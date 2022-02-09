【易誤解】變質的香蕉顯微鏡放大800倍的影片？果肉變黑？部分說法並非事實

文：MyGoPen

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網傳「變質的香蕉放大800倍給老鐵們看一看」的影片。專家指出，香蕉在搬運期間受傷，或是細菌性的病害等許多原因，都可能導致果肉呈現黑色，但這種狀況發生的機率不是很大。而食用香蕉時，若看到果肉有小部分呈現黑色，會把它折斷丟棄，其他部分繼續食用；但如果是很嚴重的黑色、發霉，建議應整個丟棄。

醫師表示，影片提及的「展青霉素」在台灣被稱作「棒麴毒素」，爛掉的香蕉確實可能會受其汙染，但主要發生在蘋果。而新鮮蔬果本身就含有硝酸鹽，不用過於擔心；但若蔬果已經壞掉、腐爛，則不建議繼續食用，應將其丟棄。

Photo Credit: MyGoPen

變質的香蕉放大800倍給老鐵們看一看的影片？

原始謠傳版本：

變貭的香蕉放大八百倍給老鐵們看一看

主要流傳這段影片，並在社群平台流傳：

Photo Credit: MyGoPen

查證解釋：

香蕉外皮長黑點是變質嗎？

台灣香蕉研究所祕書室主任林德勝指出，香蕉外表若呈現黑色，有些可能是過熟，有些則是因為碰撞導致果皮受傷等，有很多種原因可能導致。

林德勝表示，若香蕉外表呈現「芝麻點」，屬正常生理現象。以香蕉分為七級來看，從最綠、尚未催熟的一級算起，芝麻點出現即等於七級，為後熟過程的衰老期，因此會長出斑點。這時，通常台灣香蕉的香氣會特別濃郁，會散發如香蕉油的味道。

林德勝也說，若是病態的狀況如黑星病，會導致香蕉外表呈現一點一點的黑點，在香蕉未成熟、還是綠色的時候就能看到。但因為有黑星病的香蕉外觀不好，會被列為較次等級，若沒有商品價值，民眾可能也就不會吃到這種香蕉。

香蕉的果肉若呈現黑色就是嚴重腐爛嗎？

林德勝說，若香蕉在搬運期間受傷，或是細菌性的病害等許多原因，都可能導致果肉呈現黑色，但沒有看到實體無法做出判斷，也需要儀器才能確定黑色部分是什麼，且這種狀況發生的機率不是很大。

林德勝表示，食用香蕉時，通常看到果肉有小部分呈現黑色，會把它折斷丟棄，其他沒有黑色的地方則繼續吃；但如果是很嚴重的黑色、整個果肉都發霉，就會建議不要食用，應整個丟棄。

台灣事實查核中心的查核報告則指出，正常香蕉橫切成片狀後，果肉接近中心部分會有黑點或黑色顆粒，為香蕉的退化種子，屬正常現象；若是真正腐敗的香蕉，以肉眼觀察即可看到大面積黑軟果肉，並散發異味，因此流傳影片的描述並非事實。

林德勝表示，香蕉退化的種子會在中間部分，呈現環形，小小的，不太明顯也看不太清楚。因此，如果香蕉果肉的黑色部分很黑，就可能不是退化的種子。

流傳內容指出，「爛香蕉含有展青霉素菌，是有毒物質，會對神經呼吸系統造成傷害。」這個說法正確嗎？

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，影片中所提及的「展青霉素」在台灣被稱作「棒麴毒素」，英文為「Patulin」。顏宗海表示，棒麴毒素主要出現於蘋果，若爛掉的蘋果或蘋果汁遭受黴菌汙染，就有可能產生「棒麴毒素」。

顏宗海說，目前的動物實驗結果顯示，棒麴毒素可能會導致腸胃道不適和神經系統傷害，甚至有一些醫學研究指出，棒麴毒素可能會增加癌症的風險。

因此，衛福部食藥署也在法規中明定，棒麴毒素在蘋果汁或蘋果相關製品中的含量限制。

顏宗海提到，在 2017 年時，從澳洲進口到香港的一些蘋果汁和相關飲品被驗出含有棒麴毒素，香港食物安全中心也因此發布一份報告告訴民眾。報告中提及，棒麴毒素耐高溫，所以就算將爛掉的蘋果變成果汁加熱，毒素仍會存在。

至於爛掉的香蕉是否也會受到棒麴毒素汙染？顏宗海表示，還是有可能。檢索到的文獻顯示，香蕉如果爛掉也可能會有棒麴毒素，不一定只存在於爛蘋果，因為棒麴毒素是黴菌所產生，且黴菌有很多種類，因此水果只要發霉，就可能會產生棒麴毒素。

但顏宗海也提到，要知道水果是否受到棒麴毒素汙染，一定要經過採樣、送實驗室，以質譜儀化驗，不能透過目測。因此流傳影片以顯微鏡來看香蕉，就知道它有毒素存在的方式並不正確。

流傳影片提到，「爛香蕉含有的硝酸鹽會變成有毒的亞硝酸鹽，容易導致食物中毒。」這是否正確？

顏宗海表示，除了大家常提到的香腸、火腿等加工肉品，會以硝酸鹽或亞硝酸鹽做為食品添加物，避免肉毒桿菌汙染，其實我們每天所食用的新鮮的蔬菜水果也含有硝酸鹽。

顏宗海解釋，蔬果在種植過程中，有時會使用氮肥，所以包括香蕉等蔬果本身就含有一些硝酸鹽，但不用過於擔心，因為在清洗蔬果的過程中，就能將硝酸鹽溶掉，且硝酸鹽不耐高溫，在烹調的過程中也會被破壞。

此外，新鮮蔬果含有的纖維素、維他命、礦物質是很好的抗氧化劑，所以對人體健康仍是好的、正向的。

顏宗海也提醒，不只是香蕉，如果蔬果已經壞掉、腐爛，就不建議繼續食用，應將其丟棄，否則吃下去容易導致食物中毒或是急性腸胃炎。

專家諮詢：

台灣香蕉研究所祕書室主任 - 林德勝

林口長庚醫院臨床毒物中心主任 - 顏宗海

資料來源：

台灣事實查核中心 - 【部分錯誤】網傳影片「香蕉放大800倍，果肉呈現黑色，這樣的香蕉屬於嚴重腐爛...裡面含展青霉素菌，會傷害神經呼吸系...爛香蕉中所含的硝酸鹽會變成有毒的亞硝酸鹽，易導致食物中毒」？

食品中污染物質及毒素衛生標準

香港特別行政區政府食物安全中心 - 蘋果汁內的棒曲霉素

本文經MyGoPen授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範