網傳「Omicron病毒感染會造成腦霧症狀」，是真的嗎？

議題背景

今（2022）年1月19日，許多新聞媒體報導感染Omicron病毒的患者，產生「腦霧」（Brain Fog）的症狀。台灣科技媒體中心查詢新聞來源引用的ZOE COVID Symptom Study，並非經過同儕審核的期刊研究，而是由APP收集使用者回報自身的健康狀況，從多數人敘述確診後的症狀中排序出前五名。為了避免大眾容易因為誤解「腦霧」的症狀而引起不必要的恐慌，台灣科技媒體中心特邀專家根據同儕審核的研究發表意見。

專家怎麼說

台大醫院神經部醫師 陳志昊

2022年1月22日

感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）之後的「腦霧」症狀，其定義、原因、以及盛行率等在科學界一向有爭議。其實「腦霧」可說是COVID-19造成的眾多神經與精神併發症中的其中一項，但由於被報導比例最高，因此一直是新聞媒體以至社會大眾熱門的話題。且近來又有新型病毒株的產生（Delta、Omicron等），是否也會造成腦霧就更複雜了。

「腦霧」（Brain Fog）是比較通俗的用語，在科學界較常使用的是「後COVID 症候群（Post-COVID syndrome）」或「新冠長期症狀（Long COVID）」。根據英國國家健康與照顧卓越研究院（ref.1）的定義是指「感染COVID-19超過12週後持續有的症狀」，但並未詳列症狀細項。最常被報導的Long COVID症狀就是慢性疲倦、認知功能受損等，其他還包括呼吸困難、憂鬱、焦慮等。其中疲倦、認知功能及專注力下降等就類似「腦霧」的症狀。

這些與神經或認知功能有關症狀的原因，目前研究傾向認為與新冠肺炎病毒感染後激發的免疫反應反應（細胞激素過度旺盛、慢性發炎）有關（ref.2）。此外新冠肺炎病毒會入侵血管的「內皮細胞」，也就是血管管腔的一層保護膜，內皮細胞受損之下容易導致微血管血流出狀況，也可能因此影響腦部某些區域的血流供應。在一些腦部功能影像研究也發現（ref.3），有「腦霧」症狀的人，腦部深層特定區域（扣帶迴）的代謝活性會降低，而此區域與執行能力、專注度與短期記憶有關，因此可能導致相關臨床症狀。

至於腦霧的盛行率，根據2021年發表的兩篇統合分析發現（ref4-5），感染COVID-19後有慢性疲倦的比率約三分之一（32~38%），有認知功能受損、專注度下降或記憶力問題的比率約五分之一（17~22%）。但我們看到這些研究時要問的是，研究當初收納哪些病患族群（住院或非住院者）？是前瞻性（在病患確診時就開始追蹤）或回溯性（過了一陣子之後才回頭去問確診個案）收案？症狀是用什麼來定義？是主觀報告或有客觀評估工具？這些統合分析發現，住院與否、前瞻或回溯性的研究，報告有腦霧症狀的比率皆差不多，但若用客觀評估工具，有症狀比率其實會更高。

儘管已經做了嚴謹的統合分析，這些研究仍有侷限。首先這些幾乎都是觀察性的研究，因此只能推論出「相關性」（感染新冠肺炎與腦霧「有關係」）但無法直接推導出「因果性」（感染新冠肺炎「導致」腦霧）。大多數研究並未追究患者染病前是否早就有類似症狀，因此我們看到的數據比較類似「這段時期的盛行率」而非「感染後的新發生率」。

再者，大多數研究是基於住院病患所做的，但全球感染患者遠比住院患者更多，就算是針對非住院患者所做的研究，也可能有取樣誤差的問題（會回答問卷者可能會較主動報告症狀）。此外，就算有很多研究報告，但缺乏標準化的客觀檢查與報告格式，腦霧的比率可能因為取樣或檢查項目不同而有差別。最後，身處於病毒全球大流行的年代，已有研究指出一般社會上的壓力、憂鬱、焦慮等比率開始上升，因此Long COVID等慢性症狀是得病本身導致、亦或身處的社會經濟環境所影響，尚無法完全釐清。

最後，Omicron病毒是否更會導致Brain Fog現象，答案是「不知道」，一來因為Long COVID的定義至少要等12週（三個月）以上，而目前此病毒株肆虐全球才不過兩個月而已。此外英國ZOE COVID Symptom Study是個APP、請使者自行回報自身的健康狀況，也尚未經過同儕審查的研究，因此就算其症狀列表中有Brain Fog，這發生比率、或甚至背後的病因或腦部影像的發現，是否與過往的病毒株（如Alpha、Delta）有所不同，目前尚不得而知。

參考文獻

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航