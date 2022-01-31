緬甸政變一週年：超越宗教種族的公民社會與武裝組織的集結，是推翻軍政府的唯一希望

對於在服裝工廠工作的特瑞伊昂*（Thurein Aung）來說，騎車一小時去仰光周邊工業區上班的安全，取決近期緬甸國軍（Tamadaw）與仰光人民國防軍（People’s Defence Force，PDF）的軍事衝突。

軍政府在道路上部屬密集的軍事檢查哨，這對使用非正規、或游移於合法與非法之間交通工具的仰光勞動階層來說，行動的人身安全必須付出更高的代價。「因為之前我的摩托車被沒收過，所以我必須付給檢查哨1萬緬元」他對《Equal Times》表示。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 仰光人民國防軍成員（People’s Defence Force，PDF）

10萬緬元折合約5.62美元，相當於平均日工資的三倍。軍事檢查哨的非法逮捕與性侵害事件頻傳，卻是緬甸最大城市仰光的基層勞工，面對新冠肺炎與軍事政變，勞動謀生的日常。

截至1月26日，根據緬甸政治犯援助協會統計（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP），超過1494人在2021年2月1日政變後死亡，8783人仍被拘留於監獄，645人被判刑，其中45人被判處死刑。

緬甸反軍政抗爭運動的領導者之一——泰扎桑（Tayzar San）在社群媒體上發起「寂靜罷工」，發動民眾於2022年2月1日全面罷工，不要出門，以無聲的行動抗議軍政府極權統治一週年。

儘管軍政府威脅將對參與「寂靜罷工」的民眾採取行動，可依叛國罪處以無期徒刑與沒收案件財產。「案件財產」係為過去一年來，緬甸人民敲打聲響抗議，毫無攻擊性的鍋碗瓢盆。

軍政府暴行升級，砲彈自天空落下

2021年政變後軍政府的暴力鎮壓，緬甸的年輕抗議者意識到，若要擊敗獨裁政權，拿起武器是唯一的解答。全國各城鎮數千名抗議者前往民地武（少數民族地方武裝組織）活躍的邊境地區，接受軍事訓練，人民的武裝革命就此展開。

這群新興的平民反抗力量被稱為「人民國防軍」。最初他們以汽油彈、傳統獵槍與簡易地雷，保護自己的社區免受軍政府突襲與鎮壓，而從邊境受訓回來的抗議者則升級了人民國防軍的配備：可遙控的地雷、手槍與M16步槍。

襲擊從邊境鄉間進入緬甸中心區域，仰光與大城市的政府機構、軍事檢查哨、軍事基地頻繁遭到攻擊，激勵了整個國家的抗爭者。2020年5月，由全國民主聯盟（National League for Democracy）主導的「民族團結政府」（National Unity Government）正式承認人民國防軍為其武裝組織，招募曾接受軍事訓練的抗議者，組織部隊散佈全國若開邦以外的區域，在其所屬的區域對緬軍發動攻擊。

同年9月7日，民族團結政府宣布「民族起義」。緬甸軍政府回以強烈的反擊，以裝甲車、攻擊直昇機與戰鬥機，轟炸人民國防軍與民地武最活躍的區域：馬圭省、實皆省、欽邦、克欽邦、克耶邦、克倫邦與撣邦等地。

緬甸14個行政區中，這7個區超過20萬民眾成為緬甸國軍空襲的目標，大屠殺、焦土戰術、夷平整個村莊。軍政府殘酷暴行的升級，也象徵了軍方對權力喪失的恐懼。

一位名叫金耀（Zin Yaw）的緬軍上尉是服役20年的軍人，去年3月起他逃離軍隊，加入反對陣營協助軍事訓練，但他依舊可自軍隊友人接收資訊，他也向《NPR美國國家公共電台》證實了軍隊裡有逃兵的組織。

「軍方最擔心的是放棄權力。在軍隊裡有句話，『那就毀了一切吧，如果你退縮的話。』」「意思是，軍方知道自己會輸，在那之前同時也會毀掉一切。」他說。

「但就算他們殺了我，像我這樣的人還有很多，軍方甚至不知道會有更多像我這樣的人，即將降生。」在實皆省帶領人民國防軍的納加*（ Naga） 少校，面對《伊洛瓦底》詢問日前四架直昇機對村莊開火的憂慮，他這樣回答。

實皆省與克耶邦的暴行

位於緬甸西北方的實皆省，多支剽悍善戰的人民國防軍持續與緬軍爆發激烈衝突。2021年年底，超過20個村莊遭到軍政府以俄制Mi35攻擊直昇機砲擊，房舍被燒毀，3萬多名村民逃離家園。12月7日，薩靈基鎮（Salingyi）爆發人民國防軍與緬軍的衝突，緬軍向農民開火並逮捕11名當地人。

當地人在村外發現11具燃燒的屍體。手無寸鐵的受害者在背後遭銬上手銬，身上有刺傷，當地人表示他們係遭到毆打凌虐後被活活燒死；而人民國防軍指出其中5人是18歲以下的青少年，另一名癱瘓男子甚至不曾與軍事行動。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2021年12月7日拍攝的影片截圖中，可見實皆省薩靈基鎮燒焦屍體附近地面上的血跡。

位於緬甸東南方內陸的克耶邦，是克耶族與基督教信徒聚集的地區。政變後成立的克倫尼國防軍（Karenni Nationalities Defense Force，KNDF）持續與緬軍爆發衝突並遭空襲。去年年底軍事衝突益發劇烈，當地的人權組織對《伊洛瓦底》表示，截止今年1月18日，克耶邦居民為躲避空襲，逃往山區或宗教機構，流離失所的人數超過17萬人，

今年1月，緬軍以戰鬥機和攻擊直昇機轟炸克耶邦首府壘固（Loikaw），擁有15個行政區、15萬人口的壘固，超過6萬人因空襲而出逃，12個行政區幾乎空無一人，半個城市遭到夷平。

克倫尼國防軍指控緬軍於12月24日在普魯索鎮（Hpruso）發動大屠殺，包括兩名兒童救援慈善組織成員在內的35位平民遭到殺害，遺體被置於卡車內焚燬，有些遭到嚴重焚燒，一觸即成灰燼。

（12月24日在普魯索鎮被焚燬的卡車）

部分遺體的手臂反綁背後、嘴裡被塞了布、胸腔有穿孔，而35具遺體中有三位是未滿18歲的青少年。一名驗屍醫師對《Myanmar Now》說，「那天相驗的這一大批遺體，是我有生以來見過最殘忍、最不人道的殘殺。」