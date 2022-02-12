【小說】《湖骨》選摘：西吉嶼島沉靜了很多年，悲傷的山羊在一座廢棄的孤島，等他回來

文：陳泓名

湖骨

1／西嶼牧羊

民六十七年，七月下旬，村人悉數遷離，隔年併入東吉村。約民八十年，一人登島上，放牧努比亞種山羊，派遣專人乘船，於此看顧，嗣後，此人亦離開西吉嶼，獨留羊群棲息島上。

努比亞（Nubian），面塌臉小，兔鼻，雙耳常垂，以黑色、棕色與褐色為主，但頗多個體雜有白斑，乳肉兼用，祖先來自於埃及與印度，適熱帶性，公羊成年達百斤，種羊起初抵達台灣，便前往北、東以及澎湖繁殖。

民八十年，第一代羊群，數量約莫四十餘隻，專船分成三批，抵達西嶼。鹽風使半數羊群於交配期前死亡，專家登島後，確認為山羊倒冬，通知飼主後，置礦磚、舔磚於島上，才減緩死亡。

山羊的死亡過程如下：先是母體衰弱，造成不正常消瘦，一小群體內會小機率地罹患肺炎，第一代努比亞，適應不了島的環境，牠們易驚，西吉嶼的北面有崖，冬雨淋濕，鹽氣湮湮，死亡的個體起初發出痛苦的咳音，後呼吸困難，急奔而亡。

第二代羊群逐漸繁碩，增至五個家族，共一百五十隻。研究人員抵達後，進行為期半年的野外族群數量調查，起初，羊群見人便奔，研究人員不敢妄動，於五十米外分類族群，其餘時間調查排遺、死亡個體以及分布。據聞，冬日研究計畫即將結束前，一女研究人員起床時，看見四隻努比亞羊不畏生，舔舐帳篷鐵骨丁，直到日中。

帶回課堂上的報告裡，描述了常見的野放山羊之疾病。其中，大約有二十隻個體，有乳房癌的末期症狀，致使無法生育、哺乳。該大學這個計畫持續了兩屆，第三屆因颱風無法舉辦，自此便無新的召集人，登島紀錄因此中斷。其中，在第二代羊群年老，壽命將屆前，該女研究員仍登島數次，委託東吉村漁民駛小船，靠岸看羊，據該船長描述，「沒有見過那麼怪的事情，以前到上面釣魚，羊就只是遠看，根本不會親人，但是那個女生就好像是飼主一樣，能夠翻牠們的耳朵，看牠們的乳房。」

西吉嶼島沉靜了很多年。

其中，就只有不甘心的漁夫，才會大老遠地跑來這裡釣魚。捨棄將軍嶼和桶盤嶼附近的魚場，來到七美、望安。多是東吉村的居民，在該島南方之破碎珊瑚海岸，裝上防撞保麗龍，靠岸垂釣，山羊就跟遷走的屋居相同，無主、野放，以及任憑自生。第一代的山羊為適應居所，將自己藏於西南部的煙墩山凹間，而第二代之後的努比亞，為追逐更多的嫩草，並且舒緩族群對環境的壓力，活動的範圍更往西北邊的山原聚落。

第三代的活力更盛，牠們占據了島中繁花茂盛的廢棄聚落，走進屋內，破碎的矮牆中，舔著掉落在地上的磚瓦破片，只要三指能捏起來的青草，努比亞們便會一點一滴地慢慢將它們磨盡。冬日，牠們便在廢廟中，找避風的所在，個體死亡時，會回到南邊的麒麟塔，該處草長地遼闊，臨終前，看見遠方烏雲密布，或者白雲層疊，都能帶來生靈上的寬慰。

一隻努比亞種山羊的壽命大約十五年，牠們是否能彼此繼承記憶、能否理解生存地的全貌，至今仍無從知曉，那四隻主動舔鐵骨釘的後代，牠們各自都有白斑，喜愛在北邊的海蝕崖出沒，停靠在藍洞的遊客若能自備望遠鏡，便能在附近看見牠們。而今，擅自登島者，將會被懲以刑罰，只有二○一七年，大選過後的隔年，離家四十載的西吉嶼居民，帶著未曾踏過家鄉的孩子們，乘著一艘艘小舢舨，回鄉祭祖、野餐。

在山羊努比亞的眼中，那是牠們第一次看見如此大量的人類，遠遠地，在人類蹣跚爬上砂礫石灘地時，牠們各自奔散，羊的天性就是不停地躲避、奔跑，並且以此存活。牠們看見人類坐在平時補充鹽分、矽礦物的磚頭上，搧風、聊著過去。

山羊努比亞中，最為努比亞的努比亞，在茫茫草原中，緩慢靠近人類，原本應該保持不被發現的距離，才是牠們的天性，但舔過鐵骨釘的後代努比亞，也許曾經有被人類摸過乳房的記憶，所以牠的草食動物的心臟，才特別大顆。人類的孩子發現了牠，怯生生地，與人類的父母靠近牠。

努比亞意識到，人類不跑，是因為人類擁有主宰的自信。牠明白之後，同時也產生了疑惑，為什麼這麼長久以來，自己的祖先，都要驚跑呢？努比亞只看過壽命將盡、口腔潰爛而瘦弱而死，或者在北面山崖摔斷了腿導致脫肛的同族，但是除此之外，牠們只需要對人類跑而已。

孩子問：「山羊，為什麼在這裡啊？」

他的父母回頭問更老的同族，祖母說：「政府逼走我們時，他們就把山羊運過來了。」

不知真假，但父母則是嘗試修正他的話。無論如何，努比亞第一次明白，原來人類可以在海上居住，從遙遠、不可能站立的大水上，帶著這麼虛弱的年老同族，回到自己的故居，偉大的人類，能夠做到如此偉大的事。同時，他也發現人類的弱點。

山羊看起來很難過。孩子對著吃著草的努比亞說。努比亞發現，人類會把一切的事物，都當成人類，草原是、廢廟是，甚至西吉嶼本身也是。因為看過難過的山羊，所以一輩子都會記住努比亞。孩子溫柔地摸著牠，儘管不是讓努比亞很習慣，但是牠仍然默默感覺這個生物。

傍晚，對於島上的羊群，是個喜訊。遠方的漁船再次來臨，接走了大批來訪的人類。這批怕生的山羊，躲在草林的陰影中，等待柴油引擎的聲響離開，而努比亞，聽見了人類孩子的呼喊聲，牠知道，人類的弱點，因此牠願意走到煙墩山的醒目處，對著空曠的海面，咩咩叫著。