《日本建築師帶你看懂世界魅力咖啡館》：偽裝「公共長椅」、餐桌式吧檯，京都與柏林迷人的空間設計巧思

文：加藤匡毅

偽裝「公共長椅」，連路人都會不小心坐下

三富中心（京都府京都市） —cafe co.

Photo Credit: 原點出版 咖啡館的前身是髮廊，改造成咖啡館時請來了同一位設計師。白色的牆面與天花板之間以曲面銜接，包覆了整座空間，並且透過四片玻璃推拉門和寬度充足的長椅，積極與外界連結。灰泥吧檯的造型像是飄浮在半空中。與吧檯垂直相交的長椅具備街頭公設的功能，有些人坐下來才發現後面是咖啡館。

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Photo Credit: 原點出版 咖啡館座落於三條通與富小路通交叉口的角地，靠富小路通的那一側是整面的玻璃窗。打開玻璃窗，結實厚重的長椅化身街頭公設，整家咖啡館與馬路融為一體。吧檯圓柱上設有特製的間接照明，充滿動感，為方形的簡單立面增添色彩。

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據說這家咖啡館之所以名為「三富中心」，就是希望能夠成為當地的中心。但是我認為設計師的目標不是打造開放熱鬧的空間，而是想要營造出在樹蔭下安靜小憩的氣氛。面對馬路的長椅，不僅提供上門的客人使用，就連路人也會坐下休息；騎自行車來的常客會將車停在門口，外帶咖啡。看到這番光景，我心想這家咖啡館真是名副其實。

開放設計，餐桌式的咖啡吧檯

Bonanza Co-ee Heroes（德國柏林） —Bonanza and Onno Donkers

Photo Credit: 原點出版 這家咖啡館沒有會將咖啡師與顧客隔開的「吧檯」，取而代之的是「桌型」吧檯以及僅抬高190mm 的地板。所謂的桌型吧檯，是以搬貨用的棧板加上四隻桌腳所組成。這張桌子帶給顧客在家品嘗咖啡的氣氛，也形成咖啡館的特色。

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Photo Credit: 原點出版 咖啡館座落於柏林奧德貝格大街（Oderberger Straße）。當地的人行道寬敞，長椅與桌子圍繞行道樹擺放。外牆顏色配合著既有建築，入口處上方，是以店名草寫彎折而成的霓虹燈。活用既有事物並與之共存，這一點讓我覺得非常柏林。

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每一個細節都能感受到設計師重新建構咖啡館的心意。柏林的市容特色是「尊重過去」和「懷疑既有概念」，設計師以單純的手法實現這兩種哲學，引起我的共鳴。尤其四隻桌腳的桌型吧檯拉近了咖啡師與顧客的距離，實在是個了不起的點子。更令人驚訝的是這家咖啡館早在2006年開幕，設計師真是有先見之明。

書籍介紹

本文摘錄自《日本建築師帶你—看懂世界魅力咖啡館：加藤匡毅的咖啡館空間學！》，原點出版

作者：加藤匡毅

譯者：陳令嫻

【作者介紹】

加藤匡毅，一級建築師，工學院大學建築系畢業。曾任職隈研吾建築都市設計事務所、IDÉE等公司，於二〇一二年創立Puddle，目前為Puddle事務所聯合代表。童年時代在橫濱市金澤區成長，受到當地歷史悠久的建築與都市計畫建案影響。設計案例橫跨全球十五個國家與地區，活用各地材料與手工技術，透過設計打造持續進化的美麗空間，持續追求何謂舒適。

【本書特色】

日本知名建築大師隈研吾傾力推薦——我從未見過，像這樣的「咖啡館設計論」！

加藤匡毅的咖啡館空間學！親自拍攝、手繪實測、平面圖解，解剖人氣咖啡館思考與設計之道。告訴你為什麼人們總是想待在咖啡館？透過本書，重新了解咖啡館的空間設計，是建立人類生活與區域特色的重要行為。

Photo Credit: 原點出版

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航