1/26國慶日應該改為「哀悼日」：澳洲年輕世代上街抗議原住民遭迫害的殖民黑歷史

文：梅緣緣

國慶日本該是一個慶祝國家誕辰的日子，但在澳洲每年1月26日的國慶日，卻有大批民眾高舉由黑紅黃組成的原住民旗幟在街頭示威，抗議政府對原住民族群的迫害。即便今（2022）年受疫情衝擊也不例外，澳洲各大城市皆有民眾在這一天發起示威遊行，期望政府和年輕世代莫忘澳洲的這段黑歷史的同時，也要求政府更改澳洲日的日期，讓國慶日不再成為原住民的傷心日。

澳洲殖民黑歷史

澳洲國慶日又名為「澳洲日」（Australia Day），為紀念來自英國的亞瑟・飛利浦（Arthur Phillip）在今天的雪梨港（Sydney Harbour），也就是以前的傑克森港（Port Jackson）插旗，宣布此地成為當時大英帝國的殖民地。於是1788年1月26日，澳洲東南地區改名成為了「新南威爾士」，而當地則陸續成為流放英國罪犯的地區。

《澳洲特別廣播服務》（SBS）報導指出，澳洲聯邦政府及州政府於1946年統一將1月26日定為國慶日，自1994年開始，則正式認定此日為澳洲的國定假日。後續每年只要一接近此日，澳洲國內便不斷有民眾與原住民族群上街抗議。

英國《金融時報》也指出，每一年的這天對澳洲原住民來說不是慶祝，而是意味著受英國佔領及侵略的日子，而這也是一道他們不願再被揭起的瘡疤。因此，許多人反對這天被稱為澳洲國慶日，而是應要稱為「哀悼日」（Day of Mourning）或「倖存日」（Survival Day）。在這天澳洲各地也舉行了原住民的傳統燻煙儀式（Smoking Ceremony），希望透過焚燒植物的煙燻儀式能驅趕邪靈及淨化身心。

《澳洲9號台》（Nine Network）報導，在體育賽事方面，當天參加澳洲板球聯賽（Big Bash League）的球員，多數身穿原住民圖騰印刷的球衣上陣，希望能促進更多有關當地原住民權益的討論。另外，位於澳洲維多利亞州的雅拉城（City of Yarra）市議會於2017年時，一致決議將1月26日的澳洲日定調為悼念日，而非國慶日。

不過今年的澳洲日，除了民眾上街向政府單位進行示威抗議外，也傳出位於墨爾本聖科達海灘（St Kilda Beach）的詹姆斯・庫克（James Cook）雕像，繼2018年後又再度遭人潑灑紅漆。庫克船長在1770年成為首次抵達澳洲東岸的歐洲人。

《布里斯本時報》（Brisbane Times）報導，菲利普港市市長馬可斯・普爾（Marcus Peral）對此強調，前一晚市政府已經預備保全人力針對巡邏整區域進行巡邏，但不料雕像仍遭人潑漆成功，現在警調單位已針對相關事件展開調查，「距離上次這座雕像被毀損或潑漆已經是2019年的事了。」

原住民傷心日不應大肆慶祝

澳大利亞原住民奈森・泰森（Nathan Tyson）於澳洲《坎培拉時報》（The Canberra Times）發表評論，控訴原住民在澳洲長期遭到的不平等對待已不勝枚舉，也使得原住民年輕人的自殺率長年來在各大族群中一直居高不下。特別是政府與殖民者對待他們的手段，如帶來致命的天花以及屠殺等，更可被視為純粹的邪惡。

專門協助澳洲原住民族群的非營利組織「ID. Know Youself」執行長以賽亞・達威（Isaiah Dawe），在接受《澳洲新聞網》（news.com.au）訪問時表示：「從1788那年被殖民的日子起算，我們已經經歷了太多壓迫、土地竊盜和種族屠殺。」而1月26日這個日子，讓同樣身為原住民的他，想起了他的族人早期在這塊土地上所承受的苦痛。

同樣身為原住民的澳洲工黨議員琳達・貝尼（Linda Burney），是首名當選進入國會的原住民，她也認為在殖民的陰影下，澳洲的原住民根本難以慶祝這個令他們感到傷心的日子。

澳洲男星克里斯・漢斯沃（Chris Hemsworth）也針對澳洲日在Instagram上發文，除用愛心字樣排出原住民旗幟外，也告訴大家這並非是一個值得慶祝的日子。此外，漢斯沃亦在貼文中打上「#changethedate」盼能讓更多人了解澳洲日的由來，而此貼文也引起不少網友的熱烈迴響。不過英國《衛報》日前的一份問卷調查顯示，約有50％的填答者認為，國慶日只是國定假日的一種，並不會特別慶祝。

同根據《衛報》報導，澳洲總理莫里森（Soctt Morrison）澳洲日時發表演說，強調澳洲是一個集自由、民主且多元文化及信仰於一身的國家，並表示每名澳洲人在這個特別的日子，都會透過自己獨特的方式來傳遞大家對於澳洲的愛。莫里森在演說時，也同時唸了一首他女兒所寫的詩，詩名叫「澳洲是我的家鄉」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航