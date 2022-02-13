《理直氣壯的走彎路，每一步都值得眷顧》：人浮於事，溫柔地堅持自己，不打擾別人

文：尹維安

溫柔地堅持自己，不打擾別人

程璧有一首歌叫〈小素〉，寫的是一個名叫小素的普通人。她是個安靜內斂的女生，在麗江開了一家名叫「坡上」的咖啡館。她喜歡旅行，喜歡電影，喜歡看書，隨性又有點叛逆，在現代社會的語境裡被理解成一個文青。

她知道自己內心真正想要的生活的樣子。

程璧以她的名字為題創作了這樣一首歌，初聽就覺得溫柔可喜，我很喜歡歌詞的最後一句：「溫柔地堅持自己，不打擾別人。」

我們都認為自己是特別的個體，拒絕流於平庸，拒絕被卡在生活的夾層裡度日如年，不為人所知。可能我們都暗暗地堅持著一個理想的自己，雖然努力，可有的時候並不溫柔，無意中重傷了周圍的人。

五月初的一天，她在SNS上分享了一張照片，是用鋼筆抄寫的一首詩，來自葉芝的〈當你老了〉。我對這首詩再熟悉不過，卻並不太能理解她為什麼要抄這首詩。

她是我認識的老師，確切來說，是教學辦公室裡處理學院裡日常教學事務的老師，並不教課。當時我每週有兩個小時在教學辦值班，有幸遇見了這樣的她——有點蓬鬆的黑色長捲髮，並不白但是光滑的皮膚，勻稱健美的身材；她也不年輕了，但是還保持著小女生那種對一切事物的熱情。

她是很率性的人，喜歡和我們這些學生聊天，熟悉之後才知道她在國外生活過一段時間，遊歷過很多國家，有過甜蜜的也有過苦澀的愛情。很難過的時候，她曾經一個人去了趟日本，隨身帶著書籍。她說，走出去散散心，就好多了。

工作不多的時候，她會和我們一起開玩笑，聊日劇裡帥氣的男主角；忙起來時，她直接把頭髮盤起來，把細長的原子筆當作簪子固定住，我看到了，她還笑：「你要不要學？很方便。」

可能她不是那種在人群中讓人驚豔的女人，可是相處久了，會發現她雖然性格開朗，大剌剌，但是骨子裡充滿細膩和深情，只是從不輕易坦露。

有次她在SNS上發了一個動態：「有同事持續每天早上抄詩一首，並且拍照在SNS上分享，到今天為止，已經持續了四百七十一天。再小的事，持續下去，都值得感動和稱讚。今早遇見他，我說不如自己也開始抄吧。說到做到，希望越寫越好。」

SNS上每天充斥著各種情緒，她的抄寫打卡偶爾會擠在那些深夜情緒的縫隙間，並不惹眼，有時是英文古典詩，有時是最近才熱起來的當代詩人作品。有時我會點開認真看，有時也匆匆滑過。

七月漸漸步入中旬，她抄了六十多天，每日都持續著。她有時也分享一些搞怪的段子和或大或小的生活瑣碎，但是唯一沒有斷的，是每天與一首詩歌短暫的相會。

一個人內心的柔軟可能不常在日常生活中流露，它們靜靜地藏好，滋潤著那些孤立無援的時刻。我一直覺得很有趣，認為我的生活中有很多類似她這樣的，內心與表面不是太相符合的人。其實我還蠻欣賞那些不自覺的「偽裝」，因為我們自己是誰，我們在想些什麼做些什麼，沒必要弄得人盡皆知。

大家心照不宣，不會用自己的每日生活常態當作聊天，只是知道有一個人也在日復一日，重複著一件簡單卻美好的事情。

堅持不要太用力，太用力自己會痛；也不用太大聲，不要吵到別人。這個世界上每個人都有自己的事情要做，不用強行挽留誰當我的看客，我不需要某些眼睛刻意注視我的一舉一動，也就無所謂期待與失落。

去學校圖書館置物架上拿自己的書，不小心碰掉了旁邊的一本別人的書——那是一本考研究所的參考書，撿起來時書中掉下來一小疊便條紙，方方正正的小紙片上寫了一段話，大概意思是，要努力考上研究所，為的是再也不用見到不想見的人，不想再煎熬於那些忐忑不安的時刻，現在的每一份付出都是為了將來的自由。

我沒忍住，悄悄翻開了扉頁，看到了書的主人的名字，覺得有些眼熟，想起竟然是我認識的一個學姐，雖然沒有很熟，只是說過幾次話，一起辦過活動，但是我著實有些驚訝。

在我印象中，她是那種很低調的人，低調到我都快忘記了她的名字。她給人的感覺總是淡淡的，甚至有些冷漠。平日不覺得她是一個多麼有野心或者有韌性的女生，可是從這些話看起來，她的心底應該還是藏了一團火焰吧。我不知道她經歷過什麼事情，但是我能理解那種感覺——心有不甘，要為自己爭一口氣。

她從沒在公開場合說過誰的不是，也不曾提起自己太多的個人情緒，她可能始終是個不太希望他人注意到自己的人，但是她自己很在意自己的感受，並且為之付出努力。

後來我忍不住，在那頁的後面偷偷寫了四個字：「學姐，加油。」

因為不知道能說些什麼，也不願意留下姓名，只希望給她一點點鼓勵，就當是這個世界上有另一個人知道了她的秘密，並且願意幫她繼續保守這個秘密。

很喜歡這樣一段話：「不議人是非，不潑人冷水。一個人但凡過得好，絕對沒空操心別人的事；人浮於事，我們都有各自的困惑和無奈，何必再去為難彼此，不如相互多給些鼓勵，聰明人自會領悟。」

不知道從什麼時候起，做一件事情開始流於表面，流於形式。有些堅持不是值得炫耀的事情，做了或沒做，對外人並沒有任何增值或者損失。我承認人有時候總是會有那麼一點小小的虛榮心，包括我自己。可是越長大越覺得言行不應該再昭告天下，唯恐他人不曉，應該慢慢內化於自己的行動，溫柔而無聲地堅持。