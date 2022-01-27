美股大幅回檔、加密貨幣重挫，市場恐慌蔓延，全球最大黃金ETF湧現史上最強買進潮

美國通貨膨脹成為聯準會（Fed）的惡夢，為了消除通膨，聯準會考慮於3月中宣布升息。消息一出，美國4大指數大幅回檔，加密貨幣市場也遭提款，市場恐慌性賣壓不斷。投資人大量購買黃金ETF避險，市場規模最大的SPDR Gold Shares ETF，上週資金流入16.3億美元，創下自2004年成立以來新高。

美股遭提款、加密貨幣重挫，市場恐慌蔓延

為了遏止通膨持續上揚，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）於1月27日表示，美國聯準會可能預計於3月15至16日宣布升息，且比過去10年更過的速度升息。

美國4大指數出現回落（截至1月27日），標普500指數（S&P 500）下跌8.6%，那斯達克綜合指數（Nasdaq）跌幅達13.5%，費城半導體（PHLX）下挫最多達到13.7%，最後，道瓊指數（DJIA）相對平緩，下跌6.13%。

受到升息影響股市面臨回檔，《關鍵評論網》訪問定方財務顧問公司創辦人暨理財規劃顧問邱茂恒表示，現在股市走弱，比較像是恐慌性反應，因為根本沒有結構性供需問題，而美國緊縮政策，則仍會觀察市場反應調整。

另一方面，加密貨幣市場也受到影響，自2021年11月以來，加密貨幣總市值觸及頂點後，至今已經下跌近50%，其中比特幣（BTC）從高點6萬9020美元，一度下探至3萬2950美元，市值蒸發超過6000億美元（新台幣16.8兆元）。

加密貨幣的幣圈大多頭諾沃格拉茨（Mike Novogratz）對此強調，只要美股持續下跌，加密貨幣就無法脫離拋售，他還提醒投資人，不要趁低撿便宜，因為在股市落底前，加密貨幣都很翻揚。

加密貨幣市場數據提供商Kaiko研究總監Clara Medalie也指出，比特幣不再是孤立的風險資產，它受到全球政策變化影響，隨金融流動性緊縮，未來將會變得不穩定。

黃金成為投資人最好的避險工具

股市和加密貨幣市場恐慌蔓延，投資人開始尋找更穩當的避險商品，而黃金成為了市場上最好的標的。巴隆周刊（Barron's）報導指出，規模59億美元（新台幣1652億元）的黃金ETF——SPDR Gold Shares，1月21日資金流入16.3億美元，創下自2004年成立以來新高。

道富環球投資管理公司黃金策略師明尼史丹利（George Milling-Stanley）指出，為了解決通膨問題，市場預期聯準會今年的政策，將會比以往更加鷹派，再加上股市和比特幣重挫，都讓黃金成為熱門避險工具。

明尼史丹利也強調，烏克蘭和俄羅斯地緣政治緊張，戰爭一觸即發，再度推升黃金的避險需求。邱茂恒對此說明，戰爭問題是一時，目前重要的仍是結構性經濟因素，投資人應關注美國的債務上限，現在問題沒解決，但卻也尚未爆發，因此美國貨幣政策緊縮原則是不會改變，僅會滾動式修正。

中東和非洲及亞洲市場分析主管Rhona O'Connell表示，受到全球經濟不確性劇增，黃金將會受到追捧。他估計2022年下半年，黃金均價都達到每盎司1900美元，歷史高點為2020年2051.50美元。

分析師告訴《華爾街日報》，前一陣子一些加密貨幣發燒友，吹噓加密貨幣將成為取代黃金的抗通貨膨脹工具，現在這類投機性商品，包含比特幣遭到痛擊。

花旗投資研究（Citi Research）北美大宗商品主管Aakash Doshi表示：「股市和加密資產的重新定價和拋售，黃金已重新成為一種避險資產和投資組合尾部風險對沖工具」。

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核定稿編輯：翁世航