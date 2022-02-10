《孤絕之島：後疫情時代的我們》：封鎖中人人都在烘麵包，而我成為布魯克林豆腐西施

文：何曼莊

〈寂靜中的聲音〉

1. 亞洲問題、美國問題

二○二○年一月三十一日，我徒步來到布魯克林一間小畫廊外，排隊等著入場聽Lourie Anderson演奏會的隊伍占據了人行道，我的好友K跟D已經占好了位置，我把用塑膠袋包好的口罩塞在他們口袋裡，一人一個，他們只是問我在台灣的家人還安全嗎？並沒有打算戴上，我知道有些人打從心裡相信新冠疫情只是一個亞洲問題，但沒關係，如果疫情真的不來美國，我也欣然接受。

Lourie Anderson上年紀後，一年只開一、兩場演唱會，其實我從來也不怎麼喜歡她的風格，跟來現場只是因為她非常有名，想表示我也是個懂前衛音樂的人，但坐下來以後，看著肩並肩坐滿的觀眾席，心想，如果在一場不怎麼喜歡的音樂會上感染病毒，那實在太糟了。

當晚結束後，暫把這種憂慮拋之腦後，過沒幾天，二月六日，有一場早就買了票的表演，這次是我非常喜歡的荷蘭舞蹈劇場，戴著口罩走進City Center表演廳時，還被旁人盯著看了兩眼，中場休息，在觀眾席遇到當麻醉醫師的朋友，他說醫院已經非常緊張，連退休人員都召回了。

「接下來，不可能沒事（It’s not nothing）。」他說。

中場休息時聽到那種話，導致我下半場看舞心神不寧，連舞碼都完全不記得了。

於是我決定超前部署。現在問題來了，到底要享受我的美好生活到哪一天才是剛好呢？如果那時的我知道接下來會失去那麼多，大概不會只看兩場舞、買十二卷衛生紙而已吧。

紐約州封城的緊急命令發布前兩天，情況已經非常嚴峻，我把冰箱塞滿食物，打算坐在家裡哪也不去了，這時台灣某新聞媒體的副總編輯敲我，希望找Freelancer（自由接案者）報導紐約現場，尤其是移民跟自由接案者這兩種沒有醫療保險的群體在疫情下的現況（又或許是慘況？），需要進醫院採訪拍照，朝著美國即將進入經濟蕭條的預言封面報導、貼身採訪災難前線，都是一戰成名的機會，但我不是記者。

「如果Freelancer因此感染肺炎怎麼辦？」我問她。

「Freelancer就是沒有保險的當事人啊！」她很快回答。

媒體真可怕，我心想。

其實二○一○年後有了歐巴馬新政，紐約州已經提供自由接案者跟移民低價或免費健保了。

但媒體還是可怕。

2. 成為豆腐西施

要說哪個月最難熬，四月最難。

巴望著事情有轉機的市民，又接到了繼續封鎖的行政令，四月本來就是最殘酷的季節，T．S．艾略特的詩句變成了哏圖，在社交媒體各處開花，我到屋頂上透氣，長得比樓還高的樹梢尖端，發出嫩綠的新芽。

政府極力宣導經濟不會崩盤，糧食不會短缺，這我相信，但是能不能輕鬆吃到平時愛吃的東西就沒人保證了。疫情緊繃，越南停止粳米出口，美國境內的米價漲了三倍，但幸好封鎖前囤積了二十公斤米，還能撐一陣子，只有豆腐短缺問題無法解決，附近超市原本豆腐存量就低，到了四月底，連續兩週都不見補貨。

想到封鎖中人人都在烘麵包，靈感來了，覺得可以自學豆腐，美國盛產黃豆，就算全球禁運也影響不到供應，確實是封鎖居家好存糧，透過亞馬遜訂了兩磅黃豆，上YouTube看了一支影片，隨興地出道了，不想多花錢，磨黃豆的機器是原來就有的果泥機，濾豆漿的布是我穿過的棉白T。豆腐用的凝結劑有幾種：石膏、鹽滷，還有最簡便，也是我最喜歡的白醋，能做出很香醇的北豆腐，沒有壓制模具，看到裝過超市火腿的塑膠空盒，在盒底用刀劃出幾道口子，想先頂著用，等我找到更適合的模具再換。

全市的餐廳酒吧全部歇業，或改成只供外賣，我捧著豆腐走路去朋友家聚餐，是我們疫中的小確幸，那幾個吃素的人都說，吃過了我的手工豆腐後，無法回頭去吃市售的盒裝豆腐了，他們的讚美我收下了，沒告訴他們模具是塑膠，而且原本是裝火腿的。

結果就這樣一週一次，做著火腿盒型的豆腐過了一年，超市裡的豆腐老早就補貨，我卻不再需要它們了，成為布魯克林豆腐西施，算是我回饋鄰里的一點點貢獻。

3. 科尼島，一直有光

七月九日，紐約封城一百一十五天，全美染疫死亡人數超過十三萬，開始接受這樣的日子還要持續很久的事實，我決定搭地鐵去科尼島，沒有什麼比乾淨的紐約地鐵更讓人不寒而慄，飄著消毒水味道的車廂只坐了七、八個人，一、二十分鐘的地鐵旅程，覺得像出遠門。

科尼島曾經是島，一整片六點四公里長的半島沒有自然庇蔭，最早的原住民蘭納佩人把這片沒有陰影的土地叫做「Narrioch」，意思是「一直有光」，後來填海造陸與布魯克林相連，成為公共海灘。

那有點變態的科尼島式明媚一如往昔，豔陽高照、白沙燙腳，各色飛車軌道到處扭動如天女衣帶、海風將雲朵堆得乾淨俐落，無暇藍天映照著藍綠色的深邃海水，遊客漂在水面上起伏，老招牌上畫著人魚脫衣舞、巨人侏儒雙胞胎等獵奇節目、巨大的水泥樓房安靜地並列在背景中，那是年久失修的大型國宅，沿著海岸建造的別墅式新宅已被海風腐蝕。

飛車軌道上安安靜靜，遊樂場大門上了鐵鍊，只有一台投籃機的燈飾亮著，唯一正在投籃的顧客表現差強人意，守機大叔鍥而不捨地鼓勵他。海灘正中央的Steeplechase渡口高台上，一支墨西哥小樂隊正在吹奏，棧道向外海方向延伸六百一十公尺，站在上面能拍出無人機空拍科尼島的效果，這時一對情侶禮貌地請我為他們合照，女人伸出左手先在我手上滴了乾洗手，再用右手遞手機給我。