有6.3公頃，在飛航管制下規劃出地下5層、地上19層的建築。相關工程委請具備工程專業的營建署代辦，並委託國內優秀的建築師規劃設計監造及專業營造團隊施工。據了解，司法園區預計會在2028年12月完工。

藝術團體「野青眾」在2017年11月，向台北市府申請了華山草原的半年使用權，主張「唯一的限制就是沒有限制」，各種實驗藝術聚落在此聚集，盼在司法園區前替城市空間找出更多可能性，原本荒蕪草地也在半年內變得十分熱鬧，不過後來發生震驚社會的「華山分屍案」，射箭教練陳伯謙2018年性侵殺害高姓女學員，勒斃後分屍棄置荒野，最後陳被判無期徒刑，褫奪公權終身。

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