春節還是不能出國！九天連假將至，別讓過年團圓變成一場家庭衝突

過年大團圓，長達九天的連續假期，因疫情未平息，在減少出遊與群聚的同時，卻也可能重新考驗與家人生活習慣的磨合，尤其對有吸菸者的家庭更可能是產生摩擦的時刻。這幾天，可能會碰到想要一個人獨自靜一靜，卻因為親戚都回來團圓，而找不到合適空間獨處。

枯燥煩悶之際，想要好好沉澱抽根菸，卻又擔心菸味纏身、影響家人健康但在陽台抽影響鄰居、在浴室抽菸味散不去還有可能隨管道飄散，成為家人甚至鄰居之間的衝突導火線。近年開始出現所謂的「新興菸品」，獲得不少吸菸者的青睞。究竟「新興菸品」是什麼？與傳統菸品有什麼不同？

必須先建立的前提是，「新興菸品」並不是完全對健康無害的產品，當前仍有不同意見討論中，近期國內也在針對納管與否進行討論與修法。若吸菸者們真的下定決心要落實戒菸承諾、身體健康的新年目標，建議直接尋求專業醫事機構協助，或是洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務。

新興菸品是什麼？

完全杜絕菸品、徹底遏止私有交易，是最完美的終極理想。然而，現實的狀況是世界上仍有吸菸需求，因此菸草減害(Tobacco Harm Reduction)這個觀念被提出，主要目的為透過科學及新科技發展試圖減少傳統菸草產品對人體健康、社會環境的傷害（註一）。

由於菸草減害的觀念出現，「新興菸品」便應運而生，新興菸品通常包括：加熱菸、電子煙、口含菸品等，與傳統紙菸的差異，大致可參下表：

指標性國家採用的策略：納管新興菸品

目前台灣尚未正式納管新興菸品，市面上只有傳統紙菸可以合法取得，但行政院會日前通過《菸害防制法》全文修正草案，即將進入立法院進行討論及審議，草案內容將禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，並禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品。不過，其實已有許多指標性的國家趨向納管新興菸品。以鄰近台灣的日本為例：日本已開放加熱菸、無尼古丁的電子煙，並且規範電子煙的生產，行銷規範則訴諸業者的高度自律。

此外，包括美國、加拿大、歐盟、南韓、馬來西亞等數十個國家，皆已陸續開放加熱菸或電子煙等新興菸品，並針對菸品成分、標籤、健康警示文字規範等進行清楚的管理，同時對製造、進口、銷售、廣告、促銷行為等課以責任，期能達到降低吸菸率、減少菸害的效果。

為了家庭和諧，有效的戒菸之道誰說了算？

就新興菸品的立法規制方面，目前台灣政府的態度仍偏向保守。日前行政院會通過《菸害防制法》全文修正草案並提交立法院審議，將禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，並禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品。

究竟該如何立法規制是一大難題，目前國內正反意見均有，有贊成全面禁止新興菸品的意見，亦有意見認為傳統菸品和新興菸品應有不同的規範來管制，以減害為目標，讓吸菸者在不同階段有不同的選項，而不是全面防堵。

總之，要從不受歡迎的菸臭味中解脫、減少對人體以及環境的傷害，談何容易？新興菸品絕不是完全無害，但也許是幫助吸菸者減少菸害的一個選項，在立法定論之前，這或許是一個值得關切的過年話題呢。

註一資料來源：