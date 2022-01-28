2022/01/28,
政治

中油煉製事業部執行長辦公室搜出新台幣2700多萬，與白手套業者一起遭檢方依貪污重罪聲押禁見

中油煉製事業部執行長辦公室搜出新台幣2700多萬，與白手套業者一起遭檢方依貪污重罪聲押禁見
中油高層涉貪 ，辦公室搜出2700多萬｜Photo Credit: 中央社

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26日檢方通知徐漢及劉姓和李姓、黃姓業者到案說明。不過由於橋頭地檢署偵訊時，徐漢無法交代2700多萬的金錢來源，辯稱為「借貸」，遭檢方依貪污重罪聲押。

橋頭地檢署檢察官進行偵辦，27日在中油煉製事業部執行長徐漢的辦公室，搜出新台幣2700多萬元現金。今（28）日凌晨4點，法院裁准徐漢羈押禁見、劉姓業者羈押，其餘被告李姓業者、黃姓業者則諭知80萬元、30 萬元交保候傳。

中油煉製事業部執行長辦公室搜出新台幣2700多萬，遭檢方聲請羈押

《中央社》報導，中油煉製事業部執行長徐漢的辦公室，被搜出新台幣2700多萬元現金。由於無法合理交代來源，將與劉姓白手套一起遭檢方聲請羈押獲准。

橋頭地檢署指出，廉政署南部地區調查組接獲情資，指徐漢與業者過往甚密，疑有收賄等不法勾當，因而報請橋頭地檢署檢察官偵辦。橋頭地檢署檢察官因此組成專案小組調查，發現徐漢利用擔任執行長，在109 年間辦理採購案時，向業者收賄。

專案小組跟監，發現劉姓業者疑似取得賄款，前往徐漢辦公室，因而向法院聲請搜索票，並在26日搜索徐漢辦公室等地點，查扣現金2700多萬。

《聯合報》報導，26日檢方通知徐漢及劉姓和李姓、黃姓業者到案說明。不過由於橋頭地檢署偵訊時，徐漢無法交代2700多萬的金錢來源，辯稱為「借貸」，遭檢方依貪污重罪聲押。

橋頭地檢署指出，法官在凌晨4點裁准徐漢羈押禁見、劉羈押，其餘被告李姓業者、黃姓業者則諭知80萬元、30 萬元交保候傳。

徐漢多件採購標案得標金額增加，檢廉認為利用職位護航廠商得標

《聯合報》報導，這次檢調之所以大動作搜索，是因為徐漢接任中油核心單位煉製事業部執行長後，多件採購標案，與過往相較，得標金額大幅增加，被檢廉認為，徐漢利用職位護航廠商得標。

徐漢在2019年接任中油煉製事業部執行長。過去是高雄高工與中油公司建教合作的第8期學員，由操作員慢慢升階為課長、經理、主任、副廠長（大林廠）、副處長（公關處）、廠長（大林廠）、副執行長（煉製事業部）。

對於這件事，經濟部國營會指出，經查本案是法務部廉政署接獲檢舉，指中油大林煉油廠採購案涉及舞弊，經濟部則由請政風處及中油公司政風單位協助，全力配合檢廉單位的調查，並提供相關案卷資料。相關案情已經入司法偵辦程序，部長王美花要求中油公司全力配合司法調查，以儘速釐清案情，伸張正義，若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。

經濟部國營會表示，王美花已責成國營會及政風單位合組行政調查小組，以徹查到底為原則，釐清真相並進一步匡正相關制度。另外，經濟部會密切關注司法偵辦進度，全力配合檢廉單位偵辦，必配合提供相關資料以釐清案情。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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