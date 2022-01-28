波士頓醫院拒絕為未接種疫苗的患者進行心臟移植手術，專家：考慮術後生存機率高低
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佛格森的兒子並不是首位未接種疫苗的美國人在醫療照護時面臨阻礙。這個月稍早，明尼蘇達州的一名婦人指控當地一間醫院的醫師，試圖撤除已經裝在她先生身上的呼吸器，這位婦人的先生也未接種COVID-19疫苗。
（中央社）一家波士頓醫院拒絕為未接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的患者進行心臟移植手術。醫學倫理專家指出，可移植器官為數甚少，醫院傾向將其給予術後生存機率更高的已施打疫苗者。
波士頓布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）一名發言人透過聲明向《法新社》證實，在該院接受器官移植的人「需要」接種COVID-19疫苗。
患者父親稱「尊重兒子的決定」，計畫為兒子轉院
這名遭醫院拒絕手術患者的父親佛格森（David Ferguson）現身美國《有線電視新聞網》（CNN）與《美國廣播公司》（ABC）頻道，分享其家庭遭遇。
《全國公共廣播電台》（NPR）報導，佛格森的妻子聲稱她兒子並非反對疫苗，表示兒子在過去曾有其他疫苗的接種紀錄。佛格森的妻子在住家受訪時表示，兒子很留意疫苗相關的資訊，「他希望醫師能親自說明，他的病情不會因為接種COVID-19疫苗惡化，或是因此沒命。」
佛格森的31歲兒子一直在布里翰婦女醫院排隊等待心臟移植，但他拒絕接種疫苗。佛格森表示，他的兒子已經到了「死亡邊緣」，被推至等待移植手術的極限。
佛格森告訴《美國廣播公司》：「這（打疫苗）有點違背他的基本原則，他不贊成。」
「這（要求接種）是他們執行的一項政策，因此，由於他不打疫苗，他們把他從心臟移植名單上除名。」
布里翰婦女醫院在聲明表示，院方「要求施打幾種美國疾病管制暨預防中心（CDC）推薦的疫苗，包括COVID-19疫苗」。
考慮到移植候選者的免疫系統在術後會受到嚴重抑制，院方並要求，「他們的生活型態行為得為成功手術創造最佳機會，並優化移植後患者的存活率」。
紐約大學（New York University）醫學倫理學家卡普蘭（Arthur Caplan）告訴《哥倫比亞廣播公司》（CBS），人類經過任何器官移植手術後，免疫系統幾乎都會被迫停止運作，COVID-19病毒恐在這時候奪走患者性命。
「（可移植）器官相當稀有，當已施打疫苗者術後生存率較高，他們（醫院）不會把器官分配給生存機率低落的人。」
佛格森的兒子仍在布里翰婦女醫院接受治療。佛格森表示，他尊重兒子的決定，並計畫為其轉院。提起兒子的病情，佛格森表示，「但我們的時間不多了」。
《BBC》報導，佛格森在談及自己兒子時，表示「我兒子勇氣十足，對於自己相信的事情很有原則，這讓我一直以來都相當尊重他。這是他的身體，他的選擇。」
佛格森的兒子並不是首位未接種疫苗的美國人在醫療照護時面臨阻礙。這個月稍早，明尼蘇達州的一名婦人指控當地一間醫院的醫師，試圖撤除已經裝在她先生身上的呼吸器，這位婦人的先生也未接種COVID-19疫苗。
《全國公共廣播電台》（NPR）報導，其他州的醫院也曾發生過拒絕為未接種疫苗的人進行器官移植手術而遭受批評。
去（2021）年在科羅拉多州，一名腎臟病末期的婦人表示自己遭到醫院拒絕進行器官移植手術，原因也是因為她未接種COVID-19疫苗。
美國已通報超過7000萬例確診和逾87萬人病歿，但僅62％人口完整接種疫苗，部分原因是於疫苗議題上存在深刻政治分歧。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 美國男子不打COVID疫苗 醫院拒為他動換心手術（中央社）
- Unvaccinated man denied heart transplant by Boston hospital（BBC）
- Patient who refused COVID vaccine was denied a heart transplant（NPR）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航