2022/01/28,
歐洲

獵巫重鎮加泰通過赦免逾700名「女巫」

獵巫重鎮加泰通過赦免逾700名「女巫」
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1580至1630年間，全歐洲估計有大約5萬人因被指犯巫術罪遭處死或殺害，當中多達8成是女性。

文：TaJ

15至18世紀，加泰羅尼亞超過700名女性被指控犯巫術罪，受酷刑虐待至死。幾百年後的今天（26日），加泰羅尼亞議會通過決議案，赦免這些女性。

歐洲第一次大規劃反巫術浪潮大約發生於1480到1520年間，整個歐洲人心惶惶，當時的西班牙宗教裁判所（The Spanish Inquisition）致力剷除猶太人和穆斯林異教徒，強迫他們改信基督教，對巫術指控持懷疑態度，但加泰地區則很早已展開「獵巫」行動。被視為歐洲首條反巫術的法律於1424年在加泰城市萊里達（Lleida）通過，加泰也是其中一個處決「女巫」最落力的地區。部分村落自行聘請獵巫者（witch-finders），被稱為「女巫獵人約翰」（John the witch-hunter）的Joan Cazabrujas是其中之一，他指控33名女性是女巫，令她們被縊死，宗教裁判所後來發現當中大部分人是無辜，Joan Cazabrujas最終被燒死。

巴塞羅那大學現代史教授保羅·卡斯特爾（Pau Castell）指，獵巫活動在加泰更為普遍，是因為封建地主在當時的農村擁有絕對權力，只要認罪，毋須證據便可裁定有罪。相反，若案件由宗教裁判所審判，反而有時會因為欠缺證據，被捕人得以獲釋。

1580至1630年間，全歐洲估計有大約5萬人因被指犯巫術罪遭處死或殺害，當中多達8成是女性。歷史學家Núria Morelló指，當時很多以傳統醫術或以草藥治病的人被指控是巫師、女巫，甚至經濟獨立的女性亦被視為嫌疑犯。

時至今日，這段黑歷史早已成過去，歐美甚至出現巫術復興，現代巫術成為新興異教中最強大的一支。在Tiktok，WitchTok社群暴增，互相分享「咒語」，甚至施展「巫術」的片段，標籤WitchTok的視頻觀看次數超過230億。隨著巫術復興，平權運動亦應運而生。蘇格蘭的女巫組織兩年來不斷向政府爭取為1563年至1736年間在當地被判犯巫術罪及遭處決的3837人平反、要求當局道歉和豎立紀念碑。去年12月，初步獲蘇格蘭政府支持，有望讓這些數百年前的冤魂討回公道。

過百名歐洲歷史學家早前簽署一份題為「他們不是女巫，他們是女性」的宣言。瑞士和挪威等地亦相繼展開赦免女巫行動。加泰總統佩雷·阿拉貢內斯（Pere Aragonès）在紀錄片《女巫，大謊言》（Witches, the Big Lie）中形容獵巫行為是「殺戮女性制度化」（institutionalised femicide）。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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