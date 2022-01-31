【NFT入門】NFT好貴買不起？其實台幣2000元就能在「新手村」練手感玩很久

根據2022年1月底的資料，Google搜尋「NFT」的次數正式超越了「Crypto」，而且其中超過比例最高的就是台灣。

雖然這樣解讀Google Trend不完全精確，但NFT在台灣人日常生活中的出現頻率有感增加卻無庸置疑。從大明星們把頭貼換成「卡通圖」，到餐廳推出可兌換鹽酥雞的NFT，以及朋友們跟你吹噓的暴漲或歸零的故事，現在若要潮，舉辦活動好像就得要發NFT。

而在這樣的一頭熱之下，越來越多不曾接觸NFT——或根本不瞭解區塊鏈——的人搶著入場，在各個社群平台上投石問路，然而也因為這樣集體一知半解的密集討論，造成許多錯誤觀念和資訊以訛傳訛，害新的NFT參與者多走冤枉路，甚至還沒發大財就先虧大錢。

筆者本人，就看到太多「請問我該如何開始投入呢」討論串下面害死人的言論，決定分享個人（充滿血與淚）的實際經驗。

Gas Fee好高？買藍籌就穩賺不賠？這些你常聽到的說法都充滿錯誤

首先要說，幣圈和NFT圈就是個資本市場，如果你有賠不完的錢，或真的只是想買張Jay Z也有的卡通圖當頭貼擺酷，你完全不會需要這篇文章。

但如果你是個（像我這樣的）普通小資人，提出「我是初學者，我該怎麼開始」的問題時，常見到勸分的理由包括「Gas fee（手續費）好高」、「地板價好貴」，勸敗的人則會說「買藍籌（Blue Chips，指最頂尖的NFT）就好」、「買名人加持的就好」等等。

不過，上述的觀念其實都不盡正確。

會說手續費很高的人，大概以為全世界只有以太鏈有賣NFT，不知道還有許多蓬勃發展（和賺錢機會）的別家區塊鏈；說地板價都很高的人，則是根本搞不清楚世界上有哪些NFT專案。

作者截圖提供 Solana鏈上有許多NFT專案，交易又幾乎零手續費，是練功的好所在

至於買頂級或明星代言NFT的說法聽起來雖很有道理，但這類NFT通常價格已經被炒得老高，而且也不保證這些專案的價格都會持續上漲。

例如，曾經是世界最高價NFT的CryptoPunk，地板價（銷售中的最低價）就從2021年10月的124以太幣，掉到現在的79以太幣；「杰倫熊（其實是耕宏熊）PhantaBear」地板價也從2022年1月中的4以太幣，掉到現在的2以太幣。其他台灣人常聽說的Fomo Dog或Monkey Kingdom，也都有類似的狀況。

這些都是轟動世界、一時的「藍籌」NFT，但什麼都不懂的你可能牙一咬買了當下的冠軍，幾週後價值只剩下一半。這時候你又該不該認賠殺出？

在「新手村」練習手感，台幣兩、三千元其實就能玩超久、學超多

綜上，我會說「該不該入場」的答案無關乎手續費、地板價，甚至「該不該」也是假命題，因為如果相信區塊鏈會持續發展，能越早了解這個市場當然越好。

NFT世界每天都有十個百個新專案誕生，其中99%買了之後可能根本不會上漲，所以除了控制自己可以投入的成本，你更該增強判斷哪個專案更有發展機會的能力。

因此我覺得對初學者來說，最穩妥的方式應該是先「練習手感」，藉此了解NFT市場的玩法，再逐漸挑戰成本高風險高的專案。

Photo Credit: Bored Ape Yacht Club 如果你連世界上有幾條鏈都不知道，真的不建議一開始就買極高價的NFT

對初學者來說，與其一次就挑戰價格高手續費也高的以太鏈，其實可以從幾乎不用手續費的Solana鏈開始著手，花個台幣兩、三千元買一顆SOL幣（最近幣價下跌還更划算），就可以在上面充滿0.2、0.02、0.002顆SOL價位的NFT市場玩好久好久。

非常簡略的SOL入金教學 第零步： 如果你什麼幣都沒有，先開個MAX、派網或幣安的帳號，並在身分認證後轉帳入金（或刷卡、但手續費比較高）換一些數位美金或台幣

如果你什麼幣都沒有，先開個MAX、派網或幣安的帳號，並在身分認證後轉帳入金（或刷卡、但手續費比較高）換一些數位美金或台幣 第一步： 開設一個Solana鏈的錢包，通常大家都是用Phantom，他就是個瀏覽器的擴充功能，記得不要把註記詞讓別人知道

開設一個Solana鏈的錢包，通常大家都是用Phantom，他就是個瀏覽器的擴充功能，記得不要把註記詞讓別人知道 第二步： 用你的數位美金或台幣買SOL，並把SOL幣轉進你的錢包

用你的數位美金或台幣買SOL，並把SOL幣轉進你的錢包 第三步：在交易市場或專案的mint page開心買NFT

準備好錢錢和錢包之後，可以在Magic Eden（Solana鏈上面的OpenSea）逛逛看看，選幾個還算初期，或你覺得他真的很有可能上漲的專案。

接著，加入那個專案的社群（通常是Discord），看他怎麼成長、怎麼凝聚持有者和吸引圈外人，還有主理人捲款跑路前會有什麼跡象（這是必然過程，沒遇過一兩次「抽地毯」真不算在幣圈活過）。多經歷幾次，你慢慢就會找到尋找好NFT的訣竅，或至少，知道怎麼迴避爛NFT。

同時，隨著自己持有和心儀的NFT價格波動，訓練自己的投資心境——價格猛漲的期間克制不高價搶入、價格震盪時不氣急敗壞低價賣出。這不只是投資的修煉，也是人生的修行。

如果一切得當，這時候你錢包裡應該不只一顆SOL了，可能還會有幾張價值連城的JPG；最差的狀況，你輸到剩0.001SOL了，但至少你繳了學費、更了解市場、錢包裡還多了幾張（可能）很可愛的JPG。而且想想，你當時若是直接投進以太鏈，可能要多賠100倍。

作者截圖提供 除了最常見的ETH和Solana，其實包括Cardano、Cronos、NEAR等公鏈，都有許多具潛力的NFT

從新手村畢業，這時候你才開開始思考下一步：繼續留在Solana還是挑戰ETH？要用之前賺到的利潤安心去滾新專案，還是增資挑戰一些比較高價但風險利潤比更高的魔王？

這些就不是我能夠幫你回答的了。

購買人生第一個NFT之前，請先觀察這幾個跡象

最佳狀況賺上一筆錢、最差狀況獲得很多知識，這幾千塊怎麼看都值。雖然每個人了解市場的方式和風格都不同，不過我在此也謙虛的提供一些觀察和啟發，期待讀到這裡的朋友舉一反三：

Roadmap

通常每個NFT專案都會有Roadmap，講述各階段發展目標（例如分潤、發幣、買虛擬地、轉換成元宇宙門票等等），購買之前，可以先看看每個專案的承諾實不實際、有沒有發展潛能。

但也別忘記，吹牛的Roadmap很多，他不實現你也拿他沒辦法。

社群

NFT專案通常都會有Twitter和Discord帳號，Twitter主要是對外發展、Discord是內部凝聚，而兩者的熱絡度，皆會直接影響炒作效果。